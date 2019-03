Rivadavia, Atlético y Agrario arrancaron con triunfos

El Tricolor le ganó 2 a 1 a Engranaje, idéntico resultado tuvo la victoria del Decano sobre Lanús, mientras que el Canario se impuso 1 a 0 a Parque Sur. Igualaron en dos Almagro y María Auxiliadora. La primera jornada del Apertura tendrá pendiente el juego entre el C.A.C.E. y Gimnasia.

La Liga de Fútbol abrió una nueva temporada oficial. El Torneo Apertura puso primera con la disputa de cuatro partidos en una fantástica tarde de domingo en la histórica.

En Villa Sol llegó el primer gol de la temporada, lo convirtió Mauro Villanova para Engranaje que le ganaba 1 a 0 a Rivadavia en solo 8’ de juego.

En la segunda etapa el Tricolor lo dio vuelta antes del cuarto de hora con los goles de Juan Sebastián Brisolesi y Nicolás Germanier. Resultado que no se modificaría hasta el final. Ambos terminaron con diez por las expulsiones de Jonathan Martínez en el Meca y Gabriel Godoy en la vereda de enfrente.

Agrario Rocamora logró un gran triunfo en su visita a Parque Sur en el Puerto Viejo. Lo ganó 1 a 0 con gol de Ivan Davrieux y tuvo un arranque prometedor. El sureño jugó un buen rato con diez por la expulsión de Jorge Valdez.

En cancha de Rivadavia se dio el primer empate del certamen, fue 2 a 2 entre Almagro y María Auxiliadora. Los goles del Taita, que terminó con diez por roja a Gabriel Monzón, fueron de Gabriel Padilla y Brian Monzón, mientras que Ricardo Linares y Damián Ortmann marcaron para María.

En el Plazaola, Atlético Uruguay derrotó 2 a 1 a Lanús. Lo ganaba 2 a 0 con tantos de Enzo Rougier y Juan Cruz Guardia, uno en cada tiempo. Sobre el final descontó de Yair Gay de penal para el Granate.

Cabe recordar que quedó postergado el partido entre Atlético Colonia Elía y Gimnasia, el que se programará oportunamente.

Síntesis

Engranaje 1 – Rivadavia 2

Goles: PT: 8’ Mauro Villanova (E) ST: 6’ Juan Sebastián Brisolesi (R), 13’ Nicolás Germanier (R)

Expulsados: ST: 10’ Jonathan Martínez (E); 30’ Gabriel Godoy (R)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Matías De León y Fernando Díaz

Cancha: Engranaje

4ª División – Engranaje 3 – Rivadavia 0

3ª División – Engranaje 0 – Rivadavia 1

Parque Sur 0 – Agrario Rocamora 1

Gol: Iván Davrieux (AR)

Expulsado: Jorge Valdéz (PS)

Árbitro: Cristian Debrabandere

Asistentes: Juan Carlos Ardetti y Mauro Martínez

Cancha: Parque Sur

4ª División – Parque Sur 3 – Agrario Rocamora 1

3ª División – Parque Sur 1 – Agrario Rocamora 2

Veteranos – Parque Sur 3 – Agrario Rocamora 1

Veteranos – La China 0 – San José 1

Almagro 2 – María Auxiliadora 2

Goles: Gabriel Padilla y Brian Monzón (A); Ricardo Linares y Damián Ortmann (MA)

Expulsado: Gabriel Monzón (A)

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Gastón De León y Matías Mendoza

Mendoza Martín

Cancha: Rivadavia

4ª División – Almagro 1 – María Auxiliadora 1

3ª División – Almagro 1 – María Auxiliadora 3

Veteranos – Almagro 1 – María Auxiliadora 0

Lanús 1 – Atlético Uruguay 2

Goles: PT: 33’ Enzo Rougier (AU) ST: 20’ Juan Cruz Guardia (AU); 41’ Yair Gay (L), de penal

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: José López y Fernando Picart

Cancha: Atlético Uruguay

4ª División – Lanús 1 – Atlético Uruguay 3

3ª División – Lanús 2 – Atlético Uruguay 5

Veteranos – Lanús 1 – Atlético Uruguay 1

Postergado

Atlético Colonia Elía vs. Gimnasia

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Atlético Uruguay 3 1 1 0 0 2 1 1 Rivadavia 3 1 1 0 0 2 1 1 Agrario Rocamora 3 1 1 0 0 1 0 1 Almagro 1 1 0 1 0 2 2 0 María Auxiliadora 1 1 0 1 0 2 2 0 Atlético Colonia Elía 0 0 0 0 0 0 0 0 Gimnasia 0 0 0 0 0 0 0 0 Engranaje 0 1 0 0 1 1 2 -1 Lanús 0 1 0 0 1 1 2 -1 Parque Sur 0 1 0 0 1 0 1 -1