La segunda del Apertura se juega íntegramente el domingo

El Torneo Apertura de la histórica se puso en marcha superando los obstáculos que se fueron presentando en lo previo y anoche ya programó la 2ª Fecha para el próximo domingo.

El Torneo Apertura 2019, que llevará el nombre de” Carlos María Casaretto”, tendrá su segundo capítulo el próximo domingo con la disputa de los cinco partidos dispuestos en el fixture. Así se dispuso en la reunión del lunes por la noche, donde además los delegados tuvieron, en la mayoría de los casos, comentarios positivos para el arranque del certamen del fin de semana pasado.

La 2ª Fecha tendrá un lindo atractivo de partidos para poder elegir cual ver. En Los Ceibos, Agrario Rocamora hará su debut de local luego de un comienzo alentador, ganándole de visitante a Parque Sur. Recibirá desde las 16:00 a Almagro, que viene de igualar en dos tantos con María y fiel a su estilo de animador de los torneos, buscará rápidamente obtener su primera victoria.

En el horario de las 16:30 se jugarán otros tres encuentros. Rivadavia logró una importante victoria sobre Engranaje en el inicio y recibirá nada menos que al último Campeón, Gimnasia y Esgrima, que debutará en el torneo.

María Auxiliadora será local de Lanús. El Rojo sacó un buen punto ante el Taita de visitante y estrena en su casa ante un renovado Lanús, que si bien cayó ante Atlético Uruguay, no se la hizo fácil y el resultado terminó ajustado.

Parque Sur volverá a ser local y en el Puerto Viejo quiere recuperar la memoria y comenzar a sumar. Su rival será Atlético Colonia Elía, que tras los conflictos internos, pone primera y se suma al Apertura con un gran desafío por delante.

El último juego que arrancará será en el Plazaola, donde Atlético Uruguay desde las 17:00 será anfitrión de Engranaje. El Decano querrá mantenerse en la senda del triunfo, pero tendrá en el Mecánico un duro rival que buscará sus primeros puntos. Los duelos entre ambos suelen ser atractivos, siendo otra de las atrayentes propuestas del domingo en el fútbol de la histórica.

El Apertura y el Clausura tienen nombre. El Consejo Directivo de la Liga de Fútbol puso nombre a los dos certámenes oficiales de la Temporada 2019. El Apertura se llamará “Carlos María Casaretto”. Según describe el propio presidente liguista “Volante creativo por izquierda, el pensante en Gimnasia y Esgrima durante la década del 50 y 60. Hábil y veloz, con tiro certero, formó una escuadra fenomenal donde descollaban el “Gallo” Frei, Leonardo “El Loco” Aguirre, los hermanos Morales “Mingo y el Cabezón”, el “Bicho” Pelisier, entre otros.

Durante la década del 50 Gimnasia marcó una hegemonía. En 1959 Gimnasia goleó a su eterno rival, Atlético Uruguay por la friolera de 8 a 0. Allí estuvo “La Lola”.

Carlos María “la Lola” Casaretto, un grande de verdad. Una postal eterna de la grandeza de nuestro fútbol.”

Por su parte el Clausura 2019 se llamará Reynaldo “Toti” Squivo. Sigue describiendo el presidente de la Liga, “nació futbolísticamente en el barrio La Concepción, y fue Sporting su cuna. Allí dio sus primeros pasos pero su real dimensión la alcanzó en Atlético Uruguay. Jugador creativo, exquisito y que aparecía en las tardes complicadas. Lleno de goles a sus adversarios y las gargantas gritaron su nombre. Fue Director Técnico y volcó sus conocimientos en los nuevos talentos.

No lo duden, si hablamos de fútbol, hablamos del “Toti” Squivo, una perla preciosa.

Justo recordatorio a quienes llenaron de alegría y pasión, en el más popular de los deportes”

Programación 2ª Fecha

Domingo 17/03

Cancha: Agrario Rocamora

Agrario Rocamora vs. Almagro

Horarios: 11:00 Hs. Veteranos • 12:30 Hs. 4ª División • 14:00 Hs. 3ª División • 16:00 Hs. 1ª División

Cancha: Rivadavia

Rivadavia vs. Gimnasia

Horarios: 13:00 Hs. 4ª División • 14:30 Hs. 3ª División • 16:30 Hs. 1ª División

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora vs. Lanús

Horarios: (10:00 Hs. Veteranos San José vs. Gimnasia) • 11:30 Hs. Veteranos • 13:00 Hs. 4ª División • 14:30 Hs. 3ª División • 16:30 Hs. 1ª División

Cancha: Parque Sur

Parque Sur vs. Atlético Colonia Elía

Horarios: 11:30 Hs. Veteranos • 13:00 Hs. 4ª División • 14:30 Hs. 3ª División • 16:30 Hs. 1ª División

Torneo Apertura Femenino 2019 “Profesora Juanita Calivari”

Programación 4ª Fecha

Sábado 16/03

Cancha: Rivadavia

13:00 Hs. Parque Sur vs. Defensores

14:10 Hs. Atlético Colonia Elía vs. San José

15:20 Hs. Don Bosco vs. Almagro

16:30 Hs. Engranaje vs. Lanús

17:40 Hs. San Marcial vs. Unión y Recreo

18:50 Hs. Atlético Uruguay vs. Los Gorilas

20:00 Hs. Agrario Rocamora vs. María Auxiliadora

Libre: La China