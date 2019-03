Segunda fecha del Rally

El promotor de la Categoría Javier Tofay se reunió en Paso de los Libres con su Intendente Martin Ascúa; en dicha reunión este le planteo la imposibilidad de realizar la carrera el fin de semana del 5 de mayo dado que por razones logísticas, la Municipalidad no podría brindar a quienes concurrieran a la ciudad correntina toda la atención que demanda el evento; culminada la reunión y habiendo acordado que Tofay intentaría consensuar con alguna otra de las sedes el intercambio de fechas y que de no ser así la fecha se movería una semana, el Promotor de la Categoría se puso en contacto con dichas localidades y puesto que no se pudo conseguir rápidamente una confirmación es que se decidió mover una semana hacia adelante la carrera y mantener a Paso de los Libres como epicentro de la segunda fecha del 30° Campeonato Entrerriano de Rally Rio Uruguay Seguros, quedando garantizado por la Intendencia la realización de la fecha y todos los servicios que ella demanda.

La Carrera.

Luego de una recorrida previa por los caminos se determinó hacer una carrera muy similar a la de 2018, sobre los mismos tramos de ruta y manteniendo como epicentro de la carrera el Cosmódromo Local; queda pendiente de aprobación por parte del Ejercito la autorización para utilizar los terrenos linderos a dicho predio para realizar un Súper Especial donde puedan compartir dos autos a la vez, para que luego Libres reciba la visita de los responsables por parte del Auto Club de Concepción del Uruguay de realizar las mediciones para confeccionar el Libro de Ruta