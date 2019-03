Presentarán el libro “Bimbotiquín” en Concepción

Con organización de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes y “Futurock”, se presentará en la ciudad el libro “Bimbotiquín Vol. 1”, el 14 de marzo a las 20 en el Salón de Bellas Artes de la Biblioteca Popular “El Porvenir”.

El libro, anunciado como “consultorio emocional para la deconstrucción romántica”, fue escrito por Virginia Godoy, quien se autodenomina “Señorita Bimbo”. Ella se construye y deconstruye todo el tiempo: actriz, feminista, comediante, standapista, mujer de radio, humorista. Con un discurso claro y potente, es activista feminista y sus seguidores gustan de frases suyas, tales como “la moda es para todas”, “ser bella es ser diversa” o “somos tratadas como una minoría, siendo la mitad del mundo”.

Consultada sobre el surgimiento de sus convicciones feministas, consideró: “Siempre tuve conciencia de que no era ser mujer, que no era fácil, por mi mamá (Virginia Luque). Ella era cantante de tango, un mundo en el que ser mujer era más complicado, y siempre hablaba de eso. Al principio yo no me daba cuenta y después fui entendiendo. Teniendo un cuerpo diferente, digo, un cuerpo gordo, claramente sos más agredida siendo mujer que varón. O sea siempre sentí que había una diferencia, eso es claro, no entiendo a la que no se da cuenta”.