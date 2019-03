La tercera del Femenino va el sábado en Atlético

El Futbol Femenino de la histórica tiene programa para su tercer acto. La misma se jugará en cancha del Decano, el próximo sábado desde el mediodía, así quedó definido en la habitual reunión semanal del Departamento que se celebró este miércoles por la noche.

Como novedad destacada, se presentará en el arranque de la jornada un partido amistoso de Infanto/Juvenil, actividad que crece constantemente en los distintos clubes, afianzando el desarrollo del Fútbol Femenino desde las bases.

La programación

Sábado 09/03

Cancha: Atlético Uruguay

12:00 Hs. Amistoso de Infantil y Juvenil Femenino

13:00 Hs. Atlético Uruguay vs. María Auxiliadora

14:10 Hs. San Marcial vs. Don Bosco

15:20 Hs. Lanús vs. Parque Sur

16:30 Hs. Los Gorilas vs. Unión y Recreo

17:40 Hs. Agrario Rocamora vs. Almagro

18:50 Hs. La China vs. Engranaje

20:00 Hs. Defensores vs. Atlético Colonia Elía