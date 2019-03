Lauritto abrió el período 2019 del HCD

El intendente José Eduardo Lauritto abrió el período 2019 con un discurso en el salón del HCD de Concepción. En extenso repaso a los cuatro años de gestión, seguido atentantamente por fuerzas de seguridad, personal político, secretarios y publico en general.

la alocuión del intendente, completa, es la siguiente:

“Muy buenas noches, señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Martín Héctor Oliva, señores Concejales integrantes de este Honorable Cuerpo, autoridades presentes, muchas gracias por su presencia, funcionarios que nos acompañan, convecinos de Concepción del Uruguay, que nos acompañan en este reciento y a quienes nos siguen a través del cable local.

Atento a lo dispuesto por este Honorable Concejo Deliberante y al dictado del Decreto Nº 1.364 del pasado 26 de Febrero del corriente año por el Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante, vengo a expresar el mensaje de éste Departamento Ejecutivo en oportunidad de la Apertura de Sesiones Ordinarias de este nuevo Período Legislativo.

Decíamos el 10 de Diciembre de 2015 y lo decimos hoy: somos respetuosos de la voluntad popular y ojalá que tengamos la claridad y humildad necesarias para saber interpretar en cada momento y en cada decisión, lo que ha querido expresar la gente con su voto, tanto en el escenario local, en el provincial o en el nacional.

Desde este lugar intentaré trasladarles a los Sres. Concejales y al convecino uruguayense el cuadro de situación existente, tanto como nuestras acciones proyectadas para el presente año 2019.

Presupuesto General de Gastos y Recursos

de la Administración Pública Provincial

El Presupuesto Municipal aprobado el año anterior correspondiente al ejercicio fiscal 2019 tiene previstos ingresos por un monto total de $ 1.293.665.117,92 é igual monto de egresos, lo que representa un 36,45 % de incremento con el presupuesto ejecutado en el año 2018, si se desagregan los recursos extraordinarios.

Del total indicado, $ 633.753.395,00, serán destinados al pago de salarios para el personal de planta permanente y personal contratado, en tanto $ 124.838.900 anuales se presupuestaron para Cooperativas Sociales y Servicios No Personales; las cifras señaladas totalizan $ 758.592.295, que representan un porcentaje del un 58,63 % de los ingresos previstos.

Durante el año 2018, el Municipio recaudó por todo concepto la suma de $ 1.014.760.679,97; el total de gastos devengados durante el año 2018 fue de $ 904.718.553,64.

De lo expuesto surge que el ejercicio 2018 ha arrojado un resultado positivo que alcanza a la suma provisoria de algo más de $ 110.000.000, detrayendo los recursos extraordinarios.

La deuda flotante al día 31 de Diciembre de 2017, ascendió a la suma de $ 4.869.365,99.

Comportamiento de los Ingresos

Si se toma como referencia el año 2018, el 51,32 % de los ingresos tienen como origen recursos de jurisdicción municipal, el 27,45 % se corresponde con Coparticipación de Impuestos Nacionales, en tanto el 20,06 % se tratan de ingresos de fuente Provincial.

Por último, informamos cuál ha sido el comportamiento de las principales Tasas Municipales, esto es, la General Inmobiliaria, la de Obras Sanitarias y la de Higiene, comúnmente denominada de Comercio.

Si tomamos en consideración el año 2018, el promedio de boletas emitidas en concepto de Tasa General Inmobiliaria fue de 29.555 contribuyentes, habiéndose registrado un promedio mensual de abono de 19.540 contribuyentes, esto es, un porcentaje de pago mensual de un 69,62 %. El porcentaje de cobro en el año 2016 había sido de un 70,93 %.

Ya en cuanto a la Tasa de Obras Sanitarias, su comportamiento durante el año 2018 fue el siguiente: el promedio mensual de boletas emitidas fue de 26.589 contribuyentes, en tanto el de pago alcanzó un promedio mensual de abono de 17.981, es decir, un porcentual mensual de cumplimiento de un 67,81 %. Se tiene presente que el porcentaje de cobro correspondiente al año 2017 había sido de un 69, 30 %.

En relación con la Tasa de Higiene y Profilaxis, los 3521 contribuyentes inscriptos en éste Municipio, declararon un total de ventas para el ejercicio fiscal de $ 13.669.051.012,77 lo que representa un 34,63 % en más en relación con el período anual inmediato anterior, donde se declararon ventas por 10.152.491.859,56. De dicha facturación total, el promedio mensual percibido en concepto de Tasa de Higiene fue de $ 16.799.000,80; la suma anual ingresada a la Municipalidad ascendió a $ 206.310.326,39.

Planta de Personal

Como lo señaláramos el día 10 de Diciembre de 2015 en oportunidad de nuestro inicio de gestión, la Municipalidad de Concepción del Uruguay presta sus servicios a través de su planta de personal permanente y personal contratado; desde el año 2004 ha incorporado servicios de terceros como lo son las Cooperativas Sociales.

Recuerdo que en los meses de Noviembre y Diciembre de 1999, la Asociación de Obreros y Empleados Municipales me solicitó que no designare personal para intentar que el número de 1330 agentes descendiera hasta alcanzar el de 800. El esfuerzo fue importante: Sin despidos, reincorporando 76 empleados que habían sido dados de baja, ingresando al Municipio 19 recolectores de residuos que pertenecieran a la empresa “Onda Verde”, en el período 1999-2003 el número descendió de 1330 agentes municipales al de 981 personas, de los cuales 713 pertenecían a la planta de personal permanente y 268 a la de personal contratado.

Desde esa fecha – 10 de Diciembre de 2003 -, al día 10 de Diciembre de 2015, la cifra había ascendido de 981 a 2.191 personas, es decir 1210 nuevos agentes, incluyendo en esa nómina a los cooperativistas sociales.

La evolución de la planta de personal en el actual período de gestión ha sido la siguiente: Al día 1º de Marzo de 2016, el total era de 2191 agentes, al 1º de Marzo de 2017, la planta de personal de éste Municipio ascendía a 2070 personas, en tanto al día 1º de Marzo de 2018, el número de personal municipal, en todo concepto, sumaba 2015 y al 01 de Marzo del corriente año 2019, el número de personal municipales, en todo concepto, asciende a 1.975 agentes.

El número ha descendido en 216 personas, sin que tal disminución de personal haya sido producto de ajustes ó de la mal llamada “racionalización administrativa”, eufemismo utilizado – por lo general – para encubrir despidos. La disminución se debe a beneficios jubilatorios, renuncias voluntarias o fallecimientos de personal de esta comuna.

Se tiene presente que desde el día 10 de Diciembre de 2015 al día de la fecha, se ha producido el pase a planta permanente de 124 agentes que revistaban como personal contratado; en la negociación paritaria a iniciarse, como tema de agenda se incluirá la solicitud de un nuevo pase a planta de otros 40 agentes contratados. Hasta aquí, los pases a planta permanente han observado su antigüedad en el ingreso.

Atento a lo normado y a la solicitud gremial, el Tribunal Administrativo Municipal se expidió sobre las recategorizaciones que prevé el Estatuto del Empleado Municipal y la Ordenanza Nº 5833. Desde el inicio de gestión al presente se han producido 407 (Cuatrocientas siete) promociones y recategorizaciones de personal municipal, lo que consideramos un número altamente significativo.

A raíz de cuestionamientos de propio personal municipal en cuanto a la interpretación que cabe acordar a normas de la Ordenanza Nº 5833, se propuso una modificación legislativa: A partir del pasado año 2018 se pretende que no sólo sean el Tribunal Administrativo y éste Departamento Ejecutivo los llamados a interpretarla, sino que también lo sea el Honorable Concejo Deliberante, al fin y al cabo, el Órgano que en el año 2003 le dio vida a la Ordenanza Nº 5833.

Se ha conseguido conjugar el déficit que arrastraba la Dirección General de Servicios Sociales para el Personal Municipal, es decir, la Mutual Municipal a fines de 2015 y principios del año 2016.

Para posibilitar ello se adoptaron medidas puntuales: a) Se dispuso que los aportes y contribuciones que efectúa la totalidad del personal municipal, incluídos los funcionarios políticos de ésta gestión, se realice sobre el total de los haberes; b) Se convino entre los prestadores y la Dirección de la Mutual que los costos de las prestaciones médicas se actualicen tomando como pauta los incrementos salariales, en la medida de lo posible.

Ello ha permitido cancelar la deuda que se mantenía con prestadores y que el Balance Provisorio 2018 exhiba ingresos que ascendieron a 49.444.995,21 y gastos que sumaron $ 49.154.285,08.

Cooperativas Sociales

En relación con las Cooperativas Sociales reitero lo expresado al asumir esta gestión el pasado 10 de Diciembre de 2015: No somos creadores ni administradores de las Cooperativas Sociales, pero las respetamos en la medida que se adecuen a las normas cooperativas vigentes.

Tenemos presente que son autónomas é independientes del Estado Municipal, pero aún así procuramos que sus integrantes sean compensados por el trabajo que prestan y, en todos los casos, estén incluídos en los sistemas de seguridad social.

Ya en el marco de la gestión podemos informar que existen 32 Contratos de Locación de Servicios en favor de las Cooperativas Sociales, que el número de cooperativistas que prestan servicios y funciones por labores municipales asciende a 414 personas y que el costo mensual de las 32 Cooperativas Sociales por la prestación de servicios en el pasado mes de Enero ascendió a la suma de $ 6.962.000.

Destacamos que la celebración de cada contratación, a excepción de los recicladores de residuos, no incluye más de 12 (doce) cooperativistas por Cooperativa Social, percibiendo cada uno de ellos su beneficio social ó remuneración a través de su respectiva tarjeta bancaria.

En el venidero mes de Abril y por cuarto año consecutivo, se requerirá del Instituto de Asociativismo Social y Mutualidades de la Provincia de Entre Ríos los informes en relación con cada Cooperativa Social.

Obras Públicas Municipales

En este tema quisiera reiterar lo que expresé al asumir mi gestión al día 10 de Diciembre de 2015, lo que recuerdo textualmente: “… Si tenemos en cuenta nuestras propuestas para la ciudad y las demandas é inquietudes que nos plantea el vecino uruguayense, claramente las obras prioritarias apuntan a la continuidad del plan de modernización del sistema de agua potable, la construcción de una nueva planta de tratamiento cloacal que incluya de los sectores poblados de la ciudad, la obra de construcción de desagües pluviales de calles Víctor Etcheverry y 21 de Noviembre, de las cuencas del Arroyo “El Gato” y del F.A.P.U., la continuidad del asfaltado de calles y del sistema de iluminación pública, la construcción de la “Defensa Norte” contra las inundaciones y la ampliación de la red domiciliaria de gas natural…”.

También señalábamos el 10 de Diciembre de 2015: “… Quiero ser claro y debe quedar claro que estas obras no pudieron hasta hoy, no podrán en el futuro ser afrontadas con recursos municipales propios. Soy consciente que requerirán de nuestros mejores esfuerzos y de largas gestiones para obtener su financiamiento…”, para concluir en que “… Son obras de la ciudad y para la ciudad y que para ello exceden largamente los deseos de una gestión municipal. No dudaré en pedir acompañamiento y las gestiones de uruguayenses que nos ayuden en esta gestión tanto ante el Gobierno de la Provincia como ante el Gobierno de la Nación…”.

En primer lugar y a continuación, procuraré dar un Informe de los pasos dados en relación con las obras de mayor complejidad y costo que demanda la ciudad y que se vinculan con las de Ampliación de la Red de Agua Potable, de Construcción del Nuevo Sistema Cloacal, de una nueva Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales, de la Ampliación de la Red de Gas Natural y de Incremento en la Capacidad de Suministro de Energía Eléctrica para Concepción del Uruguay.

Los pasos dados han sido los siguientes:

I).- 2ª Etapa del Plan Maestro Integral de Agua Potable.

Esta obra fue licitada, adjudicada y contratada en el curso del año 2017.

Esta segunda etapa se encuentra en ejecución é incluye la construcción de un tanque de elevación y reserva y una cisterna de almacenamiento de hasta 1.500.000 de litros en el predio ubicado en calles 9 de Julio y Rómulo Tófalo, la impermeabilización del tanque de reserva de agua situado en calles Santa Teresita y Andrés Zaninetti y la construcción de otra cisterna de almacenamiento, la ejecución de un conducto independiente que transporte agua potable desde Planta Potabilizadora de calles Antártida Argentina y Artusi hasta ambos tanques y la colocación de cañería secundaria de transporte de agua desde la altura del Monumento al General Urquiza – calle 19 del Oeste – hasta calle 35 del Oeste.

Como se sabe, esta obra se ejecuta a través de un crédito solicitado por el Gobierno de Entre Ríos, que autorizó el Gobierno de la Nación y cuyo monto – $ 161.000.000 – es otorgado por el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional; la primer cuota de devolución del crédito será abonada por la Provincia de Entre Ríos en el mes de Enero de 2020.

Esta segunda etapa es ejecutada por la empresa local “Traza”, se contrató por un monto de $ 161.932.894,56, se inició el día 27 de Octubre de 2017 y, al día de la fecha, registra un grado de avance de un 26 %.

II).- Remodelación del Sistema Cloacal de

Concepción del Uruguay.

El Proyecto Ejecutivo del Plan Director Cloacal fue elaborado ni bien iniciada nuestra gestión y concluído en el año 2016.

El día 27 de Diciembre de 2016, acompañados por el Senador de la Nación, Alfredo De Angelis, se presentó el Proyecto a la Arquitecta Claudia Rojas de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.

En fecha 31 de Agosto de 2017, en el marco de los denominados PPP, esto es, el Programa de Participación Pública y Privada, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación convocó a empresas nacionales é internacionales para que expresen su interés en participar junto con el Estado Nacional en la implementación de 38 proyectos de agua potable, saneamiento, presas y riego, entre los que se incluyó como número 17 el de la remodelación Integral del Sistema Cloacal de nuestra ciudad; al día de la fecha, aún no se ha expresado interés por parte del sector privado.

Por último, el día 26 de Diciembre de 2017, concurrimos acompañados por el Senador De Angelis a audiencia con el Administrador Nacional del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA), Ingeniero Luis Germán Jahn, lugar donde se encuentra radicado el Proyecto para su aprobación y financiamiento.

Hoy, el Proyecto se encuentra en ENOHSA para su financiamiento y llamado a Licitación Pública.

III).- Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales para Concepción del Uruguay

Las gestiones para obtener financiamiento para esta planta de tratamiento las iniciamos ante la Corporación Andina de Fomento en los meses de Febrero de 2016, en Montevideo, y en Marzo de 2016, en la ciudad de Buenos Aires. En ambas reuniones participaron el Gobernador Gustavo Bordet y el Ministro de Planeamiento de Entre Ríos, Ingeniero Luis Benedetto.

Se tiene presente que la Corporación Andina de Fomento ya otorgó los créditos a la República Oriental del Uruguay para la construcción de las plantas de Salto, Paysandú y Fray Bentos.

A fines del año 2016, el Gobierno de la Nación le confirmó a la Provincia de Entre Ríos su solicitud de asistencia financiera externa para la ejecución de las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de Concordia, San José, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguacyhú.

La Nación definió que dicha asistencia se financiará a través del Banco Interamericano de Desarrollo, en sustitución de la Corporación Andina de Fomento.

Por decisión del Gobierno Provincial, estos proyectos se encuentran en elaboración ante los equipos técnicos de C.A.F.E.S.G. y los Municipios; en el caso de nuestra comuna lo encabeza el Ingeniero Fernando Lescano.

Le resta a éste Departamento Ejecutivo concluir la gestión por un predio para la localización de la planta, la que está sujeta a su tramitación ante el Ministerio de Defensa de la Nación.

IV).- Ampliación de la Red de Distribución de Gas

Natural para Concepción del Uruguay

Al iniciar nuestra gestión, el Proyecto de ampliación de la red de distribución de gas natural estaba concluído, pero carecía de fondos que permitieran su financiamiento y ejecución.

Agradecemos al entonces Secretario de Energía de Entre Ríos, Ingeniero Raúl Arroyo, quien gestionó los recursos, licitó, adjudicó y contrató su ejecución.

La obra fue ejecutada por 2 empresas entrerrianas, una de la ciudad de Crespo – “Insu – Serv S.R.L.” – y otra de la ciudad de Paraná – Enrique Nereo Ruiz Díaz -, quienes constituyeron una Unión Transitoria de Empresas.

Esta obra, al día de la fecha, ha sido terminada. Se ampliaron las redes de distribución de gas natural en 17.295 metros lineales, habiéndose desarrollado en 202 cuadras.

Los convecinos alcanzados por esta obra pertenecen a los barrios San Isidro, América, Cantera 25, San José, San Vicente, Rocamora, San Martín, El Turf, 2 de Abril, Santa Teresita Sur, Villa Itapé, Bajada Grande, María Auxiliadora, La Quilmes, Sarmiento y 48 Viviendas del Barrio La Concepción.

En el transcurso del año 2017, ésta Municipalidad ha elaborado un nuevo Proyecto de Ampliación de la Red de Distribución de Gas Natural de Concepción del Uruguay.

El Proyecto incluye la ampliación de 10.924 nuevos metros lineales y fue presentado el 15 de Noviembre de 2017 al nuevo Secretario de Energía de Entre Ríos, Ingeniero Jorge González.

La obra fue autorizada y anunciada por el Gobernador Bordet el pasado 30 de Enero, habiendo sido llamada a Licitación Pública, definiéndose la apertura de ofertas para el próximo día 11 de Marzo a las 11 horas en nuestra ciudad.

La obra comprende una ampliación que se extenderá a 82 nuevas cuadras de Concepción del Uruguay, habiendo sido presupuestada en la suma de $ 23.520.511,80.

Los barrios beneficiados con esta obra de ampliación de la red de distribución de gas natural se tratan de Quinta La Paz, Sarmiento, La Unión, Santa Rita, La Rural, 40 Viviendas, La Liga, Villa Industrial y San Isidro.

V).- Incremento en la Capacidad de Suministro ó

Energía Eléctrica para Concepción del Uru-

Guay.

En el año 2009, ejerciendo la Vicegobernación, se iniciaron gestiones ante la Empresa Provincial de Energía para responder a la creciente demanda de energía eléctrica, interpretando que Concep-ción del Uruguay se encontraba al límite de sus capacidades eléctricas.

En el año 2010 se iniciaron los estudios, los que demostraron que Concepción del Uruguay contaba con una única estación transformadora en 132 Kv, un único vínculo con la estación transformadora de Colonia Elía, con redes que corrían el riesgo de sobrecarga y un importante déficit de potencia.

Felizmente se consiguió el financiamiento, se realizaron las licitaciones y las obras se ejecutaron, inaugurándose en el año 2017 con una inversión de $ 194.000.000.

En síntesis: La nueva estación transformadora “Uruguay Sur” se ubica en intersección de calles Sarmiento y El Despertar del Obrero (32 del Oeste), beneficia a 75.000 habitantes y alimenta sistemas vitales de la ciudad como la planta potabilizadora, Hospital y desarrollos industriales. La anterior “Estación transformado-ra Uruguay Norte” sigue en funcionamiento, alimenta a la zona norte del casco urbano y a las Cooperativas Eléctricas “General Urquiza Ltda.”, “Ruta J Ltda.” y “Eléctrica Gualeguay-chú”.

Por último la nueva línea de alta tensión construída es de 17 kilómetros y une nuestra ciudad con Colonia Elía, lo que debe generar para Concepción del Uruguay una mayor capacidad de suministro eléctrico y una mayor seguridad.

VI).- Construcción de la Defensa Norte contra las

Inundaciones y Reparación de filtraciones

del sector este de la Defensa Sur.

El día 25 de Julio de 2015, en oportunidad de una caminata barrial, en una reunión en casa de la Cantera 25 de la familia Ricardo Benítez y Mariela Ruiz, se nos demandó por una Defensa que los protegiera de las cada vez más recurrentes crecientes inundaciones y evacuaciones a que los sometía el Río Uruguay. No existía Proyecto, por lo que lo elaboramos durante el año 2016.

El día 19 de Mayo de 2016 fuimos recibidos por el Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Licenciado Rogelio Frigerio quien comprometió el apoyo del Gobierno de la Nación para esta obra.

En fecha 10 de Noviembre de 2016, en Concepción del Uruguay, se suscribió entre el Gobierno Nacional y Provincial un Convenio de Cooperación y Asistencia por la suma de $ 224.338.441 para la ejecución de ambas obras.

De los $ 224.338.441 presupuestados y convenidos, el Gobierno de la Nación aportará $ 148.063.371 y el Gobierno de Entre Ríos la suma de $ 76.275.069.

La obra se licitó el día 21 de Junio del pasado año 2017, siendo adjudicataria la Unión Transitoria de Empresas conformada por “Lemiro Pablo Pietroboni S.A.” y “Panedile Argentina”.

La obra se contrató por un monto de $ 222.471.371,83, tiene como fecha de inicio la del día 3 de Diciembre de 2017 y un plazo de ejecución de 540 días corridos.

Durante el año 2018 la obra estuvo paralizada por decisión de las empresas contratistas, invocando la situación macroeconómica.

Al día de la fecha la obra se encuentra en ejecución en 3 frentes: 1) Construcción del terraplén de defensa contra las inundaciones; 2)

Fase final de la ejecución del conducto pluvial por calle Ugarteche en sustitución del canal a cielo abierto y que sistematiza el Arroyo “El Gato” y 3) Inicio, en el mes de Febrero de 2019, de los trabajos de reparación de filtraciones en la Defensa Sur sobre calle Jordana.

El avance de obra es hoy de un 36,25 %.

VII).- Red de Alumbrado Público.

El parque lumínico de la ciudad cuenta con alrededor de 10.000 luminarias.

Al asumir el día 10 de Diciembre de 2015, la gestión que encabezara Carlos Schepens había inaugurado la colocación de luminarias led, habiendo instalado 538.

Desde el día 10 de Diciembre de 2015 al presente, con recursos municipales, se han colocado 2.794 luminarias led.

Para el presente año 2019 se ha suscripto con ENERSA un segundo Convenio en el marco del Programa Provincial de Alumbrado Eficiente “Mi Ciudad Led”, el que comprende la adquisición de 1.500 nuevas luminarias led. Se tiene presente que el costo de una luminaria de 180 watts asciende por unidad a $ 1.600, en tanto una luminaria led de 100 watts tiene un costo unitario de $ 1.000.

En cuanto a la colocación de nuevas columnas de alumbrado, al día de la fecha se han instalado 832. Del total de 832 nuevas columnas, 636 se han colocado en el casco urbano, en tanto 105 en el Balneario Camping Banco Pelay y 91 nuevas columnas se están instalando en el Balneario Itapé.

VIII).- Asfaltado, reasfaltado y pavimentación de calles.

Con mucho esfuerzo hemos encarado un Plan de Pavimentación y Reasfaltado que supone para las áreas municipales un significativo gasto, en el que somos acompañados por el Gobierno de Entre Ríos.

Al día de la fecha, se han pavimentado 349 cuadras, a las que se sumarán otras 17 en los próximos 2 meses. Ello habla de un total pavimentado de 366 nuevas cuadras.

IX).- Programa Hábitat en Barrio La Concepción.

El Programa Hábitat es un Programa que se lleva adelante en B° La Concepción, donde la Nación aportará $ 81.652.698, de los que – a la fecha – ha remitido $ 69.404.793,30.

A su vez, el Municipio aportará al Programa “Hábitat” la suma de $ 15.294.981,56 en concepto de fondos complementarios.

La obra se lleva adelante en 2 etapas, habiéndose finalizado la primera y estando en ejecución la segunda.

Las obras de la primera etapa ya finalizadas han incluído la ejecución de 33 nuevas cuadras de pavimento de hormigón, de construcción de cordones cunetas, enripiado de 20 calles, veredas, badenes, ampliación de las redes de agua potable y cloacas con sus conexiones domiciliarias. Una obra ejecutada en esta primera etapa y de gran significación para el barrio, la constituye la sistematización de los desagües pluviales en calles Víctor Etcheverry y 21 de Noviembre.

La segunda etapa se encuentra en ejecución. La empresa Berwart construye 30 unidades habitacionales; a su vez, la constructora Vázquez Avalos ejecuta un Playón Deportivo en la intersección de calles 21 de Noviembre y Dra. Ratto y una obra de alcantarillado.

Esta segunda etapa incluye la colocación de 120 columnas de alumbrado y la puesta en valor de un espacio público recreacional.

En el Barrio “La Concepción” y con recursos municipales se encuentra adjudicada y contratada con C.O.P.U.L., la pavimentación de una cuadra de calle Calderón entre España y Alem y 2 cuadras de calle Teresa Ratto, entre calles Alem y Rivadavia.

X) Escuela de Educación Técnica N° 3 “Miguel Ángel Marsiglia”.

La construcción de esta nueva Escuela de Educación Técnica y Formación Profesional para Concepción del Uruguay se ejecuta en la zona suroeste, donde se enclavan Villa Las Lomas Sur y Colonia Perfección Sur, lugar de construcción de 882 nuevas viviendas.

El nuevo edificio contará con 2 plantas y se extiende a una manzana completa, siendo considerado entre los más modernos en su tipo de la Provincia de Entre Ríos.

Su oferta educativa será de Técnico en Automotores y formación profesional en instalaciones eléctricas, herrero, auxiliar carpintero y mecánico de automotores.

La obra se contrató con la empresa “Traza S.A.” por un monto de $ 51.817.293,23, se inició el día 25 de Octubre de 2017 y – a la fecha – registra un avance de un 10,72 %.

XI) Restauración y Puesta en Valor de la Usina

Cultural“Ex–Central Caseros”.

Si bien esta obra tuvo inicio en el año 2017, se paralizó en su ejecución por problemas de redeterminaciones de precios.

La obra es financiada por el Gobierno de la Provincia, se contrató por la suma de $ 76.409.260,15 y la ejecuta la empresa “Traza S.A.”.

Hace un mes su ejecución se reinició, registrando un grado de avance de un 22,24 %.

XII) Extensión de las redes de Agua Potable y

Cloacas.

En el curso de la presente gestión comunal se ha ampliado la red de distribución de agua potable y cloacal en los barrios La Rural, La Internacional, La Concepción, La Unión, Sarmiento, Rocamora, Planta Emisora, San Roque, San Isidro, Matadero, Cristo de los Olivos y Cantera 25.

Si se toman en consideración las familias beneficiarias, las de mayor importancia resultan ser las de los barrios La Concepción, San Isidro, Cristo de los Olivos y Cantera 25.

Por caso, en el Barrio La Concepción se ejecutaron 26 cuadras de red cloacal, beneficiándose 217 familias, en tanto la ampliación de la red de agua potable se extendió a 17 cuadras y alcanzó a 138 familias del señalado barrio “La Concepción”.

Se encuentra próxima a finalizar la obra de ampliación de 12 cuadras de la red cloacal, la que, por administración municipal, se construye en el Barrio San isidro.

A iniciarse el venidero 6 del corriente mes de Marzo y con recursos municipales, se ejecutarán en el Barrio “Cantera 25” las ampliaciones de 17 cuadras de la red de agua potable y de 18 de ka red cloacal.

La obra se contrató con la empresa “José Colichelli S.R.L.” por la suma de $ 7.472.405,19 y – como se tiene dicho – se afrontará con recursos municipales.

Se encuentra en etapa de adjudicación, la licitación pública que permitirá la ampliación de la red cloacal en el Barrio “Cristo de los Olivos”.

La obra beneficiará a 700 vecinos de dicha barriada, será financiada con Recursos Provinciales y se prevé una inversión de $ 3.553.733,77.

Se tiene presente que en la ciudad existen 24 pozos profundos para la captación de agua subterránea, 23 de las cuales se encuentran activos. En esta gestión se efectuaron 2 perforaciones profundas para captar agua subterránea, una de ellas en el Barrio “Cristo de los Olivos” y otra en Barrio “La Horqueta”.

XIII) Carteles señalizadores de calles y semaforización.

A través de 2 licitaciones públicas se contrató la colocación de carteles señalizadores con los nombres de calles.

En la primer licitación, se colocaron 422 carteles señalizadores, en tanto en la segunda licitación los carteles instalados ascendieron a 336, incluyendo 49 carteles que se corresponden con la ejecución del Plan Hábitat.

Se está efectuando un nuevo llamado a Licitación Pública para la colocación de 325 nuevos carteles señalizadores de calles.

En síntesis: En la presente gestión comunal se ha colocado 758 carteles señalizadores, estando en trámite licitatorio un total de 325 carteles; si se suman las 3 licitaciones, los carteles señalizadores de nombres de calles de la ciudad asciende a 1.083.

En el curso del año 2018 se han instalado semáforos en 6 nuevos lugares. Dichos lugares donde se encuentran en funcionamiento los nuevos semáforos son: Acceso José Luis Rodríguez Artusi, a la altura de las Escuelas Belgrano y de Villa Las Lomas Norte, Avenida Uncal é Ituzaingó, Avenida Uncal y Boulevard 12 de Octubre, Avenida Ricardo Balbín y Juan Egidio Lacava y Boulevard Aráoz y Suipacha.

Salud.

En el año 2018 y en materia de salud, señalamos que daríamos continuidad a las políticas sanitarias implementadas por el Municipio en sus 6 Centros de Salud. Ratificamos ello y, en especial, pasos concretos con 3 objetivos de gestión:

Decisión de integrar la política de salud municipal con la provincial y reconocer al Hospital “J.J. de Urquiza” el carácter de principal efector de salud de la región; Informatización de historias clínicas unificadas por paciente. Esta labor, a lo que acordamos significativa importancia, ya se ha iniciado en los Centros de Salud Municipales.

Claro está que el paso trascendente será – en este 2019 – unificar las historias clínicas con el Hospital “Justo José de Urquiza”.

Continuaremos con la instrumentación de Libretas de Salud para niños uruguayenses de 6 años, la que realizaremos con personal municipal y la cooperación provincial.

Como primera instancia, esta labor la desarrollaremos en escuelas en coordinación con la Dirección Departamental de Escuelas Uruguay, teniendo presente que el universo de niños de 6 años oscila en un número de 1.400 chicos uruguayenses.

Durante el año 2018 se concluyeron los trabajos de mejoras en los Centros de Salud Rocamora y de Atención Primaria situado en Villa Las Lomas Norte.

En este año 2019 fortaleceremos las instalaciones y el funcionamiento de la Sala “Amanda Ledesma” en Barrio Sarmiento y en conjunto con la Provincia, procuraremos la apertura de la Sala de Atención Primaria ubicada en el sector suroeste de la ciudad, en el Barrio 150 Viviendas, y cuya construcción fuera recientemente finalizada.

Con la decisiva participación del Gobierno de Entre Ríos y de su Gobernador Gustavo Bordet, se tomó la decisión de habilitar para Concepción del Uruguay y la región, un Centro de Rehabilitación Neurológica.

Para ello, la Provincia y el Municipio suscribieron un Convenio de Cooperación y Asistencia con la Asociación de Rehabilitación Neurológica “Alfredo Thom-son” de nuestra ciudad.

Durante 18 meses la Provincia aportará recursos económicos para garantizar el pago del personal, aporte que se irá reduciendo a medida que se produzcan ingresos por prestaciones de Obras Sociales.

El Municipio ya ha abonado un aporte económico por la suma de $ 461.000, el que se debe destinar a gastos de equipamiento; la colaboración comunal continuará en términos logísticos.

En el marco de la Zoonosis Municipal, se encuentran en ejecución las siguientes acciones: 1°) Se han concluido obras de mejoramiento en el Centro Antirrábico Municipal, lugar donde se pueden realizar el control de evolución de animales mordedores; 2°) En el año 2018 se efectuaron 910 castraciones, las que se realizaran en el mencionado Centro Antirrábico y en el Centro de Integración Comunitaria; 3°) Se intenta reducir la presencia de caballos sueltos o abandonados. Se encuentra vigente y en ejecución el Convenio suscripto con la Fundación Tekove Nymba del Departamento Colón, a la que ésta Municipalidad abona la suma de $ 15.000 mensuales para el resguardo de animales abandonados y secuestrados por éste Municipio; en la actualidad, se encuentran alojados en dicho lugar, 12 animales. Se señala que en el curso de 2018 se adquirió un tráiler para traslado de animales. 4°) Se adquirieron 3 motocarros que pretenden avanzar en la paulatina sustitución de la tracción a sangre en Concepción del Uruguay; sabemos que la voluntad de reemplazo requiere no sólo de trazos legales sino, también, de un cambio cultural.

Ha tenido un creciente uso la Unidad Sanitaria Móvil que donara a este Municipio el Banco de Galicia; su principal objetivo es el de fortalecer el trabajo territorial en salud.

Producción.

Aplaudimos y reconocemos a las empresas que durante el año 2018 tomaron fuertes decisiones de radicación ó ampliación de sus industrias.

Han decidido radicarse en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay y ya cuentan con sus respectivos Decretos de autorización las empresas metalúrgica “Lincar S.R.L.”, la de fabricación de columnas de iluminación “Onner Servicios S.R.L.”, la industria metal mecánica “Paclamar S.R.L.”, la metalúrgica “Avec S.R.L.”, la de material lumínico “Insecol”, la de fabricación de muebles “Proyectos S.R.L.”, y la de elaboración de extractos de propóleo “Quemidur S.A.”. A su vez, ha ampliado su superficie de radicación la empresa de cartón coarrugado Entrecor S.A. y ha suscripto Convenio de Radicación la firma fabricante de productos metálicos para uso estructural “Tercec S.R.L.”.

Como lo señaláramos el año anterior, estos hechos constituyen una gran alegría para Concepción del Uruguay, a lo que se debe sumarse que estas radicaciones – felizmente – han venido acompañadas de jóvenes empresarios uruguayenses, tan necesarios para nuestro futuro de ciudad.

La recuperación de la Expo – Concepción desarrollada los días 13, 14 y 15 de Abril del año anterior fue de gran alegría y una oportunidad aprovechada por los urugua-yenses. Entendemos que pudieron lograrse sus 2 objetivos centrales: 1°) Mostrar a propios y a nuestros visitantes las fortalezas industrial, comercial y de educación superior de Concepción del Uruguay y 2°) Recuperar luego de 26 años una muestra que fue parte de nuestra comunidad.

En este año 2019 esperamos poder concretar entre la Provincia y éste Municipio, la iniciativa de la Mesa Prodeal, que procura financiar el Proyecto de pescadores locales de comercializar en forma directa sus productos, definiendo como lugar para ello el sector norte del Puerto Nuevo.

Área Mujer.

Como comprometiéramos, la Municipalidad tomó a su cargo – solitariamente – la instalación efectiva de un Hogar de Protección para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, al que se ha denominado “Nuevo Amanecer”. Su inauguración y apertura efectiva se produjo el día 31 de Diciembre del pasado año 2018, funciona en un edificio alquilado por este Municipio ubicado en calle 25 de Mayo N° 293 por el que se abona un alquiler mensual de $ 15.000 y en el que prestan funciones 15 agentes comunales.

El Hogar depende del Consejo Municipal de la Mujer, conteniendo y dando alojamiento transitorio a aquellas mujeres derivadas en virtud de oficios judiciales.

Tal lo anticipado el año anterior y con nuna inversión de ésta Municipalidad superior a $ 200.000, ya se encuentra en funcionamiento el denominado Botón Antipánico, el que se trata de una aplicación telefónica para celulares con sistema Android destinada a casos de violencia de género.

El sistema funciona a través de una señal de alarma en el Centro de Monitoreo que funciona en la Jefatura Departamental de Policía Uruguay y se vincula con la Justicia Provincial.

Al día 26 de Febrero de 2019 son 116 las aplicaciones instaladas, de las que 18 han tenido activaciones reales y 2 han culminado con la detención del agresor.

Adultos Mayores.

Se ha otorgado relevancia a esta Dirección, habiéndose creado una Oficina específica que funciona en calle Juan Perón N° 95, lugar donde se brinda asesoramiento y acompañamiento a los adultos mayores que así lo requieran en temas tales como jubilaciones, obra social. Asimismo, se ha constituído el Consejo de Adultos Mayores de Concepción del Uruguay.

Entre las actividades realizadas, una de las principales llevadas a cabo lo fue durante el año 2018 el ciclo “Los abuelos van al cine”, el que se desarrolló entre los meses de Marzo a Noviembre de 2018, con ingreso gratuito y el apoyo de la concesionaria del Cine “San Martín”; el Municipio aportó vehículos para el traslado gratuito de adultos mayores residentes en lugares alejados.

Otra actividad que tuvo aceptación fue la del Ciclo “Jornada en Termas Concepción para Personas Mayores”, la que se desarrolló en el Complejo Termal local y contó con la decisiva colaboración de Termas Concepción S.A. y de la Dirección de Deportes que aportó sus profesores para las actividades físicas.

Se pudo llevar adelante el proyecto “Adultos Mayores por la ciudad, integrando miradas, construyendo saberes”, el que la Dirección llevó adelante en conjunto con la Facultad de Ciencia y Tecnología de la U.A.D.E.R.; consistió en recorrer barrios históricos de Concepción del Uruguay, con la guía de los profesores Omar Gallay, Ana Ullfig y la Licenciada Iris Martínez.

En el Palacio San José, el día 1° de Octubre de 2018 y por tercer año consecutivo, se organizó y desarrolló el Día Internacional del Adulto Mayor; este evento – libre y gratuito – contó con la presencia de grupos musicales.

Valoramos la ilustrativa charla que nos brindó el Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Dr. Daniel Elías quien ante un Auditorio a sala completa y por espacio de más de 3 horas informó y asesoró a convecinos uruguayenses sobre un tema de alta sensibilidad.

En relación con la Residencia de Adultos Mayores Municipal, es decir nuestro Hogar Geriátrico “Nuestra Señora del Huerto”, los residentes al día de hoy suman 42. En el año 2018, debemos agradecer a CILSA la provisión de 7 sillas de ruedas, plataforma y anclaje para dichas sillas, lo que ha permitido que el vehículo de esta Dirección cuente con equipamiento especial para ascenso y descenso.

Por último: nuestro gran desafío para este año 2019 será la realización de los “Primeros Juegos Uruguayenses para Adultos Mayores”, en los que hemos puesto expectativas. De su organización, además de la Dirección de Adultos Mayores, participarán varias Áreas Municipales, tal el del caso del Consejo Municipal de la Juventud.

Juventud.

El Área de la Juventud participa de muchos de los eventos que lleva adelante éste Municipio, como se ha podido observar en la Expo Concepción 2018, en la Fiesta Nacional de la Playa de Río y, claro está, en sus acciones específicas.

Se ha dado continuidad por tercer año consecutivo a la Estudiantina y valoramos su crecimiento como espacio de participación é integración, específicamente destinada a los jóvenes uruguayenses. En la Estudiantina 2019, por espacio de un mes, participaron más de 1200 alumnos de colegios secundarios de nuestra ciudad, 13 Centros de Estudiantes y más de 20 actividades; el primer premio correspondió al Colegio Nacional del Uruguay, quienes por ello viajaron a Villa Carlos Paz por espacio de 5 días y 3 noches y la cooperación para ello de Turismo “Balori” y éste Municipio; el segundo premio correspondió a la Escuela N° 20 “Juan Bautista Rolando”, quienes se hicieron acreedores al pago de su Recepción de Egresados, con la colaboración del Sindicato de la Carne, Seccional Concepción del Uruguay.

Se sigue estimulando la continuidad del Programa “Conductor Designado”, el que se iniciara en el año 2016 y al que pretendemos fortalecer con nuevas acciones en el presente año 2019.

Agradecemos a la Juventud de éste Municipio por su creciente participación en los temas sociales y, puntualmente, en lo que ha significado en 4 años esta cuarta creciente del Río Uruguay y la necesidad de evacuación de las familias afectadas.

Por último, el Consejo Municipal de la Juventud ha finalizado el relevamiento de vehículos abandonados en la vía pública, el que asciende a 192 automotores. Será la Secretaría de Gobierno de éste Municipio a cargo del Dr. Ricardo Vales quien, a partir del presente mes de Marzo, requiera su retiro aplicando la normativa vigente.

Discapacidad

Ya hemos señalado que Concepción del Uruguay ha sido pionera en la Provincia en acciones para la inclusión e integración de las personas con discapacidad; desde nuestra Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de ha realizado una labor coordinada con instituciones con una prolongada trayectoria y experiencia en el sector.

En el año 2018, por iniciativa de la Dirección de Discapacidad y éste Departamento Ejecutivo y con la aprobación unánime del Honorable Concejo Deliberante, pudo sancionarse la Ordenanza N° 9982 que crea el Consejo Asesor Municipal de la Discapacidad.

Este Consejo Asesor es integrado hoy por 16 instituciones, las que se reúnen mensualmente en cada una de las sedes de dichas entidades.

Una decisión de la mayor importancia de éste Consejo Asesor ha sido la de disponer la realización de un Censo Municipal de la Discapacidad, cuyo objetivo es el de determinar ¿Quiénes son?, ¿Dónde están? y ¿Cuántas son?.

Este Censo se desarrollará entre los meses de Marzo y Abril y será efectuado por 120 censistas ya capacitados en el salón de A.T.P.A.D.I.S..

Se han concluido los trabajos que permitieron dar por finalizado el Convenio de Colaboración Mutua suscripto entre Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda. y éste Municipio, el que se desarrollara en calle 9 de Julio, entre el Cementerio Municipal y Avenida Paysandú, un Programa de Accesibilidad Urbana en la vía pública. Por él, se han ejecutado 29 rampas conforme lo determina el Código de Edificación y 82 rampas tipo vado para uso de personas con movilidad reducida, las que se construyeron en 111 intersecciones de calle 9 de Julio.

En este tiempo, desde el Municipio hemos podido dar solución a un permanente reclamo que era el de la dificultad que provocaban calles en mal estado y que impedían a alumnos, docentes o pacientes y familiares, un fácil acceso.

Desde el año 2017 al presente, la Asociación Síndrome de Down de Concepción del Uruguay (A.S.D.C.U.), la Fundación “La Casita”, la Escuela Integral N° 18 “Juan Alberto Marcó” y la Escuela Integral N° 1 “Surco de Esperanza” tienen sus calles de ingreso pavimentadas lo que facilita los accesos.

En ese mismo marco, la Isla del Puerto, Banco Pelay y Paso Vera se transformaron en balnearios accesibles, incorporando pasarelas que llegan hasta el contacto con el agua, sus propias sillas anfibias y sombrillas reservadas.

En materia deportiva, se formalizó una Alianza entre los Municipios de Villa Elisa y Concepción del Uruguay por la que se conformó un equipo de Básquetbol Adaptado con jugadores de ambas ciudades, el que durante 2018 participara de la Liga Nacional de Básquetbol sobre Sillas de Ruedas.

También y en el transcurso de 2018, la Selección Argentina de Básquetbol Adaptado realizó 2 concentraciones en preparación para su clasificación para el Torneo Mundial y en su segunda visita, para el Certamen Mundial propiamente dicho.

Derechos Humanos

Al iniciarse la presente gestión se decidió la creación del Área de Derechos Humanos, confiando su dirección y organización al Licenciado Darío Barón.

Sentimos satisfacción por el reconocimiento que ha alcanzado esta área, el que ha logrado una fuerte vinculación local, provincial, nacional y aún del exterior, como lo constituyera la invitación a participar en la República de Bolivia de la conmemoración del cincuentenario de la muerte de Ernesto Guevara.

La Dirección de Derechos Humanos se ha planteado y trabaja en base a 2 cuestiones: a) La construcción de Memoria, la búsqueda de Verdad y la obtención de Justicia y b) La atención y promoción de los colectivos minoritarios que pugnan por el reconocimiento de sus derechos.

Rescatamos la gradual puesta en valor de la Plazoleta de los Derechos Humanos ubicada en Boulevard Irigoyen, la inauguración del Monumento a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a quienes decidieron – desde otros lugares – acompañar cada 24 de Marzo los actos allí realizados; de entre ellos no podemos soslayar la determinante visita de Taty Almeida.

En este punto quiero destacar y resaltar en la decisión de la Profesora Ana María Díaz, la presencia numerosa – cada 24 de Marzo – de abanderados y escoltas de las Escuelas uruguayenses.

En el Auditorio Municipal “Carlos Scelzi” tuvimos la oportunidad de escucha de un testimonio gigante, como lo fue el de una sobreviviente judía de la 2ª. Guerra Mundial, quien relatara su experiencia como una de las niñas escondidas ante la persecución nazi.

Más de 1.000 jóvenes uruguayenses participaron de la Muestra “No fue un Juego”, la que se desarrolló en el Centro Social Israelita de nuestra ciudad. Esta muestra relata la persecución del régimen nazi a clubes vinculados a la sociedad judía, como lo son Bayern Munich y Borussia Dortmund de Alemania, Ajax de Holanda y Austria Viena.

El venidero mes de Mayo, el Municipio, con la colaboración del Centro Social Israelita local y el Vicerrectorado de U.A.D.E.R., traerá a Concepción del Uruguay la celebrada Muestra de “Ana Frank”.

Si tenemos presente que muchas veces la igualdad jurídica no es la igualdad real, seguiremos apoyando los esfuerzos de la Dirección en los objetivos que permitieron conformar la Mesa de Gestión de la Diversidad.

Seguridad Ciudadana.

Somos conscientes que una de las mayores demandas ciudadanas se vinculan con la necesidad de mejorar y optimizar los índices de seguridad.

Sabemos que el respeto y la apuesta por la convivencia urbana es el nervio motor de ello; sin embargo, también conocemos y vivimos el crecimiento de los niveles de intolerancia social y de inseguridad.

Si bien es un ámbito que corresponde al Gobierno de la Provincia, mantenemos una fluída relación con el Ministerio de Gobierno y Justicia y su Ministra, Dra. Rosario Romero.

Como temas puntuales llevados adelante a partir del día 10 de Diciembre de 2015 al día de la fecha, podemos señalar:

Habilitación en el predio del Ex – Hospital de la Licenciatura en Seguridad Pública, lo que permite que alrededor de 60 flamantes Oficiales de Policía cursen y residan anualmente en Concepción del Uruguay.

Esos 60 Oficiales de Policía efectúan diariamente sus pasantías en las calles de nuestra ciudad, reforzando de tal modo a los 550 Policías de Entre Ríos existentes en el Departamento Uruguay.

La efectiva apertura de la Licitación Pública para la construcción de la Comisaría 4ª, la que se efectuó el pasado 30 de Enero en el Auditorio “Scelzi” y se encuentra en etapa de adjudicación. La Comisaría 4ª. funcionará en el sector suroeste de nuestra ciudad, contigua a los nuevos barrios de viviendas en Villa Las Lomas Sur y Colonia Perfección Sur.

Otra Comisaría – la que se denominará 5ª. -, para lo que la Provincia y éste Municipio suscribiéramos un Convenio de Cooperación y Asistencia.

Para esta Comisaría, que funcionará sobre el Acceso Frondizi, en el sector noreste, el Municipio debe aportar un predio de 500 metros cuadrados y hacerse cargo de la mano de obra de construcción, en tanto la Provincia aporta materiales para la obra y, concluída la misma, habilita su funcionamiento.

Recordamos que desde 2016, un nuevo Destacamento Policial funciona en B° La Escondida en el sector norte de nuestra ciudad.

La Municipalidad aporta mensualmente la suma de $ 87.000 a la Policía de Entre Ríos a través de la Asociación de Apoyo al Comando Radioeléctrico. El monto mensual de $ 87.000 lo es para combustible de los móviles policiales que recorren Concepción del Uruguay.

En 2015, el entonces Intendente Carlos Schepens creó el Sistema de Cámaras de Vigilancia Urbana como importante herramienta destinada a la Seguridad Pública.

En Octubre de 2015 se instalaron cámaras en 5 puntos y/espacios públicos de la ciudad las que son tomadas como Centro de Monitoreo que funciona en la Jefatura Departamental Uruguay; el monitoreo es efectuado en tiempo real y las imágenes quedan almacenadas a disposición de la Policía de Entre Ríos, Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial de Entre Ríos.

Entre los años 2018 y el presente año 2019, hemos adquirido nuevas cámaras de video vigilancia con una inversión de $ 2.4000.000. Ello ha permitido sumar 12 nuevos puntos ó espacios públicos, lo que posibilita que – hoy – la Policía de Entre Ríos pueda monitorear, en tiempo real, 17 puntos de la ciudad.

A su vez, se están instalando cámaras de videovigilancia , las que fueran adquiridas por el Gobierno de la Provincia y permitirán – próximamente – cubrir 6 nuevos puntos y/o espacios públicos. Con ellos, la Policía de Entre Ríos podrá monitorear en forma simultánea y en tiempo real, 23 puntos diferentes de nuestra ciudad.

Educación Municipal

La Municipalidad de Concepción del Uruguay ha continuado con su honrosa tradición de acompañar a la Educación Entrerriana prestando servicios educativos de nivel inicial, de jóvenes y adultos, de oficios y agrotécnicos.

El nivel inicial reservado a niños es de 45 días a 4 años se presta en 6 Jardines Maternales, a los que concurren 364 niños. A estos niños se les brinda desayuno y almuerzo.

La enseñanza de jóvenes y adultos se desarrolla en la Escuela Lorenzo Sartorio a la que concurren 40 alumnos, y la de oficios en la Escuela Tadea Florentina Jordán, a la que concurren 120 alumnos. En las Escuelas Sartorio y Jordán se brindan meriendas.

El venidero Miércoles 6 de Marzo, con mucho orgullo, inauguraremos el Ciclo Lectivo 2019 de la nueva Escuela Agrotécnica Secundaria N° 8 “Carlos María Scelzi”, sucesora de la Escuela Granja Municipal, creada hace 43 años y que el Intendente Scelzi inaugurara entonces como una moderna unidad de educación, producción y trabajo.

Esta Escuela pasa a integrar los Establecimientos Agrotécnicos del Consejo General de Educación de Entre Ríos, será formadora en Producción Agropecuaria y otorgará a sus alumnos el título de Técnico en Producción Agropecuaria de Nivel Secundario.

Para este Ciclo Lectivo la matrícula ha crecido de 40 a 70 alumnos, los que ingresarán a las 7 y 20 horas, permanecerán hasta las 16 horas y se les brindará desayuno, almuerzo, merienda y transporte hasta el lugar.

Agradecemos en María del Carmen Tourfini de Córdoba, María Isabel Díaz, Andrés Herrera y Celina Rivollier a quienes nos acompañaron en este desafío.

Hemos cumplido con los requerimientos del Consejo General de Educación de Entre Ríos construyendo una nueva aula, reparando los sanitarios existentes y construyendo uno adaptado, mejorando el tambo, la casa de ingreso y el lugar de muestra y venta de productos.

También, se procedió al desmonte de 36 de las 56 hectáreas del lugar y se sembraron 16 de ellas. Este gran paso educativo nos hace recordar el que, con Mary Córdoba y Mercedes Rayán, pudimos dar cuando se transfirió la Escuela Municipal de Música “Celia Torrá” al Concejo General de Educación en el año 2001 y su posterior pase a la U.A.D.E.R. en 2003. Ello permite a sus alumnos obtener un título universitario de validez nacional.

Turismo.

En varias oportunidades, la población uruguayense ha visto caída su autoestima, teniendo presente lo que ha sido Concepción del Uruguay.

Hace un tiempo, anterior a nuestra gestión, sectores y convecinos de nuestra ciudad decidieron dar un paso adelante, mirar hacia el futuro y, en este tiempo, hemos intentado y seguiremos intentando reposicionar la ciudad, la Histórica tanto a nivel provincial y nacional. Se trata de reinventar nuestra identidad.

En estos algo más de 3 años se han generado acciones con este propósito.

Así pues, se rediseñaron los logos del Área Turismo y se incluyó en el plan señaléticas y cartelería colocados sobre la Autovía Mesopotámica, en el ingreso a la ciudad, en el camino a la Isla del Puerto, sobre la Avenida Paysandú y en nuestros balnearios.

Por otro lado, en vista de los beneficios que aportan las nuevas tecnologías, se confió el desarrollo de la aplicación móvil “Viví Concepción” a emprendedores de la ciudad. La misma, además de instalarse en celulares y tablets, fue colocada en un tótem interactivo en la Terminal de Ómnibus, el que comenzará a funcionar en breve para brindar información rápida y útil a nuestros visitantes.

Además se dispuso la identificación de monumentos y lugares históricos de la ciudad con la colocación de baldosones que – en cada caso – tienen códigos QR, los que permiten a través de una aplicación en los celulares, conocer el origen y la historia de ese lugar.

A través del Plan de Actualización de Turismo impulsado por el Gobierno de Entre Ríos, se homologaron 14 establecimientos y se recategorizaron 10. Algunas actividades tuvieron un fuerte impulso, destacándose – por caso – la de producción y distribución de cerveza artesanal; ellos, mañana sábado 2 de Marzo desde las 19 horas, llevarán adelante su 3ª. Feria en torno a la Plaza Ramírez.

Se intentó y se sigue intentando reposicionar Fiestas y Eventos como lo son la Fiesta Nacional de la Playa de Río, el Carnaval y la Expo Concepción.

Como oferta turística existen en Concepción del Uruguay Hoteles, Apart Hoteles, Bungalows, Cabañas, Complejos, Casas y Departamentos.

Su número total asciende a 45, 10 de los cuales han sido recategorizados. El número de plazas del sector privado era en Diciembre de 2015 de 1604 plazas, en tanto hoy asciende a 1969 plazas, habiendo crecido en los últimos 3 años en 365 nuevas plazas.

La ciudad cuenta con 4 Balnearios Públicos, a saber: Desde hace más de un siglo, el Itapé; desde la temporada estival 1974/1975, el Balneario Camping Banco Pelay, desde los años 2003 y 2004, con el asesoramiento de los Ingenieros Armángel y Alejandro Rojas, la colaboración de Zoilo Lozano y el financiamiento aportado por el Gobernador Montiel, se generó un nuevo Balneario Público en Paso Vera y desde el 12 de Enero de 2015, se inauguró un cuarto balneario público, cuál es el de la Isla del Puerto.

Hacemos un gran esfuerzo por sus sostenimientos. Por ejemplo: con una inversión millonaria, en estos 3 años, se han refulado 41.000 metros cúbicos en Banco Pelay, 10.100 m3 en la Isla del Puerto y 1.700 m3 en el Balneario Itapé; la reforestación en Banco Pelay ha superado las 3.500 especies arbóreas.

Se han recuperado las iluminaciones de Banco Pelay y la Isla del Puerto y, en la actualidad, se está mejorando la iluminación del Balneario Itapé con la colocación de 91 nuevas columnas y 160 luminarias.

Con un criterio turístico y cultural local, bajo la idea aportada por Eduardo Lázzari, se han presentado, por segundo año consecutivo, Escenificaciones Históricas teatralizadas y ficcionales.

Presentadas los sábados de Enero y Febrero, en Carnaval y Semana Santa, su director teatral es el convecino Héctor Ferrari y de su elenco participan más de 20 actores locales.

Deportes.

En esta última década, Concepción del Uruguay ha mejorado su infraestructura deportiva construyendo su Autódromo Municipal, su Gimnasio “Alberto René Salem” en el Centro de Educación Física N° 3 “Hugo Mario La Nasa”, su primer cancha de hóckey de césped sintética en el Club Regatas Uruguay, sus canchas sintéticas de bochas en los Clubes Sarmiento y de Bochas Larroque y desde el 27 de Julio de 2017 su moderna Pista de Atletismo sintética.

Los resultados – felizmente – están a la vista: Durante el año 2018 se han disputado 32 competencias automovilísticas de carácter nacional, provincial y zonal, entre los que mencionamos una fecha puntable de la Categoría Turismo de Carretera, una fecha del Gran Prix Sudamericano de Atletismo con la participación de 10 países de América, la presencia en 2 oportunidades de la Selección Argentina de Básquetbol Adaptado participante del Mundial, la de la Selección Argentina Hipoacúsica de Básquetbol “Los Topos”, el más importante de los Certámenes Argentinos de Bochas, que pudo organizarse en nuestra ciudad, por mencionar sólo algunos de estos eventos.

En este mismo contexto, en el transcurso del año 2018, Concepción del Uruguay llevó adelante las etapas local y provincial de los Juegos Nacionales “Evita”, de la que participaron 3.000 deportistas entrerrianos. A ello sumamos los Juegos Deportivos federados de la Región Centro de los que participaron Córdoba, Santa fe y Entre Ríos, el Sudamericano de Natación “Promesas del Cono Sur”, el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores de Básquetbol que obtuviera la Provincia de Mendoza y los Juegos “Abuelos en Acción”.

Como actividades propias, el hecho destacado lo constituyó la conformación entre los Municipios de Villa Elisa y Concepción del Uruguay de una Alianza Deportiva de Básquetbol Adaptado integrada por basquetbolistas villaelisenses y uruguayenses. Ellos participaron de la Liga Nacional – en su tercer nivel – que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol adaptado.

A nivel local, la Dirección de Deportes continuó con las Escuelas de Iniciación Deportiva, las que se desarrollan en diferentes barrios de la ciudad con la participación de 300 chicos.

El Circuito Anual de Maratones se realizó en forma completa, efectuándose sus 10 fechas, las que se articularon con 10 instituciones locales. Se apoyaron 3 etapas del Programa “Abuelos en Acción”.

Se continuó con el respaldo a clubes y pilotos uruguayenses que participan de competencias nacionales. Nos referimos a los clubes Regatas Uruguay, Parque Sur, Gimnasia y Esgrima, Tomás de Rocamora, Próspero Bonelli, Nicolás Bonelli, Agustín Debrabandere, Maximiliano Vivot, Fabricio Scattena y Leandro Bonnín. En la continuidad de este Programa, solicitaremos del Honorable Concejo Deliberante la inclusión del Club Universitario, quien, al obtener en 2018 su ascenso, competirá en los certámenes oficiales de la Unión Argentina de Rugby.

No queremos olvidar la presencia en una Clínica de Básquetbol realizada en nuestra ciudad, del multilaureado entrenador Rubén Magnano, en un importante esfuerzo de la Federación de Básquetbol de Entre Ríos y éste Municipio.

Para este año 2019, confiamos en el éxito del “Programa de Desarrollo de Atletismo Regional”, el que tiene como iniciadores al C.E.F. N° 3 y a ésta Municipalidad y del que participarán los Municipios de Colón, Gualeguaychú, Aldea San Antonio, Villa Elisa, San José, Ubajay, San Justo, Herrera, Colonia Elía, Pronunciamiento, entre otros, y que tendrá como epicentro la Pista de Atletismo sintética de Concepción del Uruguay.

La firme continuidad de la Fiesta del Deporte Uruguayense es un compromiso que hemos podido cumplir orgullosamente.

En materia de infraestructura deportiva, los objetivos para el presente año 2019 son los siguientes:

Finalización del campo de juego de fútbol en un predio de propiedad municipal, el que será otorgado en préstamo de uso al Club Lanús.

Autorizadas por Presupuesto Municipal 2019, se construirán 2 nuevas canchas de bochas sintéticas, las que se sumarán a las ya existentes en los Clubes Sarmiento y Larroque y se ejecutarán en los clubes Social y Deportivo Bajada Grande y Rivadavia.

También autorizada por Presupuesto Municipal 2019, se prevé construir en nuestra ciudad una segunda cancha sintética de hóckey sobre césped, la que se sumará a la de regatas Uruguay y d) Cooperación en la recuperación de la pista principal del Hipódromo Uruguayense y de sectores accesorios,

Cultura.

En la fecha de asunción expresamos nuestro convencimiento sobre la enorme actividad cultural uruguayense, señalando que era un valor del que deberíamos sentirnos orgullosos.

En este período de gestión hemos dedicado nuestro esfuerzo intentando potenciar esta realidad.

Antes de detallar las actividades cumplidas, nos apresuramos a destacar la decisiva participación de trabajadores de la cultura de nuestra ciudad: Por caso, 21 artistas uruguayenses realizan semanalmente Escenificaciones Teatrales de la Villa de la Concepción del Uruguay y 30 bandas musicales uruguayense desfilaron por el escenario de la Fiesta Nacional de la Playa de Río.

Durante estos 3 años se ha puesto el acento en la presentación de números de jerarquía en distintas ramas del arte y la cultura.

En una rápida enumeración pueden destacarse la Orquesta Sinfónica Nacional, la Camerata Bariloche la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, la Orquesta Argentina de Charangos, el Encuentro Nacional de Orquestas Infanto Juveniles, el pianista Bruno Gelber, Rolando Goldman, el violinista Rafael Girtoli, Marta Argerich, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, Vicente Campos, Gustavo Santolalla, entre otros.

También nos ha visitado auspiciados por el Municipio, José Larralde, Raúl Barbosa, Mario Boffil, Chango Spasiuk, el Bandoneonista de Tango Rodolfo Mederos, Antonio Tarragó Ros, Víctor Velázquez, Orlando Veracruz, Yamila Cafrune, Tersa Parodi, La Porteña Jazz Band, Los Iracundos, Ana Prada.

La Misa Criolla se ha presentado con la participación de Zamba Quipildor el primer año, con la de Opus Cuatro en el segundo y el venidero Domingo 21 de Abril – Pascua de Resurrección – con la presencia y participación de Nahuel Penisi.

El rubro murgas ha tenido la participación de las murgas locales y la visita de Agarrate Catalina y Falta y Resto.

Valoramos la calidad en ascenso de Puntuales pa la Tardanza, Manso Guachazo y de la Orquesta Infanto – Juvenil “Río de los Pájaros”.

Se presentaron las bandas militares del Regimiento de Granaderos a Caballo, Patricios, de la Policía de Entre Ríos, de la Fuerza Aérea y del Batallón de Ingenieros Blindado 2 “Francisco Ramírez”; el venidero 23 de Junio estará nuevamente en nuestra ciudad la Fanfarria Alto Perú de Granaderos.

Luego de 8 años recuperamos el Pre – Cosquín, con el que llevamos 3 años consecutivos de realización en nuestra ciudad.

Iniciamos con artistas y bandas locales el Ciclo “Música en las Plazas”, el que se desarrolla en plazas y espacios públicos uruguayenses; este Ciclo se continuará realizando en este tiempo.

En materia teatral intentaremos recuperar en una primer etapa el edificio “La Casa de la Cultura”. Visitaron nuestra ciudad el ya fallecido Lito Cruz, Gustavo Garzón, Fabián Gianola, Claribel Molina, Leonor Benedetto y Carolina Papaleo.

Estas presentaciones han tenido como entidades beneficiarias a instituciones uruguayenses como A.L.C.E.C., Centro Cultural “J.J. de Urquiza”, Instituto “Santa Clara de Asís”, Obra de Don Bosco, Sociedad de Beneficiencia, Surco de Esperanza, Escuela Normal “Mariano Moreno”, Asociación Pro Arte Amigos de la Música, por caso. “