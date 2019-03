Información de Colón

Preocupación por la última creciente del río Uruguay: En la mañana del lunes, el jefe comunal de Colón, Dr. Mariano Rebord, recibió en su despacho al ex senador nacional Héctor Maya y al concejal (PJ-Concordia), Daniel Cedro, quienes contaron las investigaciones que llevan adelante sobre el desempeño de CTM (Comisión Técnica Mixta) de Salto Grande en la pasada creciente del Río Uruguay. Además el mandatario colonense hizo pública su preocupación sobre lo acontecido en la última temporada estival, en lo que respecta a la actuación de la Represa de Salto Grande. “Habría indicadores que nos hacen pensar que los efectos de la creciente podrían haber sido menores, si se hubieran tomado otras acciones” se refirió Mariano Rebord al respecto

“Tanto Maya como Cedro vinieron a asesorar a los abogados de la Municipalidad de Colón. Nuestro objetivo es en primer lugar hacer una presentación de conciliación y de esta manera asentar las bases” indicó al respecto Mariano Rebord y agregó: “La Ley 24.954 establece de manera expresa que la designación de los delegados argentinos de CTM, debe designarlos la nación a propuesta del gobernador de Entre Ríos. Por primera vez en la historia eso no ocurrió, el gobernador Gustavo Bordet no participó del nombramiento. No hablo de la idoneidad de los delegados, sino que pasaron por arriba la figura del elegido por los entrerrianos”.

Luego en la conferencia de prensa, Héctor Maya expresó: “Agradezco la posibilidad de esta reunión y destaco el gesto valiente de Mariano Rebord, esperando que sea ejemplo para los otros intendentes damnificados de la costa del Uruguay, porque la creciente no fue un fenómeno natural que no hubiese podido ser manejado. Si se verifican los registros de Prefectura o en acontecimientos del momento, cuando se producen las grandes lluvias en Brasil, coincide con una bajante importante en el río Uruguay. Por ejemplo, la Regata del Río Uruguay tuvo dificultad para que se concretara en virtud que aguas abajo no había calado para que pudieran salir los veleros”.

Maya además agregó: “Normalmente la Administración de Salto Grande tiene que evaluar que cuando viene mucha agua desde arriba, tiene que vaciar el lago y esperar la llegada de esa masa de agua con pocos metros en el lago para poder de esa manera sistematizar. Esta Administración entre otras falencias, no solamente estafa a Entre Ríos quedándose con la plata de manera ilegal sino que estuvimos a punto de tener una tragedia. Porque cuando llegó el agua y se llenó la represa dio la coincidencia que hubo crecida aguas abajo y eso generó daños tremendos, no solamente inundando las ciudades, sino en tema turístico y económico, ante una absoluta insensibilidad de la Administración de CTM que tuvo un solo objetivo, facturar. El objetivo de la represa, el protocolo del 46 y todas las leyes posteriores han tenido el resguardo de contemplar la cuestión social”.

Por su parte el legislador de la ciudad de Concordia, Daniel Cedro enunció: “Somos críticos con la administración de CTM porque privilegió la producción de energía en perjuicio de los que vivimos aguas debajo de la represa, como las ciudades de Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Sostenemos que la misma obligación que tiene CTM de indemnizar a los que inunda aguas arriba, también tienen que tener la misma obligación de indemnizar a los que inundan aguas abajo, porque sino para CTM es mucho más barato inundar aguas abajo que aguas arriba. Además, en este último tiempo privilegió la producción de energía en desmedro de los ribereños. Eso tiene que tener un marco legal, frente a estas obligaciones de indemnizar.

Luego Maya continuó: “La constitución de 1994 prevé que los recursos naturales son de cada provincia, entonces Salto Grande es nuestra, de los entrerrianos. Destaco entonces que Mariano Rebord planteó la defensa de nuestros derechos, de la misma manera que lo hicieron los neuquinos ante Vaca Muerta. Hubo una negociación en beneficio de la calidad de vida de los integrantes de esa provincia. Me sumo a esta bandera que señala Mariano (Rebord) de defender a ultranza los derechos de Entre Ríos para poder desarrollarnos” luego añadió: “Producimos casi el 10% de energía a nivel Nación y no nos dan nada, somos una provincia empobrecida porque la Nación se apropia de nuestros derechos” y en el mismo sentido agregó: “Producimos alrededor del 10% de energía y consumimos menos del 2% con que nos den el quinto por ciento de lo que produce Salto Grande, podríamos darle energía a todo Entre Ríos y desarrollarnos. No nos dan el mismo trato que les dan a las provincias, petroleras, vitivinícolas”. Por último el ex legislador nacional culminó: “La paz social se establece a través de las fuentes de trabajo, tenemos producción primaria y una de las premisas del gobernador es agregar valor al trabajo de los entrerrianos que sería esto una generación de empleos. En este caso la energía es fundamental para ese desarrollo”.

Más cursos gratuitos

En la Casa del Bicentenario se brindó una conferencia de prensa, promocionando los distintos Cursos y Talleres que se brindan, en las Sedes Barriales, en el DIAT (Dispositivo de Abordaje Territorial), en el Hogar Yanina y en el CIC (Centro de Integración Comunitaria); los que se encuentran coordinados por las direcciones de Cultura, Deporte y la Secretaría de Políticas Sociales y Salud a través de sus diferentes áreas.

Los mismos, son para todas las edades, niños/as, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se destacan que además de aprender una técnica artística, también pueden tener una salida laboral y de inclusión.

Por informes e inscripción, las cuales se encuentran abiertas, los interesados deberán concurrir a cada sede barrial. Inician en el mes de abril.

Sedes:

Santos Justo y Pastor (Boulevard Sanguinetti Nº 346):

Apoyo Escolar, Centro de Educación Primaria, Secundario Semi presencial, Gimnasia para Adultos Mayores, Folclore, Arte y Pintura, Mosaiquismo.

San Gabriel (Boulevard Sanguinetti Nº 595):

Apoyo Escolar, Guitarra, Cestería, Handball, Talleres de ANAF, Baile Fusión, Circo, Auxiliar de Instalaciones Eléctricas, Manualidades y Pintura en Tela.

San Francisco (J. Durand Nº 455):

Apoyo Escolar, Centro de Educación Primaria, Educación Física, Guitarra y Talleres ANAF.

Stella Maris (Boulevard Gaillard Nº 388):

Taller Literario de Estimulación de la Memoria, Folclore Inclusivo, Tango Inclusivo, Fotografía y Ajedrez.

Libertad (Moreno Nº 994):

Apoyo Escolar, Crochet, Dibujo Artístico, Baile Fusión y Educación Física.

Medalla Milagrosa (Boulevard González Nº 312):

Apoyo Escolar, Pintura y Manualidades, Asistente en Gestión de Servicios Turísticos, Cestería, Gimnasia, Circo, Folclore, Guitarra, Cocina, Educación Física y Operador Informático Básico.

Evita (Boulevard Ferrari Nº 1335):

Apoyo Escolar, Panadería, Pastelería, Manualidades, Pintura en Tela, Gimnasia, Teatro para Niños y Jóvenes Inclusivo.

Aníbal Berthet (Pasaje Libertad Nº 127):

Apoyo Escolar, Taekwondo, Carpintería, Manualidades y Pintura en Tela.

Tiro Sur (Castelli Nº 491):

Apoyo Escolar, Guitarra, Manualidades y Pintura en Tela.

DIAT (Dispositivo de Abordaje Territorial) – Boulevard Gaillard Nº 188

Centro de Educación Primaria, Educación Física, Batucada y Taller de Radio.

CIC (Centro de Integración Comunitaria) – Arrayán Nº 171 (Barrio Ombú)

Apoyo Escolar, Cestería, Sistema Braile, Asistente en Gestión de Servicio Turístico, Baile Fusión, Diseño Gráfico y Dibujo Artístico.

Hogar de Protección Integral “Yanina” – Cabo Pereyra Nº 198

Yoga, Actividades Aeróbicas y Funcional, Crochet, Folclore, Arte (salida laboral), Depilación y Secundario Semi presencial.

El sábado: concierto de violonchelo gratuito en la Casa del Bicentenario

A las 21.30 horas se presentará Flor Sur, un trío musical (Eugenia Menta, Ailín Gazzo y Lucrecia Carrizo) de la provincia de Córdoba quienes proponen canciones de la música popular y el folclore arregladas para un formato acústico de tres violonchelos y una voz. El repertorio incluye temas de Juan Falú, César Isella, Horacio Guaraní, Jorge Martínez, Juan Arabel, Damián Torres, los hermanos Díaz, Ana Robles, Rubén Rada, Pancho Cabral, Osvaldo Pugliese, De Caro, Piazzolla, Delfino y Aníbal Troilo, Pepe Núñez, Violeta Parra.

El especial empaste entre los violoncelos y las voces generan una tímbrica intensa y sugestiva.

Flor Sur fue seleccionada en el año 2016 como uno de los ganadores de las Becas del Bicentenario a la Creación Musical otorgadas por el Fondo Nacional de las Artes, premio que le permitió contar con un nuevo repertorio de temas inéditos en composición y arreglos, y que además favoreció la labor de compositores/arregladores del ámbito local.

La propuesta llega a través del gobierno de la provincia de Entre Ríos. La entrada es libre y gratuita.

Paseo Gaillard

Durante todo el fin de semana la Municipalidad a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, trabajó en el tramo de Boulevard Gaillard, entre Sarmiento y Peyret, que son las cuadras que restan para culminar esta obra de urbanización y mejora de los espacios públicos.

Disponiendo de diversas cuadrillas de empleados municipales se realizaron los canteros centrales de esas cuadras y se instalaron las columnas y el tendido de cable para la iluminación LED que cuentan estos sectores.

Durante los próximos días se avanzará en los cruces de calles, en la colocación de adoquines, con el objetivo es que esta semana culminen las tareas.