Realizaron controles en establecimientos rurales

Representantes de UATRE, con la participación de inspectores de la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos, estuvieron recorriendo este jueves diferentes establecimientos rurales y avícolas del departamento Uruguay, confirmándose que en ellos no sólo se constataron a los trabajadores, sino también se hicieron controles en lo que se refiere a seguridad e higiene laboral.

“Seguiremos en este camino de visitar y controlar los establecimientos en pos que nuestros compañeros tengan las condiciones dignas de trabajo y que se le abone como corresponde los sueldos”, acotó el secretario general de la Seccional 415, Mario López, quien además de agradeció al delegado de la departamental de trabajo del departamento Dr. Héctor Acosta y al secretario de Trabajo de la provincia, Dr. Fernando Quinodoz, por estar a disposición de nuestros afiliados para llevar adelante estos controles.

López señaló finalmente que “Siempre que se sale se encuentran irregularidades, no sólo por no estar inscriptos los trabajadores como corresponde sino también en muchos casos porque no le es otorgada la ropa de trabajo ni se le abonan las horas extras ni los feriados, por eso es que no debemos dejar de realizar este tipo de operativos de control”.