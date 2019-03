Laura González es entrenadora del Tomás de Rocamora por segunda temporada en la Liga Femenina.

Pasó por todas las etapas cuando comenzó este proyecto allá por 2015, jugadora, asistente y hoy única mujer DT en la Liga, nos habla de sus sensaciones esta nueva temporada, el sacrificio y el futuro de la Liga.

Laura González comenzó este proyecto del club allá por el 2015 como jugadora, hoy entrenadora por segunda temporada en la Liga Femenina y nuevamente la única mujer en la competencia. “Una temporada más, un desafío más. Estoy muy contenta de poder ocupar el lugar que me dan, pero sigo pensando que podríamos ser muchísimas más las que integren los cuerpos técnicos no solo de Liga Femenina, sino también en la masculina. Habrá que esperar y apostar un poco más”.

Sangre Roja por excelencia, este año tendrá nuevamente a su hermana Antonella González como jugadora, pero ahora también con dos sobrinas en el equipo: Ornella y Nicol Pag. Su esposo Santiago Losada, dirigente, es uno de los impulsores de la Liga femenina.

Toda la gente acompaña con mucho sacrificio este proyecto y Laura nos cuenta su sensación de ver a la familia en la cancha: “Se siente algo especial desde el día que estuve parada en el primer partido. Levanté la vista y vi la camiseta de papá colgada (Mario “Tucumano” González emblema del Club), mi mamá en la tribuna, y me dije estamos acá por ellos. Miré la cancha y estaba Antu, en el próximo estarán Orni y Nicol… las energías se alinearon y las tenemos que aprovechar, ¡es súper especial! Hoy más que nunca puedo decir que si no hay dirigentes/as que apuesten, crean y pongan el hombro esto no funciona, Santy sin dudas es quien lo hizo siempre hasta cuando todo parecía no tener rumbo”.

También se refirió a la competencia de este año, del acompañamiento, el crecimiento y el convencimiento de lograr una Liga profesional de mujeres: “Hoy son pocos los equipos y no estamos tan lejos de una Liga Nacional Profesional. La vemos cada vez mejor, es un proceso largo de adaptación a la Liga, y creemos que la liga de desarrollo las va ayudar a dar pasos más firmes, pero no hay que dejar de intentarlo. Criticar y no hacer nada para mejorar es fácil, personalmente soy una convencida qué hay que seguir y ver de qué manera se puede lograr. Hay que darle tiempo y buscarle vuelta, pero siempre mirando hacia adelante. ¡Quienes no la tuvimos la valoramos! lo vamos a lograr, pero con un montón de temas que van a ir surgiendo ante la prueba y error. La gente en una ciudad basquetbolera entiende de esto, el año pasado tuvimos un gran acompañamiento y esperamos que este año continúe, especialmente en cuanto a apoyo económico/sponsor porque se complica muchísimo”.

En cuanto al debut este sábado a las 21:00hs en el Paccagnella, Laura también habló al respecto: “El equipo está muy bien, con mucha ansiedad. Nos preparamos de la mejor manera para llegar a punto al debut, que no va ser fácil porque nos enfrentamos al último campeón”.