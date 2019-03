Oficializaron la Lista 57 para competir en las PASO: Sergio Bertelotti intendente, Fernando Picart vice

Cumplimentando con los plazos establecidos, el Tribunal Electoral de la Provincia de Entre Ríos, dio a conocer las listas oficializadas que podrán participar de las PASO el próximo 14 de abril. Con el número 57 y el nombre “Ahora Concepción”, se inscribió la lista que propone a Sergio Bertelotti como precandidato a Intendente: “Brindamos una propuesta a los vecinos de Concepción del Uruguay, con concejales que sabrán interpretar la realidad y buscar soluciones a las problemáticas cotidianas de la ciudad”, detalló.

Además, la Junta Electoral del Frente Justicialista Creer Entre Ríos informó este viernes, que la Lista 57 será una de las que acompañará al Gobernador Gustavo Bordet en el camino a un nuevo período para la Gobernación, con Sergio Bertelotti como precandidato a Intendente y Fernando Picart como vice. Cabe destacar que tanto Bertelotti como Picart, acompañan a José Lauritto en la gestión actual: como Secretario de Salud y como Coordinador General de Evaluación de Políticas Públicas, respectivamente.

“Con mucha alegría podemos decir que conformamos una lista de concejales donde se reúnen vecinos que decidieron sumarse al compromiso de asumir este desafío y ser protagonistas de la ciudad; hay muchos jóvenes, y caras nuevas, pero también dirigentes con años de experiencia y trabajo en diferentes sectores. Trabajadores de la salud, representantes de diferentes colectivos, referentes sociales, del deporte, de la educación, de los barrios, de las instituciones intermedias. Ellos quieren representar a toda la comunidad”, señaló Sergio Bertelotti luego de una reunión para coordinar las acciones que van a desarrollar en los próximos días y preparando lo que será el local partidario, en Yrigoyen 1606.

En esta nota, una breve presentación de los primeros siete precandidatos que acompañan a Sergio Bertelotti, y al contador Fernando Picart en la Lista 57

CONCEJALES TITULARES

1- María Florencia Gervasoni

2- Marcelo “Pachi” Respaud

3- Florencia Díaz Vidal

4- Rubén Darío Barón

5- María Cristina Salvarezza

6- Marcelo “Chavaro” Morales

7- Viviana Julia Elizalde

8 – Eduardo “Patón” Martínez Uncal

9- Natalia Mansilla

10- Matías Giqueaux

11- Julia Ester Miranda

12- Héctor Alberto Acosta

13- Lidia R. Molina

CONCEJALES SUPLENTES

1- Guillermo Ziegler; 2- Blanca Verónica López; 3- Angel Felipe González; 4- Romina Paola D’Angelo; 5- Alejandro Erpen; 6- Ana Yanet Burguez; 7- Néstor Omar Salamonini; 8- María Valeria Marcel; 9- Agustín A. Monroy; 10- Silvia Mabel Estévez; 11- Justo Alfredo Cáceres; 12- Andrea Silvina Larrea; 13- Leonardo Raúl Lescano.

Quiénes nos acompañan

FERNANDO PICART. Contador público nacional, 40 años y padre de 4 hijos. Pese a su corta edad, se desempeñó como contador en empresas de relevancia en la ciudad y la región, hasta que rindió concurso para ingresar como subtesorero de la Municipalidad de Concepción del Uruguay en 2005. Desde entonces ha ocupado cargos de tesorero, contador municipal y desde 2015 convocado por el Intendente José Lauritto para un puesto de relevancia en la gestión: Coordinador General de Evaluación de Políticas Públicas y Control del Gasto de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Fue dirigente de Gimnasia y Esgrima y durante 10 años Secretario Académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Concepción del Uruguay, donde continúa como docente en cinco cátedras.

“Concepción del Uruguay tiene un enorme potencial que debe ser aprovechado. El municipio debe trabajar en conjunto con las diversas instituciones locales (educativas, civiles, etc.) para generar mejores condiciones de vida para nuestros vecinos. Delinear políticas públicas con organismos que nuclean las empresas y comercios de nuestra ciudad para generar escenarios propicios para el crecimiento económico local. Potenciar y establecer canales de comunicación eficientes para que el vecino intervenga en las decisiones del Estado y posea herramientas que le permitan conocer el accionar del municipio y ejecutar un control eficiente sobre las mismas. En síntesis, trabajar entre todos para hacer una ciudad pensada entre todos y para todos, con el objetivo de posicionar a nuestra querida ciudad entre las más pujantes de la provincia”.

1- María Florencia Gervasoni. Técnica en Hemoterapia y trabajadora del Hospital Urquiza. Con 32 años señala que “Trabajar en salud y el contacto con lo social me llevó a buscar otras actividades para ayudar a los demás”. Llegó desde Gualeguay hace 10 años como muchos entrerrianos: para estudiar una carrera de grado. “En Concepción del Uruguay me formé, me capacité, crecí profesionalmente y pude proyectar un futuro. Aquí me casé y tengo dos hijos. Le debo mucho a la ciudad, y quiero devolverlo en dedicación y trabajo para el bienestar de nuestros vecinos”.

2- Marcelo Respaud, Pachi. Profesor de Educación Física, trabaja hace 15 años en el colegio Sagrado Corazón en nivel inicial y primaria, y en la primaria de la Escuela Normal. Además trabaja en el CEF3, donde es profe de chicos con discapacidad y está a cargo del equipo de handball varones. Con su esposa Silvina Bariffo tienen el Gimnasio Muscle desde hace 23 años en la ciudad. “Toda mi vida jugué al básquet en el club Rocamora y el deporte es parte de mi vida”, cuenta Pachi, padre de Exequiel (estudia contaduría), Florencia de 16 años y Valentín de 10. “Me gustaría promover el deporte al aire libre, con algunas ideas que tengo pensada incorporando a varios profesionales. Incorporar y adaptar un lugar adecuado donde puedan concurrir chicos con discapacidad. Organizar por barrio y comunidades actividades donde se vincule la actividad física, la alimentación saludable y la vida sana”, cuenta casi sin parar.

3 – Florencia Díaz Vidal. Licenciada en Enfermería, hoy docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER. Dedicó gran parte de su vida al área de salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay de donde se jubiló hace ya 9 años. Durante muchos años fue coordinadora del Hogar Geriátrico Municipal, como así también de los centros de salud dependientes del municipio. “Me atrae la idea de trabajar íntimamente con la comunidad, es decir, llegando de forma personal a los problemas e inquietudes de los vecinos, con especial atención a las problemáticas de salud y de temáticas tan sensibles y presentes como son los de medio ambiente, seguridad, educación, etc.”. Solidaria y sensible, Florencia quiere seguir vinculada a su comunidad: escuchar, interpretar y hacer.

4- Darío Baron. Referente del Partido Nuevo Encuentro, es Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, dirección creada a partir de la actual gestión en el año 2015. “Un pilar de nuestra acción es insistir con tareas vinculadas al ambiente estudiantil porque estamos convencidos que allí radica la única posibilidad que los jóvenes conozcan y se involucren, en las temáticas referentes a la construcción de memoria, a la lucha de los derechos de las minorías y el respeto por la diversidad.

5- Cristina Salvarezza. Militante del movimiento nacional, popular, democrático y feminista. Trabaja en salud y vulneración de derechos y diversidad. “Quiero que mi trabajo en el concejo sea la herramienta para que las luchas de todas las organizaciones políticas y sociales y las personas se transformen en políticas públicas en nuestro estado municipal”.

6- Marcelo “Chavaro” Morales. Referente social vinculado al deporte, conocido por su paso por el fútbol en diferentes clubes, el más destacado sin dudas Gimnasia y Esgrima. Viene de una familia militante del peronismo, es delegado de ATE en el Hospital Urquiza. “Me gustaría representar a los trabajadores y a los sectores más humildes, porque conocemos la realidad de los barrios y de los vecinos que la tienen que pelear todos los días en su trabajo. Yo quiero ser su voz en el Concejo”.

7- Viviana Elizalde. Profesora de Historia y Técnica en Museologia. Hace más de veinte años que trabaja en escuelas barriales de Concepción del Uruguay, actualmente en la Escuela 26 “Bicentenario” de barrio San Isidro, la EET 3 “Miguel Marsiglia” (ex Esc de aprendices del ministerio) y en la cátedra de Historia de la Cultura de la carrera de Museología en la Fac de Cs de la Gestión de Uader. “Trabajo en las experiencias educativas de construcción de derechos para alumnas y alumnos en contexto de exclusión, acompaño las luchas del sindicato docente y de la CTA, así como también las luchas por los DDHH y las diversidades de género. Soy militante del Partido Comunista. Desde el Concejo me gustaría poner en debate propuestas de inclusión y reconocimientos de derechos para los sectores más vulnerables y excluidos de nuestra sociedad”.

Completan la lista de concejales titulares: Eduardo “Patón” Martínez Uncal; Natalia Mansilla; Matías Giqueaux; Julia Esther Miranda; Héctor Acosta y Lidia Molina.