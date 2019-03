La pastelera sanjosesina Natalia Cettour recibió una distinción internacional en Buenos Aires

Tras una evaluación realizada durante 2018 por la Corporación Latina de Comunicaciones y la revista Miradas Internacional de Lima, Perú, más un jurado argentino, nominaron a la pastelera sanjosesina Natalia Cettour por la provincia de Entre Ríos para una distinción de carácter internacional. Los premios contaron con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la nación y del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) representada por Eleonor Fernández, referente de Educación Técnico Profesional en Turismo, Gastronomía y Hotelería, funcionaria del dicho ente que participó de la entrega de las distinciones.

La gala de premiación se llevó a cabo el pasado miércoles 27 de marzo de 2019 en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, donde llegaron gastronómicos de varios países. Estuvieron representados Bolivia, Estados Unidos, Perú, Chile y Argentina que fueron parte de la ceremonia de entrega de los premios. Por Argentina estuvieron presentes chefs de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, Tucumán y una representante de Entre Ríos. Natalia Cettour, pastelera sanjosesina de 39 años, obtuvo el premio en “honor a la excelencia” como Mejor Chef Pastelera de la provincia de Entre Ríos “por su valiosa contribución al desarrollo de la actividad turística, gastronómica y cultural, durante el año 2018” como reza el diploma recibido en Buenos Aires.

La conducción del evento estuvo a cargo del director general de los premios y de la revista peruana, Jaime Díaz Pacheco, junto a la gerente general Janet Vizcarra Iturri y a Leonardo Gutiérrez, representante en Argentina de los premios, director de marketing y desarrollo.

“Esta distinción no me cambia, no me hace más ni menos que nadie, es un mimo al alma, y demuestra que con muchísimo esfuerzo y constancia se logran grandes cosas si uno se dedica con esmero a lo que ama” dijo Natalia Cettour obre la distinción.

Agregó además: “el evento me permitió contactarme con grandes profesionales de la gastronomía no sólo de distintos puntos de nuestro país sino también del mundo, ya que hubo nominados de Chile, Perú o Bolivia por ejemplo”.

La pastelera sanjosesina dijo además: “uno de los distinguidos durante la noche fue el reconocido Chef Iwao Komiyama, que si bien es reconocido por su programa en El Gourmet, fue quien logró que en Argentina se introduzca y se difunda el sushi, que hasta hace algunos años casi no se conocía, además de la alta cocina japonesa”.

“Iwao tiene una trayectoria impresionante, él comenzó desde muy chico y a los 12 años ya era Chef profesional” comentó Natalia Cettour.

Por último, la representante entrerriana en la entrega de premios dijo: “Seguramente saldrán cosas lindas para la ciudad a partir de esto, con los vínculos que se pudieron hacer, ojalá sea pronto trataré de aportar lo que sea necesario” subrayó.