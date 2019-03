SE FORTALECE EL PROGRAMA EMPLEO JOVEN EN VILLA ELISA Durante 2018 y hasta la fecha se desarrollaron aproximadamente 40 proyectos de entrenamientos y 7 jóvenes fueron contratados por el Programa de Inserción Laboral Empalme. Comercios y prestadores de servicios de Villa Elisa acordaron nuevos convenios en el marco del Programa Empleo Joven. Se firmaron 4 convenios de entrenamientos con Jóvenes elisenses, adheridos al Programa Empleo Joven, y a partir del marzo comenzaron a desempeñarse laboralmente. Los emprendimientos locales involucrados son: Mónaco Bar Café, CIT (Centro Interdiciplinario Terapéutico) y Regionales la Tranquera. Allí los jóvenes desarrollan actividades como: auxiliar de ventas, auxiliar de mozo, ayudante de cocina y auxiliar administrativo. A este último perfil lo realizará una estudiante de la Tecnicatura en Gestión de Pymes de la Escuela Normal Superior “Dr. Luis César Ingold”. Es importante destacar que los salarios de los jóvenes serán cubiertos por el Programa Empleo Joven. Durante 2018 y hasta la fecha se desarrollaron aproximadamente 40 proyectos de entrenamientos y 7 jóvenes fueron contratados por el Programa de Inserción Laboral Empalme, que consta de incentivos económicos destinado a las empresas para que contraten trabajadores en el marco del Programa Empleo Joven e incrementen su dotación de personal. Éste programa nacional está orientado a generar oportunidades de inclusión social y laboral a los jóvenes, a través de acciones integradas que les permitan construir el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar experiencias de formación y entrenamiento en ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo. Desde la Oficina de Empleo se agradece la predisposición de las empresas y prestadores de servicio por participar del programa y contribuir con los jóvenes a generar su primera experiencia laboral. Empresas y comercios que deseen sumarse a este programa, pueden comunicarse con la Oficina de Empleo de Villa Elisa, ubicada en Terminal de Ómnibus, de 8:00 a 13:00 horas o llamar al 480235. #ProgramaEmpleoJoven #oficinadeempleoVillaElisa TALLER DE DIBUJO DIGITAL Se enseñan diseños digitales en segunda y tercera dimensión, mediante el uso programas de computación. La Dirección Municipal de Cultura de Villa Elisa informa a los interesados que dispone de vacantes para el taller de Dibujo Digital a cargo del artista plástico Máximo Ortiz. En este taller se enseñan diseños digitales en segunda y tercera dimensión, mediante el uso programas de computación. Los diseños comprenden historietas, dibujos animados, cómics, arquitectónicos, paisajes urbanos, entre otros. Las clases se dictan en el Centro Comunitario “Pancho Ramírez”, los días miércoles de 11 a 12 horas. Las inscripciones se realizan en la Oficina de Cultura. #dibujodigital #MaximoOrtiz #CulturaVillaElisa PUNTO CORAZÓN DE TRAPO EN LA ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA” El propósito final es que en los talleres de costura que funcionan en la Escuela y dependientes de la Municipalidad de Villa Elisa, se confeccionen bolsas ecológicas, entre otros accesorios de utilidad, destacando la importancia de reparar, reutilizar y reciclar. Desde el Área de Medio Ambiente de la Municipalidad de Villa Elisa se informa a la comunidad que el Punto Corazón de Trapo se encuentra en instalaciones de la Escuela de Formación Profesional N°123 “Nuestra Señora de Fátima”. Se invita a toda la comunidad a acercar sus residuos textiles en dicho punto, de lunes a viernes en horario vespertino y nocturno, horario de funcionamiento de la escuela. Recordemos que en éste punto limpio solo se pueden depositar trapos viejos o ropa sin posibilidad de uso, pero sí aptos para aprovechar la materia prima. El propósito final es que en los talleres de costura que funcionan en la Escuela y dependientes de la Municipalidad de Villa Elisa, se confeccionen bolsas ecológicas, entre otros accesorios de utilidad, destacando la importancia de reparar, reutilizar y reciclar. A través de éstas acciones, desde el Área Ambiente se busca fortalecer la concientización sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia del reciclado. #puntolimpiodetrapos #corazondetrapo #AmbienteVillaElisa CONVENIO ESPECÍFICO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA Y LA UTN Tiene por finalidad instrumentar un sistema simple y ágil por el cual “La Facultad” realice a favor de “El Municipio” estudios particulares, que podrán consistir en: consultorías profesionales técnicas y/o servicios profesionales; dictámenes técnicos, entre otros. En la jornada pasada, la Municipalidad de Villa Elisa y la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Concepción Del Uruguay celebraron un nuevo convenio específico en el marco de un Convenio Marco de Cooperación Recíproca que liga a las partes desde hace varios años. El Presidente Municipal de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga; el Secretario de Obras Públicas, Darwin Casterá Galván y técnicos del municipio recibieron en la mañana del pasado martes al Decano de la Facultad, Ing. Néstor Aníbal Emilio García. Éste Convenio Específico tiene por finalidad instrumentar un sistema simple y ágil por el cual “La Facultad” realice a favor de “El Municipio” y ante requerimiento concreto de éste último, estudios particulares, que podrán consistir en: consultorías profesionales técnicas y/o servicios profesionales; dictámenes técnicos, entre otros. El equipo de profesionales que intervendrán en la realización del estudio particular, como asimismo la metodología y el plan de trabajo para realizarlo, plazos de realización, costos y demás aspectos que las partes consideren incluir, se especificarán detalladamente en Anexos que se suscribirán a raíz de cada requerimiento individual para realizar un estudio en particular. La ejecución de los trabajos particulares será acompañada y/o supervisada por personal designado por “La Facultad” y “El Municipio” para cada estudio en particular. #convenioespecifico #UTNConcepciondelUruguay #MunicipalidaddeVillaElisa EXITOSO PRIMER ENCUENTRO PROGRAMA REGIONAL DE ATLETISMO EN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Cientos de chicas y chicos disfrutaron del encuentro, compartieron un refrigerio y recibieron recordatorios del Primer Encuentro Regional de Atletismo y se preparan para el segundo a concretarse en, aproximadamente, unos 60 días. El Taller de Atletismo, dependiente del Área de Deportes de la Municipalidad de Villa Elisa fue parte del Primer Encuentro Programa Regional de Atletismo 2019 en la Pista del CEF 3 de Concepción del Uruguay el pasado viernes. Hubo pruebas de 60 mts, 80 mts y 1.000 mts llanos; lanzamiento de la pelota de sóftbol; salto en largo; lanzamiento de la jabalina y postas de relevo. Cientos de chicas y chicos de toda la región vivieron una espectacular jornada deportiva, donde acompañaron las condiciones climáticas y el entusiasmo de los atletas. Disfrutaron del encuentro, compartieron un refrigerio y recibieron recordatorios del Primer Encuentro Regional de Atletismo y se preparan para el segundo a concretarse en, aproximadamente, unos 60 días. Recordemos que a través del convenio celebrado entre las Áreas de Deportes de las municipalidades de Concepción del Uruguay y Villa Elisa, la Pista del CEF 3 está disponible para todos los elisenses que deseen efectuar sus prácticas deportivas en éste campo de juego de excelencia. #encuentroregionaldeatletismo #DeportesVillaElisa