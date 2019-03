Se dictó una capacitación sobre Tuberculosis

El Hospital Centenario Gualeguaychú participó por video conferencia de una capacitación por la jornada conmemorativa del día mundial de la Tuberculosis.

Desde el Auditorio de la Unidad Bicentenario interactuaron profesionales que atienden está patología en adultos y pediátricos con el Hospital Muñiz dependiente de la Universidad de Buenos Aires [UBA] y el Instituto Vaccarezza.

En la actividad se abordó la epidemiología, el diagnóstico y tratamiento a través de ponencias de los doctores Rosa Musella; Omar Aidar; Gabriela Manoncilles; Mario Matteo; Ileana Palma; Domingo Palmero y Laura Lagrutta de ambos centros de referencia para la temática.

El neumonólogo infantil del Centenario, Federico Gini Cambaceres [MP 9689] ponderó que “el 27 de marzo es el día mundial de la Tuberculosis, entonces, el equipo de referencia nacional del hospital Muñiz -que se ocupa de las enfermedades infecciosas- desarrolló estas jornada durante 4 horas para recordar y actualizar los métodos diagnósticos, tratamientos y algunas situaciones especiales como VIH, inmunodeficiencia o personas privadas de su libertad dónde, por el hacinamiento, son poblaciones especiales, entre otros grupos”.

En la actualidad “hay un aumento en la cantidad de caso de Tuberculosis y tenemos que pelear contra el sub diagnóstico y tratamiento. Es una enfermedad infecciosa que se cura, con un proceso que puede durar entre 6 y 12 meses según cada persona, y siempre que hay un caso habrá otro cerca, sobre todo en los chicos”, puntualizó Gini Cambaceres.

Al respecto, es necesario aclarar que “cuando un niño tiene la enfermedad se contagió de un adulto, no de otro chico y cuanto más pequeño es, más cercano será contacto. De allí la importancia de identificar el caso y a su grupo para saber cuál es paciente portador o enfermo y darle tratamiento a toda la familia”.

Sobre el nivel de difusión de la enfermedad, el neumonólogo detalló que “se piensa que un paciente con Tuberculosis puede contagiar a otros 20, en el transcurso de su enfermedad” y agregó un dato que busca evitar la estigmatización social: “esta patología está asociada a la pobreza y la estigmatización de la enfermedad hace que la gente sienta vergüenza porque la tuberculosis habla de privaciones, carencias y hacinamiento. Pero no es cierto. Obviamente, hay situaciones que van a predisponer más, pero todos estamos expuestos y cualquiera puede parecerla”, enfatizó el profesional.

“El hospital Centenario trata, diagnóstica, se estudia a todo el grupo familiar y a los contactos cercanos del paciente, es decir, cualquier personas que interactúa con el enfermo al menos 4 horas por día, durante 5 días a la semana, por ejemplo en el contexto de un trabajo”.

Sobre el equipo asistencial, Gini Cambaceres detalló que “en el área de Neumología tenemos un profesional para pediatría y otro de adultos y estamos en permanente contacto con Infectología donde hay dos profesionales y un equipo que los acompaña porque, a veces, entran por ese servicio. Trabajamos en conjunto y sea por Neumología o Infectología el caso ingresa y se trata integralmente a todos sus contactos”.-