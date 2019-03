VÍCTOR VELÁZQUEZ BRINDO UN CONCIERTO INOLVIDABLE EN VILLA ELISA Organizado por el Centro Cultural y Educativo La Fragua, el concierto se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples “El Juan” en instalaciones de la mencionada institución con la presencia de más de 150 personas. Villa Elisa tuvo el honor de recibir el pasado sábado a Víctor Velázquez, guitarrista de excelencia, cantor y compositor entrerriano. Organizado por el Centro Cultural y Educativo La Fragua, el concierto se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples “El Juan” en instalaciones de la mencionada institución con la presencia de más de 150 personas. Generando la antesala al número central, el Dúo Aleatoria, conformado por Silvia Rocha y Alejandro Ramos, compartieron un par de temas de Atahualpa Yupanqui, Linares Cardozo, entre otros. Acompañado por su hijo Ariel y demás músicos y bailarines, Velázquez con más 66 años dedicados a la música se lució una vez más, conquistando a los presentes e involucrándolos en el canto de canciones como Luna Tucumana y Zamba de Mi Esperanza. Hizo un recorrido por las emociones del público a través de la música, los relatos, la poesía, el humor. Por su parte, el Presidente Municipal de Villa Elisa, Leandro Arribalzaga y la Presidente del Concejo Deliberante, Mirta Bonnot, entregaron a Víctor Velázquez los Decretos N°108/19 y N°658/19 mediante los cuales se lo declara “Huésped de Honor” de la ciudad de Villa Elisa. Mientras que el Concierto brindado fue declarado de Interés Municipal y Cultural. Estuvo presente en la velada la Directora de Cultura Municipal, Griselda Adami. Víctor, emblema del folclore argentino, a través de su música nos representa en e l país y el mundo. #VictorVelazquez #HuespeddeHonor #LaFragua #MunicipalidadeVillaElisa VILLA ELISA TUVO SU PRIMER ARDUINO DAY Contó con un número importante de presentes, amantes, estudiosos y profesionales del mundo maker de Villa Elisa y localidades vecinas. Exitosa primera edición del Arduino Day Villa Elisa 2019 celebrado en el Punto Digital de nuestra ciudad que funciona en instalaciones del Centro Comunitario Pancho Ramírez el pasado sábado 16 de marzo. El evento, que inició a las 17 horas y se extendió hasta las 22 horas, contó con un número importante de presentes, amantes, estudiosos y profesionales del mundo maker de Villa Elisa y localidades vecinas. Los disertantes fueron: Sebastián Castro, ¿Qué es Arduino?; Leandro Schroeder, Domotica sencilla: Arduino&blink; Gerardo Graziano, Graciela López y Rodrigo Fernández, Robodactica; Facundo Carroz, Lámpara Wifi rgb; Guillermo Gerard, Arduino+esp8266+Mqtt; Rodolfo Bonin, Creando música, Arduino&midi y Leandro Schroeder, Impresiones 3D. En el Punto Digital hubo un sector de disertaciones y otro de exposiciones con creaciones novedosas e innovadoras. #arduinodayVillaElisa #worldmaker #culturahacedora #freelance #PuntoDigitalVillaElisa #ArduinoD19 CONTROLES DE RUTINA EN COMERCIOS LOCALES Y EN ACCESOS A LA CIUDAD Desde Bromatología Municipal se recomienda al consumidor, que al momento de adquirir mercadería evitar aquellos envases sin rótulo o incompleto, ilegible, sucio, deteriorado o parcialmente arrancado. Desde la Dirección de Prevención Urbana a través de la sección de Bromatología, se informa a la población, que en controles de rutina, concretados días atrás se han realizado procedimientos de decomiso. En dichos procedimientos se halló mercadería vencida, productos sin rótulo (chacinados, quesos, etc.) y fiambres en mal estado, presentando olor y color no característico. Desde Bromatología Municipal se recomienda al consumidor, que al momento de adquirir mercadería evitar aquellos envases sin rótulo o incompleto, ilegible, sucio, deteriorado o parcialmente arrancado. Como también es fundamental controlar la fecha de vencimiento y sus características organolépticas. En otro orden de actividades, en la tarde del viernes de 15 de marzo, la Dirección de Prevención Urbana y su sección de bromatología realizó controles en los accesos a la ciudad. Se controlaron los transportes de sustancias alimenticias, donde se verificó temperatura, documentación del vehículo y de los choferes, como así también procedencia de los productos alimenticios. #controlesderutina #bromatologia #prevencionurbana USO DE MONTACARGAS, ZAMPING Y AUTOELEVADORES Solo es permitido el uso de éste vehículo de transporte en maniobras cortas en inmediaciones de galpones o depósitos en los cuales se tiene que realizar la carga o descarga. Desde la Dirección de Prevención Urbana se informa a la comunidad que se encuentra prohibido, en todo el ejido municipal, el traslado de mercadería en zamping, montacargas, autoelevadores, etc. Solo es permitido el uso de éste vehículo de transporte en maniobras cortas en inmediaciones de galpones o depósitos en los cuales se tiene que realizar la carga o descarga, aplicando las medidas de prevención y precaución necesarias. También, cabe resaltar que esta prohíbo el estibamiento de mercadería en la vía pública. Recordemos que el incumplimiento a las mencionadas recomendaciones traerá aparejada las sanciones correspondientes. #montacargas #PrevencionUrbanaVillaElisa DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA El acto en Villa Elisa se hará en Paseo de la Democracia, Av. Mitre entre calle Cepeda y Blvd. J. Guex, donde se encuentra emplazado el monumento, réplica de la Pirámide de Mayo. La Municipalidad de Villa Elisa invita a la comunidad a participar del Acto en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se llevará a cabo el domingo 24 de marzo a la hora 10:30 en plazoleta del Paseo de la Democracia. El 24 de marzo de 1976 comenzaba en Argentina una de las épocas más oscuras de nuestra historia. En la madrugada de ese día, superiores de las Fuerzas Armadas tomaron el poder a través de un golpe de Estado y derrocaron al entonces gobierno constitucional de Isabel Perón; de esta forma, comenzó una dictadura cívico-militar que duraría hasta el advenimiento de la democracia en 1983. El acto en Villa Elisa se hará en Paseo de la Democracia, Av. Mitre entre calle Cepeda y Blvd. J. Guex, donde se encuentra emplazado el monumento, réplica de la Pirámide de Mayo. En esta oportunidad se completará el monumento con la instalación de cuatro bases con “Alegorías de Pañuelos” de las Madres de Plaza de Mayo. #DiadelaMemoriaporlaVerdadylaJusticia “EXILIADOS EN FAMILIA” TUVO SU DEBUT EN EL SALÓN PERAGALLO Alrededor de 200 personas acudieron a la presentación teatral en el salón de cultura “Heraldo Peragallo”. El Grupo de Teatro elisense “Fila Uno”, bajo la dirección de Marcelo Daguerre, presentó la obra “Exiliados en Familia”, escrita por el director antes mencionado. Alrededor de 200 personas acudieron a la presentación teatral en el salón de cultura “Heraldo Peragallo”. La obra narra la historia de una familia que después de fallecido el padre, donde tres de sus hijos no pudieron acudir al entierro, la madre decide reunirnos, luego de muchos años de ausencias. En esa reunión se plantean los motivos del exilio y los duros mandatos familiares que los alejaron. “Exiliados en Familia” estuvo interpretada por los actores: Negra Deymonnaz, Humberto Orcellet, Virginia Rocha, Iván Bourlot, Gerardo Perroud, Marta Delaloye, Miriam Quiroz, Samanta Aguilar y Gaby Joray. Asistente de dirección: Norma Orcellet. #ExiliadosenFamilia #FilaUno #TeatroVillaElisa