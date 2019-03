“Muy feliz de volver a casa de esta manera”.

Ornella Pag lleva la sangre roja desde su concepción, tuvo su gran noche al volver al club de su familia, al cual está ligada desde los cuatros años.

Ornella Pag, con 20 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias, 8 robos y 43 de valoración, no le pesó su vuelta al Club y fue la figura del juego: “Estoy muy feliz de volver a casa de esta manera, jugamos muy bien. Al principio estaba ansiosa, no sabía si me iba a jugar en contra, pero por suerte no fue así, fue un buen debut”.

Rocamora tuvo un gran juego en equipo, casi perfecto y Ornella nos habla sobre qué fue clave para ganar: “La clave del juego pasó por nuestra defensa bien arriba, lo que caracteriza a Rocamora, ellas se sintieron incómodas y ahí pudimos sacar la ventaja. Jugamos muy bien en equipo, casi sin fisuras, nos salió todo muy buen ante un buen equipo de Berazategui (que además fue el último campeón de torneo clausura). Para nosotras es muy importante empezar de esta manera ante la gran cantidad de gente que vino a vernos y a quienes agradecemos su apoyo”.

Las dirigidas por Laura González saldrán a la ruta este fin de semana cuando enfrenten a Quimsa en Santiago del Estero el sábado 16, luego volverán a casa para enfrentar a Obras el viernes 22.