Paso de los Libres definió tramos para la segunda del Rally

Tras la visita del promotor de la categoría Javier Tofay, la gente del Municipio local ya definió los dos tramos a usar para esta segunda edición del Rally de Paso de los Libres

Uno de ellos será casi idéntico al 2018, desde el Parque de Turismo hasta la Colectora de la ruta que ingresa a Libres, este solo tendría y modificación en el inicio al mismo; en tanto que el tramo del Ombucito, tendrá unas reformas en busca de eliminar las partes de piso blando con el que cuenta y se estirara hasta la cancha de golf.

El Súper Especial.

Se tramitan los permisos correspondientes para realizar el mismo detrás del Sambodromo local, cuestión que de concretarse sería ideal, ya que esta pegado a la asistencia y el público lo podría apreciar en su totalidad.

Difusión.

Desde la Dirección de Turismo con su Titular María Alejandra Martins se está trabajando no sólo en la preparación de la segunda llegada del Rally a Paso de los Libres, sino también en la promoción que tendrá la carrera no sólo en su ciudad si no regional y provincialmente.

Si analizamos lo vivido junto al masivo público; que compartió la carrera el año pasado, todo promete ser una Fiesta Del Rally allí, al borde del río Uruguay, en la frontera con Brasil.