Mi viejo rebelde – Ana Bayer

La hija del recientemente fallecido escritor y luchador por los derechos humanos Osvaldo Bayer, estará en Concepción del Uruguay mostrando su documental Mi viejo rebelde. El evento, declarado de interés municipal, es promovido por la agrupación No fue magia de nuestra ciudad y se realizará en el Auditorio Carlos María Scelzi el día 26 de Marzo a las 20 hs, con entrada libre y gratuita.

En diálogo con referentes del grupo convocante, que suman más de doscientas integrantes de distintas edades, nos cuentan que No fue magia es una agrupación femenina surgida en el año 2018 cuya impronta es motorizar la participación de la mujer en espacios de poder y en el ámbito social y cultural, así como también analizar y comprender los contextos y coyunturas políticas tanto en el medio local como en el nacional e internacional. Respecto al perfil del grupo nos cuentan que es feminista, latinoamericanista, nacional y popular sin discriminar por la procedencia partidaria donde solo sería excluyente, por incompatible , la ideología neoliberal. También es preocupación del grupo profundizar en ejes temáticos relativos a la defensa de los DDHH. Siguiendo esta inquietud se contactaron con la hija de Osvalo , Ana Bayer.

Las agrupación pensó en el autor de Los anarquistas expropiadores, Severino Di Giovanni: idealista de la violencia y La patagonia rebelde, porque hay muchos ciudadanos con determinadas incógnitas con respecto a la búsqueda de la verdad, que gustan de la reflexión, del pensamiento crítico y el autor ha sido un faro con sus escritos ya que abrió conciencias, desnudó mentiras, como dice la canción Osvaldo del grupo Arbolito “ahí viene Osvaldo con su maleta lleno de sueños para contar”. Bayer siempre puso su lupa crítica a la historia oficial, buscó rescatar relatos de los perdedores olvidados, de los vencidos, de los que aquella versión omitió. Esto es bastante claro para los que son lectores de pagina 12 y han disfrutado de sus columnas, sus escritos siempre dieron luz sobre temas que han buscado oscurecerse, han sido de resistencia a esa tendencia repetida de hacer pasar como asesinos a los de abajo que han luchado por la dignidad y los derechos de las personas.

Osvaldo Jorge Bayer nació en Santa Fe el 18 de Febrero de 1927 , un punto tal vez poco conocido es que ha tenido un vínculo particular con nuestra ciudad pues sus padres vivieron aquí, su papá fue empleado del correo y en oportunidad de una visita en nuestra ciudad él mismo afirmó risueñamente haber sido engendrado en Concepción. Visitó varias veces nuestra ciudad invitado por la Casa de la amistad argentino cubana, en uno de estos encuentros dos representantes de la institución, precisamente los ingenieros Cachila Harvig y Carlos Fagnoni lo llevaron al domicilio de su casa paterna que se ubicaba en Artigas 222, allí se tomaron fotografías. Recuerda la profesora Araceli Traverso, admiradora del escritor, que en una de sus presencias en ciudad ella no se pudo sustraer a la tentación de ponderar su particular forma de vestir: un saquito del tirol, “hermoso y se lo dije , que le quedaba precioso, el me agradeció contento” Ahora con motivo de su próxima visita , hablando con su hija Ana, Ara recordó esa anécdota. La hija, quien reside en Italia, le contó que era ella quien compraba esos sacos en Austria, eran usados y muy baratos pero a él le encantaban, así era de sencillo. Araceli lo recuerda como una persona entrañable, dueño de una vitalidad increíble que a los 80 años se fue a recorrer la Patagonia con un grupo de amigos, “ una persona muy agradable, muy abierta, un encanto como ser humano”.

Para No fue magia , entablar el contacto con Ana fue de lo más sencillo . Ella tiene una página de facebook, ya se había publicado un artículo en el diario Página 12 sobre el documental Mi viejo rebelde, “entonces le escribimos comentándole lo que queríamos hacer. Recibimos absoluta predisposición, digna hija de Osvaldo Bayer; a partir de ahí seguimos por su teléfono. Re buena onda la señora , muy sencilla, una persona de una gran calidez, gran humanidad y sobre todo ella quiere dar a conocer esa mirada más íntima de Osvaldo sin pedir absolutamente nada a cambio, viene con su película y la agrupación le paga los gastos, hasta se hospeda en casa de familia, quiere estar en contacto con la gente que conoció y quiso a su papa”.

Cuando se organiza un evento así es imposible no pensar en destinatarios que este caso sería toda la comunidad, los interesados en conocer el lado más doméstico, más entrañable de Osvaldo. “Creemos que es fundamental el acercamiento con los estudiantes de todos los niveles y orientaciones, quizás sea imprescindible el conocimiento del maestro Bayer en Historia, Literatura y periodismo. No están exentos los alumnos miembros centros de estudiantes o de agrupaciones políticas, militantes políticos del campo popular, sindicalistas además para aquellas personas que por distintas cuestiones le interese la historia no oficial, o aquellos que no habiendo accedido a educación formal tienen inquietudes de querer saber más, de no quedarse con una única versión de la realidad porque sabemos que puede haber varias”.

Esta visita es parte de un itinerario extenso de la hija del militante por Argentina, el 25 estará el Paraná y el 26 en Gualeguaychú entre otros lugares donde ha sido invitada, para nosotros es un privilegio contar su presencia. Muchas son las expectativas de la llegada de Mi viejo rebelde a Concepción pero lo más importante para las organizadoras es compartir un espacio de clima íntimo con Osvaldo Bayer, propiciar el pensamiento crítico y a su vez otras formas de ver la historia y sus derroteros no oficiales, descubrir las trayectorias ocultas.

La agrupación No fue magia, agradece a la Sra. Ana Bayer, por haber dado el sí incondicionalmente, al Municipio que apoyó inmediatamente la iniciativa y a todas las instituciones, particulares y medios que están colaborando con la difusión y realización del evento. Será un momento que promete enriquecernos puesto justo en un espacio del calendario dedicado a la Memoria, una instancia imperdible para reencontrarnos con el compromiso, con la verdad y la justicia de la mano del Maestro Osvaldo Bayer.