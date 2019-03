La Fiscalía pidió prisión perpetua para los acusados de asesinar a Casas

Tal como estaba previsto, se desarrolló este martes la jornada de los alegatos en el juicio oral y público por el asesinato de Carlos David Casas, por lo que están acusados Ricardo Esteban Fabre y Iván Luciano Suárez, alias “El Oso”.

Como se informara oportunamente, Fabre es representado por el doctor Goyeneche e Iván Luciano Suárez, es defendido por el doctor Martín Clapier, siendo el fiscal e, doctor Fernando Martínez Uncal.

El representante del Ministerio Público, dio su alegato de cierre y pidió ante el Tribunal integrado por los vocales Rubén Chaia, Fabián López Moras y Evangelina Bruzzo, la cadena de prisión perpetua para Fabre por ser quien prendió fuego a la víctima y lo propio para Suárez, considerando que no hizo nada por evitar el crimen.

El defensor de Suárez, el doctor Clapier, sostuvo que la Fiscalía no pudo demostrar que su cliente estuviera involucrado en el crimen y destacó que los testimonios vertidos en juicio y los videos, demuestran que Suárez no tuvo nada que ver con lo hecho por Fabre y que solo puede ser acusado del delito de hurto, asegurando que Fabre regresó a la habitación para matar a Casas, asegurando que no se demostró que haya existido un plan común y por esto, no puede ser considerado coautor del crimen.

Por su parte el doctor Goyeneche, intentó atacar la investigación de la Fiscalía por considerar irregularidades y también se apoyó en la falta de certeza por el origen del fuego, llegando incluso a un cruce de palabras con el doctor Martínez Uncal.

Tras los alegatos, los miembros del Tribunal de Juicio, dispusieron la finalización del debate y darán lectura del fallo en los próximos días.