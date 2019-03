Repudio Resolución Nro 448 DNV: Usuarios se quejan por el aumento de los peajes y el estado de las rutas

Como se informara oportunamente, un nuevo aumento a los peajes golpea el bolsillo de los usuarios, que además ven con desagrado que no se producen mejoras al estado de las calzadas y banquinas.

Es así que llegan los reclamos a la Redacción de 03442, solicitando se refleje lo que opinan la gente, como la nota que se transcribe a continuación, una de tantas recibidas entre mensajes.

“Como es de público conocimiento, autopista y autovía son dos cosas diferentes, una autopista es la construcción de una carretera construida desde cero, sin entrar en detalles más amplios, o sea totalmente nueva y una autovía es una aplicación y mejorado sobre una ruta construida anteriormente, como sucedió con la ruta Nacional Nro 14, pasando a llamarse Autovía José Gervasio Artigas Nro 14 comenzando en la ciudad de Ceibas y finalizando en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones.

Leyendo la nota publicada en el diario Online 3442, con fecha 06 de marzo de 2019, cuyo título es “El gobierno aumentó los peajes en la Ruta 14” Mediante Resolución N° 448 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)… he aquí donde intento pensar y no recuerdo alguna resolución y/o orden (o como título desee incorporarle la DNV) donde exprese la necesidad urgente del mantenimiento OBLIGATORIO que tiene que realizar la empresa que ha ganado la concesión de la autovía nro 14, siendo en este caso la empresa Caminos del Río Uruguay.

Pero lo que si recuerdo es el pésimo estado en el que se encuentran varios tramos, como entrada y salida de puente acceso a colonia Hugues, ondulaciones sobre cinta asfáltica pasando dicho acceso y pasando estación de peaje colonia Elia viajando de norte a sur, pastizales que dificultan la visión en tramos como zona acceso a la ciudad de Colon, donde están creciendo arboles de espinillos, tramos como colonia Mabragaña donde la cinta asfalta casi no está más señalizada (no como la foto que se muestra el acceso a la ciudad de Concordia) haciendo que un viaje a la noche o en días de lluvia sea más cansador que placentero y por lógica más inseguro. Además de baches (pozos) que están apareciendo nuevos en la ruta y que en días de lluvia no se ven y los automovilistas que no conocen ese lugar corren peligro de romper un neumático o algo peor. Solo por citar algunos lugares que se encuentran en pésimo estado y que necesitan de una urgente renovación. Para todo esto no recuerdo ninguna resolución que me proteja como automovilista que uso dicha autovía y que desde luego pago mis peajes como lo indica el reglamento.

Como si esto fuera poco se le agrega una cantidad importante de carteles publicitando ventas varias encontrándose a orilla de la ruta, anexando carteles políticos colgados en puentes que sirven de cruce por sobre la ruta, dichos carteles más de una vez se desprenden y quedan suspendido y solo el tiempo hace que se deterioren o desaparezcan hasta que nuevamente es colocado otro para su renovación.

En esta reseña, que pudiera ser aún más amplia, quería dejar plasmado mi más sincero repudio a la Resolución Nro. 448 de la DNV y quizás si algún día primero arreglamos y luego cobramos seguramente sería más grato el pago del peaje. Y si existe alguna resolución que proteja al automovilista me gustaría poder leerla y saber cuáles son mis derechos y obligaciones”.

Barreto Marcos Ariel

DNI 22045523