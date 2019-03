La promocional le da paso a las Primeras “B” y “C” liguista

El Consejo Directivo de la Liga de Fútbol creó las Divisionales “B” y “C”, en la que jugarán los equipos que conformaban lo que hasta ahora fue la Primera Promocional y divididos de acuerdo a la general de la temporada pasada. El sábado ambas categorías comenzarán el Apertura y al final de la Temporada habrá cuatro ascensos y custro descensos.

La Primera División Promocional, que comenzó como una prueba piloto que se extendió por dos temporadas consecutivas, se transformó desde ahora en dos divisionales de ascenso del fútbol de la histórica. Dividiendo los equipos de acuerdo al posicionamiento en la tabla general de la temporada 2018, el Consejo Directivo de la Liga de Fútbol creó la Primera “B” y Primera “C”, con quince y catorce equipos respectivamente, los que comenzarán a jugar por el Torneo Apertura el próximo sábado.

Ambos certámenes se jugarán al sistema todos contra todos a una sola rueda y será Campeón quién acumule más cantidad de puntos.

Al final de la venidera temporada se hará una tabla general, sumatoria de puntos del Apertura y Clausura, y en base a la misma habrá cuatro descensos y mismo número de ascensos entre ambas.

Los Aperturas tienen nombre. El Consejo Directivo bautizó a los nuevos certámenes de las nacientes divisionales con los nombres de “Hugo Urquiza” para la Primera “B” y “Francisco Chiquín Portillo” la Primera “C”, siguiendo la línea de reconocimiento a ex futbolistas que dejaron su huella en el fútbol uruguayense.

Ordenarse. Desde el Consejo Directivo y en concordancia con lo solicitado en la última reunión de Presidentes, se está trabajando junto a los equipos para la normalización de los mismos respecto de la posibilidad de transformarse en clubes, armando sus comisiones directivas, llevando sus libros de actas, y todo lo necesario para en algún momento tramitar la Personería Jurídica y adecuarse definitivamente al estatuto liguista.

Programación 1ª Fecha

Primera “B”

Sábado 16/03

Cancha: Almagro (Organiza Villa Sol)

13:00 Hs. San José vs. Atlético Concepción

14:10 Hs. La China vs. Titán

15:20 Defensores Unidos vs. Granate

16:30 Defensores del Malvinas vs. Deportivo Municipal

17:40 Boca Juniors (CE) vs. Villa Sol

18:50 Libertad vs. Defensores

20:00 Los Gorilas vs. La Unión

Libre: Deportivo Pronunciamiento

Primera “C”

Sábado 16/03

Cancha: Atlético Uruguay -auxiliar- (Organiza Apolo Concepción)

13:00 Hs. La Rural vs. Social y Deportivo Federal

14:10 Hs. San Francisco vs. San Miguel

15:20 Hs. Villa San Justo vs. Racing Puerto Viejo

16:30 Hs. Deportivo Concepción vs. UOCRA FC

17:40 Hs. PVC vs. Apolo Concepción

18:50 Hs. Menssana vs. Metegol

20:00 Hs. Isótopos vs. Intensifit FC

Libertad tiene su Personería Jurídica

El Club Social y Deportivo Libertad cuenta con Personería Jurídica y es un ejemplo a seguir. La novel institución del suroeste de la ciudad, donde en los últimos años ha crecido ininterrumpidamente la población con la construcción de distintos barrios, jugará el Torneo de la Primera “B” liguista con todos sus papeles en regla. El Consejo Directivo de la Liga de Fútbol saludo y felicita al club por el paso adelante importantísimo en su vida institucional.

La buena noticia se dio a conocer en la red social Facebook del club (www.facebook.com/clubsydlibertad/) con la publicación del siguiente texto “Luego de muchos meses de trabajo arduo y constante, hemos logrado que la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos nos otorgue la Personería Jurídica.

Este reconocimiento es el nacimiento del Club como Asociación Civil, y a partir de ahora podremos comenzar a trabajar en forma institucional. Los miembros de Comisión Directiva hemos planteado objetivos de trabajo que tienen que ver con la concesión del terreno, acondicionamiento del mismo y comenzar a gestionar las condiciones básicas para emprender actividades en el Club.

Felicitaciones a todos los miembros de C.D. que trabajaron durante meses en la creación de un Estatuto que nos da identidad social y deportiva. Y un agradecimiento especial a los Dres. Sebastián Fagúndez y Matías Bonnin y las Escribanas Natalia Bonnot y Ayelén Gluschancoff por guiarnos y auxiliarnos legalmente. También nuestro agradecimiento a la Municipalidad de C. del Uruguay por acompañarnos en estas gestiones.”