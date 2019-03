Le robaron las dos motos que usaba para trabajar

Marcos Martínez en un joven uruguayense que constantemente está involucrado en campañas solidarias, brindando ayuda a los que más lo necesitan.

Se gana la vida trabajando diariamente como mensajero y como es lógico, su herramienta de trabajo es la moto.

Lamentablemente este lunes, al despertar para dar inicio a su labor diaria, se desayunó con que desconocidos habrían ingresado a su casa durante la madrugada, en calle Belgrano 1879, entrando por un portón y rompiendo un candado, para así llevarse una moto Gilera Vc200 y una Corben Energín 110cc.

“Me dejaron en la lona. Me cortaron las manos y no sé qué hacer”, dijo Marcos a 03442 y no es para menos, ya que a raíz de este robo, se verá imposibilitado de seguir trabajando, algo que seguramente quienes se llevaron los rodados, desconocen y poco les importa el daño que le ocasionaron.

El joven dijo que radicaría la denuncia correspondiente en la dependencia policial de esa jurisdicción, y solicitó se difundan las fotos de sus motos, intentando tener datos sobre las mismas y lograr recuperarlas.