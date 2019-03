Rocamora consiguió un gran triunfo y se entusiasma

Por una nueva fecha de la Conferencia Sur en la Liga Argentina de Básquetbol, este sábado, Tomás de Rocamora venció 88-75 a Club del Progreso de General Roca y no solo volvió a festejar como local sino que también recuperó varios lugares en las posiciones de la tabla. Además, la diferencia por la que ganó le da ventaja ante su rival ante una posible igualdad al cerrar la Segunda Fase. El escolta Mauro Araujo fue el goleador del juego con 21 puntos mientras que en la visita Favio Vieta aportó 18.

La victoria del equipo de Juan Manuel Varas cobra mucho más valor porque le ganó a un muy buen equipo, que salió a jugar, que no especuló y que venía de conseguir dos grandes triunfos en el inicio de su gira por tierras entrerrianas. La diferencia final de 13 puntos se terminó dando en los minutos finales del juego y la verdad que hasta los últimos cinco del cuarto decisivo el Rojo no tenía nada cerrado ante un rival que no se entregó nunca.

El primer cuarto se fue en un abrir y cerrar de ojos, con solo dos faltas para el local y una sola para la visita los primeros diez minutos no tuvieron interrupción. Arrancó mejor Rocamora con Gago y Olocco hasta que después Maranguello lo dio vuelta con un triple (6-7). Juego dinámico de parte de los dos, aciertos y errores y apareció Dominique Shaw para clavar un triple que dejó el tablero 15-15. Del Progreso se llevó ese primer parcial tras una bandeja de Ligorria (18-19).

En los albores del segundo cuarto hubo seis puntos seguidos de Mauro Araujo para que Rocamora se mantenga al frente. Más tarde un par de combinaciones entre Olocco y Helman también fueron efectivas pero Del Progreso castigó con Vieta, Ledesma y Walters. Faltando dos minutos Shaw apareció con su segundo triple y enseguida Maranguello castigó con la misma arma para quedar 39-39. Estaba todo muy parejo pero un par de apariciones de Gago ayudaron a que el Rojo se vaya arriba 44-39.

Tras los 15 minutos de descanso Rocamora salió un poco mejor y de la mano de Catalín, yendo a la línea y con un triple, se despegó 48-39 y logró la mayor diferencia hasta ahí. Sin embargo, lejos de achicarse, Del Progreso encontró en dos triples seguidos de Jenkins la forma de mantenerse a tiro (50-45). En la parte final del cuarto las apariciones de Mauro Araujo fueron determinantes para que el local que se retire 64-54.

Arrancó el último cuarto, Ledesma sacudió dos veces la red desde larga distancia y Rocamora respondió con doble y falta facturada por el paraguayo Fernando Dose (69-57). Walters empezó a sacar la cara por la visita hasta que un triple de Exequiel Gaído le devolvió tranquilidad al Rojo. Sobre los cinco minutos un doble de Vieta obligó a Varas a pedir minuto porque su equipo perdió efectividad a la hora de atacar (73-65).

Un par de buenas apariciones del uruguayo De León más la efectividad de Araujo empezaron a volcar la historia a favor de Rocamora de a poco. Los últimos intentos de Del Progreso no fueron efectivos y con sendas contras de Shaw y Gago el local lo empezó a definir. Fue un partido durísimo que Rocamora supo resolver en los momentos más complicados. A la gran noche de Araujo hay que sumarle el doble dígito de Gago (16), De León (11), Olocco (10) y Shaw (10). Triunfo para volver a sonreír en casa y esperar a Estudiantes con el ánimo bien arriba.