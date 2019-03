Rocamora bajó a Estudiantes en un partido para el infarto

Por una nueva fecha de la Conferencia Sur en la Liga Argentina de Básquetbol, este lunes, Tomás de Rocamora le ganó 79-71 al escolta Estudiantes de Olavarría y sumó su tercer triunfo consecutivo. Ahora el Rojo volverá a la ruta para enfrentar a Racing de Chivilcoy el sábado y Ciclista Juninense el domingo. Mauro Araujo y Dominique Shaw fueron los destacados del juego con 16 puntos cada uno, mientras que en la visita Santiago Arese terminó con 18 y 10 rebotes.

Los varios minutos de más que los jugadores, dirigentes e hinchas se quedaron celebrando adentro de la cancha y en las tribunas fue una cabal muestra de que Rocamora logró un triunfazo ante uno de los mejores equipos de la categoría; no solo de la Conferencia. Los ocho puntos finales de diferencia son quizá mentirosos porque a casi nada para terminar El Bataraz se puso a dos y el Rojo lo terminó sellando desde la línea.

En el primer cuarto Rocamora no la pasó nada bien, no pudo controlar en la pintura a Ignacio Galardo y supo estar 7 puntos abajo. No alcanzó la faena de Dominique Shaw quien anotó los primeros 7 puntos del equipo cuando el trámite era parejo. El interno recientemente incorporado por Estudiantes fue una pesadilla y recién cuando fue a sentarse Rocamora pudo soltarse en el partido y con la altura del uruguayo De León se puso a tiro. Finalmente la visita se llevó el parcial 22-24 en un atractivo arranque.

En el segundo cuarto Estudiante se alejó tras un triple de Lugli (24-29) pero Shaw contestó por la misma vía y enseguida un par de acciones de Olocco dejaron el marcador igualado. A la vuelta de un pedido de minuto Varas sorprendió con una jugada que Shaw clavó de tres para levantar a la gente (34-31). El Rojo llegó a sacar cinco aunque en un abrir y cerrar de ojos Estudiantes lo igualó y al descanso largo se fueron 38-36.

Arrancó el tercer cuarto con triple de Brocal y el local que contestó con doble de De León y triple de Gaído (43-39). Después mejoró Estudiantes, con la polenta de Merchant pasó al frente (45-48) y Olocco no quiso ser menos: sumó cinco puntos en fila para igualar nuevamente el tablero (50-50). El partido era de una paridad extrema pero con Galardo sentado –tenía tres faltas- Rocamora se las ingenió para terminar arriba con un Olocco brillante (56-53).

En el inicio del último parcial Rocamora se alejó por siete, Brocal descontó con una bomba y todo siguió muy parejo. Cuando el Rojo se quiso alejar Arese se encargó de mantener a su equipo a tiro, aunque de a poco empezó a crecer la figura de Mauro Araujo; errático en el primer tiempo pero picante y decisivo en el segundo. De la mano de Araujo el local sacó nueve pero Arese le metió de tres y nada estaba resuelto.

Ingresando al minuto final un triplazo de Gaido puso a Rocamora 73-65 y el estadio estalló, el Lobito Fernández pidió otro minuto y su equipo le respondió con un parcial 6-0. En el medio de eso Gago falló dos libres y el equipo se cargó de nervios. Con seis segundos por jugar una antideportiva de Lugli sobre Araujo mandó al escolta a línea y éste no falló. Respiró Rocamora pero más lo hizo cuando llegó un técnico a Fernández y en seguida otro que lo sacó de la cancha. Rocamora lo definió con Shaw y Araujo en la línea y festejó largamente el triunfo.