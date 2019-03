Ministerio de Turismo declaró de interés y “Evento verde” la Travesía del río Queguay

La tradicional Travesía del río Queguay el Club Amandayé Ipeguá, que en su 13ª Edición se realizará el próximo fin de semana –sábado 16 y domingo 17 de marzo–, ingresa en la recta final. La organización va dejando todo pronto en el lugar donde se instalará el campamento base, en la localidad de Lorenzo Geyres, donde se recibirá a los alrededor de 200 participantes que se esperan en esta edición.

“La premisa es salir de la zona de confort, pasar un par de días en contacto directo con la naturaleza, disfrutar de los paisajes únicos del río Queguay –el segundo más caudaloso del Uruguay– con la seguridad que brinda nuestra organización, y lo que es más importante, pasar buenos momentos entre amigos”, dijo Jonathan Cóccaro, presidente del club de Canoas y Kayaks, Amandayé Ipeguá. “Cada año son más los que participan, gente del ambiente de las travesías de todo el país y de Argentina, pero también parejas jóvenes que quieren vivir la aventura, padres con hijos adolescentes que desean disfrutar al aire libre dejando de lado el encierro y las tecnologías, personas mayores con vitalidad así como muchos turistas que buscan el turismo alternativo que este tipo de eventos brinda”, aseguró.

“Hace un rato llegamos de una avanzada logística a llevar cosas al campamento base, en Lorenzo Geyres, ya con las declaraciones de interés ministerial y departamental por el Ministerio de Turismo y la Junta Departamental acreditadas, con mucha gente inscripta online y esperando el fin de semana”, comentó Jonathan sobre los preparativos que llevan a cabo.

Una de las novedades es que se aprobó por el Ministerio la declaración de “Evento Verde”, “que es un protocolo ambiental de limpieza y cuidado ambiental; el sábado va a haber una charla con gente del SNAP, de Gensa y de Paysandú Nuestro sobre cuidado de flora y fauna y todo lo relativo a las áreas protegidas para concientizar un poco más”.

La partida será el sábado 16 de marzo en la mañana. Las inscripciones se van a seguir recibiendo hasta las 8:30. “Después va a haber una charla de seguridad en el agua y después sí, se va hacia el punto de partida, nosotros los trasladamos, y más o menos hasta la hora 16 van a andar en la vuelta en el río”, dijo el integrante de la organización.

CAMPAMENTO

Desde el viernes se estarán desarrollando diferentes actividades junto a los vecinos de la localidad. Se ofrecerá cine en pantalla gigante, con dos películas para el público local y para quienes ya vayan llegando para participar de la travesía. Además habrá venta de gastronomía y un campeonato de truco a beneficio del Queguay Fútbol Club.

El sábado se va a llevar a cabo desde las 19 una visita guiada a “la estación más linda del país” y después de la cena vendrán la actividad del escenario con la actuación de los dúos Bargas – Illardía y Mayea – Media. Todavía está pendiente la confirmación de un tercer número artístico para el espectáculo que es abierto para todo público, “incluso si quiere puede ir gente de Paysandú a ver los espectáculos, es abierto”, invitó Cóccaro.

SEGURIDAD

“Con el Cecoed ya está todo coordinado”, aseguró, “tuvimos una reunión y se ajustó todo, además por medio de la Fuerza Aérea está previsto contar con un helicóptero a la orden por cualquier tipo de situación, en caso de alguna emergencia extrema, va a estar alerta esa unidad como parte del protocolo de seguridad”, agregó. “Nunca ha sucedido algo así, pero en lo que es seguridad no dejamos nada al azar”.

También por las mismas razones se decidió modificar ligeramente el recorrido de la travesía. “Nosotros hicimos un repaso por el recorrido de la travesía y uno de los arroyos estaba intransitable, el arroyo Quebracho. Decidimos variar hacia un plan B”, indicó Cóccaro. De esta forma, “el primer día se saldría de la estancia de UPM, la estancia El Retiro, y se iría hasta la cascada del Queguay. Serían unos 20 kilómetros. El domingo se saldría de la cascada del Queguay hasta el establecimiento de Pereira Micoud, que son unos 14, 15 kilómetros más, es un poco antes de la desembocadura del Quebracho. Eso lo cambiamos por un tema de seguridad”, repasó.

Si bien el río se encontraba ayer (viernes) algo por encima del cauce ideal, se espera que las condiciones sean óptimas para el próximo fin de semana. “Hace un rato pasamos por ahí y está por arriba de la calzada (junto a ruta 3), está un poquito crecido, seguramente por las lluvias de las últimas horas. El Queguay lo que tiene es que se desagota rápido, si no hay mucha lluvia la semana que viene no perjudicaría en nada”, señaló. “De hecho, es más fácil de hacerlo cuando tiene un poco de agua, porque corre bastante, lo que facilita la remada, y no hay riesgo de golpear contra las piedras del fondo”, agregó.

INSCRIPCIONES

La inscripción cuesta 1.600 pesos por persona, tanto en pesos uruguayos como en argentinos. La inscripción da derecho a la remera oficial del evento, la cena del sábado, el desayuno y el almuerzo del domingo, la hidratación para toda la travesía y el sorteo de la canoa. También se incluyen los traslados de embarcaciones y personas desde Lorenzo Geyres, y el camping. También está a disposición un tique acompañante, “para la persona que no rema, que va a acompañar a la gente y se queda en el campamento, que vale 1.000 pesos. Tiene todos los beneficios menos la remera”, aclaró Cóccaro.

Además se sorteará una canoa hermosa 0km con la inscripción, y los que deseen una doble chance y colaborar con el club, también hay una rifa de un kayak Travesía nuevo, que se organiza paralelamente con un costo de 150 pesos el tique.

Por mayor información el club cuenta con una página de Fecebook, www.facebook.com/amandaye.ipegua/, donde se pueden evacuar consultas y están todos los detalles del evento, con actualización permanente.