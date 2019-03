VILLA ELISA RECORDÓ A LOS DESAPARECIDOS DE LA ÚLTIMA DICTADURA CÍVICO MILITAR Con fuertes emociones transcurrió cada momento del acto por el día nacional de la memoria, culminado con la expresión que resuena en los corazones de los argentinos cada 24 de marzo, ¡Nunca Más!. La Municipalidad de Villa Elisa a través de la Dirección de Cultura, llevo a cabo, en la jornada pasada, el Acto en conmemoración al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en plazoleta del Paseo de la Democracia. Villa Elisa recordó aquel 24 de marzo de 1976 donde en Argentina comenzaba una de las épocas más oscuras y sangrientas de nuestra historia. Ese día, las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través de un golpe de Estado y derrocaron al entonces gobierno constitucional de Isabel Perón; de esta forma, comenzó una dictadura cívico-militar que duraría hasta el advenimiento de la democracia en 1983. En esta oportunidad se completó el monumento, réplica de la Pirámide de Mayo, con la instalación de cuatro bases con “Alegorías de Pañuelos” de las Madres de Plaza de Mayo, talla en madera a cargo del artista elisense Adrián Bois. Por otro lado, se descubrió una placa con el nombre de un ciudadano de nuestra localidad desaparecido en la última dictadura, Raúl María Caire Grass. Raúl, nacido en Colonia Izquierdo, entonces Departamento Colón, en el año 1949, en el año 1976 se encontraba radicado en Resistencia, Chaco. Allí, junto a su familia, esposa e hijos, fue secuestrado y detenido el 2 de noviembre de 1976. Su familia sobrevivió a ese momento, pero ellos no supieron nada de él hasta la reapertura democrática. Hubo palabras alusivas a la fecha a cargo Inés Rodríguez, esposa de Raúl Caire Grass y del Presidente Municipal de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga. Acompañó el acto, una muestra artística de alumnos del ICPA; la docente a cargo, Evangelina Colliard, se refirió a la misma. El municipio recibió libros, alusivos a la fecha, por parte de Inés Rodríguez y Sara Kohon (familiar de un desaparecido). Con fuertes emociones transcurrió cada momento del acto por el día nacional de la memoria, culminado con la expresión que resuena en los corazones de los argentinos cada 24 de marzo, ¡Nunca Más!. #dianacionaldelamemoriaporlaverdadylajusticia #VillaElisa OBRA DE DESAGÜES EN PLAZA SAN MARTÍN Solicitamos a la comunidad colaborar evitando el acceso al sector de juegos de la Plaza San Martín, así evitar posibles accidentes. Desde Obras y servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Elisa se informa que la durante ésta semana, el sector de juegos de Plaza San Martín estará cercado e inhabilitado el acceso a los mismos. A partir de éste lunes 25 y hasta el viernes 29 de marzo, inclusive, se prevé realizar una obra de desagües, con canalizaciones y entubados, en ese sector que se ve obstruido ante cada lluvia. Solicitamos a la comunidad colaborar evitando el acceso al sector de juegos de la Plaza San Martín, así evitar posibles accidentes. Dicha obra redundará en beneficios para todos los que diariamente hacen uso de éste valioso espacio público. #desagües #plazaSanMartin #VillaElisa ENRIQUECEDORA JORNADA EN EL MARCO DEL PROGRAMA ESCUELAS VERDES El propósito de las profesionales del programa, es acompañar a los docentes elisenses en la implementación y desarrollo de los proyectos ambientales-educativos en sus aulas. El pasado viernes se concretó el relanzamiento del programa “Escuelas Verdes” y primera capacitación “Separemos para Reciclar” dirigido a las escuelas elisenses involucradas en el mencionado programa. Participaron referentes del Área Ambiente de Villa Elisa, directivos y docentes de la Escuela Integral N°29 “Centenario”; Unidad Educativa de Nivel Inicial (UENI) N°128 “Hogar de Niños” y de Escuela Nina N°40 “Emilio Francou” de Villa Elisa. Acompañaron la jornada, el Presidente Municipal de la ciudad, Leandro Arribalzaga y el Secretario de Obras Públicas, Ing. Darwin Casterá Galván. El Área Ambiente, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, lleva adelante este convenio con el Programa Escuelas Verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de distinguir y afianzar el compromiso de las escuelas con la educación y la gestión ambiental. Milagros Pérez Druille, referente del Área Consumo Responsable dentro del Programa Escuelas Verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expuso sobre los objetivos, alcances y metodología del programa. Mientras que la docente capacitadora del Programa en cuestión, Silvia Liliana Senatore, brindó una enriquecedora charla y capacitación sobre la separación de residuos, su reducción, reciclado y reutilización. Silvia compartió distintos proyectos que pueden ser aplicados, bajo el asesoramiento técnico del programa, en las instituciones elisenses. Algunas de las propuestas fueron: hidroponia, riego por goteo, compostaje, horno solar con cartón, deshidratador de alimentos solar, entre otros. El propósito de las profesionales del programa, es acompañar a los docentes elisenses en la implementación y desarrollo de los proyectos ambientales-educativos en sus aulas. #escuelasverdes #gestionambiental #AmbienteVillaElisa LA MUNICIPALIDAD RESCINDIÓ EL CONTRATO CON ENTRE RÍOS SERVICIOS Surge ante la necesidad de mejorar la calidad de atención al contribuyente al momento de Pagar los tributos municipales. Atendiendo la RESOLUCIÓN Nº 869 del Concejo Deliberante de Villa Elisa, el Presidente Municipal de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga, solicitó a la empresa Nuevo Banco de Entre Ríos la rescisión contractual que mantenía con la Municipalidad de Villa Elisa. A través de la Resolución N°869, el Concejo Deliberante sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal que considere la posibilidad de rescindir el Convenio y/o contrato con el Nuevo Banco de Entre Ríos, en virtud del cual ésta Municipalidad, tiene compromiso de cobrar impuestos provinciales. En caso de estar próximo a vencer, el plazo de dicho instrumento legal, que considere la posibilidad de no renovar el mismo. La resolución argumenta dicho pedido ante la necesidad de mejorar la calidad de atención al contribuyente al momento de Pagar los tributos municipales. Considerando que destinar una caja y/o ventanilla al cobro de impuestos provinciales demanda tiempo considerable que se resta a la atención del contribuyente abocado a pagar sus tributos municipales. Éste servicio tuvo razón de ser en épocas donde el Nuevo Banco de Entre Ríos no ofrecía lugares alternativos de pago. Esta circunstancia ha cambiado ya que en el presente existen numerosas bocas de cobro de “Entre Ríos Servicios. #MunicipalidaddeVillaElisa #EntreRiosServicios CALENDARIO SEMANAL DE EVENTOS DE VILLA ELISA El calendario cierra cada día jueves a las 15 horas, por ello, parar incluir los eventos se debe tener en cuenta la fecha de cierre semanal de dicha agenda. La Dirección de Turismo de Villa Elisa, semanalmente, distribuye entre visitantes, medios de comunicación y prestadores de servicios turísticos un calendario de eventos en la ciudad. Por tal motivo, se informa a todas las instituciones, comercios, grupos de trabajo y a comunidad en general de Villa Elisa que estén organizando algún tipo de evento de interés público, lo pueden informar en dicha oficina (Av. Urquiza y Blvd. Schroeder) y así poder incluirlo en el mencionado calendario semanal. El calendario cierra cada día jueves a las 15 horas, por ello, parar incluir los eventos se debe tener en cuenta la fecha de cierre semanal de dicha agenda. #calendariodeeventos #turismoVillaElisa FELICITACIONES BRISA TOURNOUD, PRIMERA PRINCESA DE LA FIESTA NACIONAL DE LA APICULTURA Brisa Tournoud, Miss Villa Elisa 2018, representación a Villa Elisa en la Fiesta Nacional de la Apicultura en la localidad entrerriana de Maciá. La Municipalidad de Villa Elisa a través de la Dirección de Turismo de la ciudad se felicita a Brisa Tournoud, Miss Villa Elisa 2018, por la excelente representación de la ciudad en la elección de la Reina de la Fiesta Nacional de la Apicultura en la localidad entrerriana de Maciá. La embajadora elisense, Brisa Tournoud, resultó electa Primera Princesa de la Fiesta Nacional de la Apicultura. Fue electa reina nacional de dicha fiesta, Luisina Moine de Victoria; Segunda Princesa, Martina Schneider, representante local; Miss Elegancia, Micaela Bernardi de San Salvador y Miss Simpatía, Nieves Valente Pedron de Nogoyá. #MissVillaElisa #BrisaTournoud #PrimeraPrincesa #FiestaNacionaldelaApicultura INGLES PARA VIAJEROS Éste se dictará los días sábados en dos horarios, 10 a 11 y de 11 a 12 en el Centro Comunitario Pancho Ramírez. La Dirección de Cultura de Villa Elisa informa a los interesados que está abierta la inscripción para el Taller de Inglés para Viajeros a iniciarse en el mes de abril. Éste se dictará los días sábados en dos horarios, 10 a 11 y de 11 a 12 en el Centro Comunitario Pancho Ramírez. Las inscripciones se realizan en la Oficina de Cultura de lunes a viernes de 7 a 14 horas. #inglesparaviajeros