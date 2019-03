Paro de Agmer para viernes y lunes

El Congreso Extraordinario de AGMER rechazó la propuesta salarial y convoca al paro el viernes 22 y el lunes 25 de marzo.

El gremio se reunió en Chajarí, donde se dispuso avanzar con un plan de lucha que incluyó también dejar en en suspenso un paro de 24 horas si no hay una oferta superadora.

En su sesión de este jueves 21, en Chajarí, el Congreso del sindicato definió el rechazo de la propuesta salarial que el gobierno presentó en el marco de la paritaria, y convocó al paro provincial para este viernes 22 y el lunes 25 de marzo.

Además, el plan de acción votado por el Congreso exige al gobierno provincial una nueva propuesta no más allá del día miércoles 27. En caso de no contar con la misma, se ejecutará un nuevo paro de 24 hs el día jueves 28 de marzo.

El Congreso pasa a cuarto intermedio no más allá del viernes 29 de marzo.