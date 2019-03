Hay un prófugo: Dictaron la prisión preventiva para acusados de robo, amenazas y privación de la libertad

Una audiencia realizada el lunes se dispuso la prisión preventiva para los tres acusados por un violento hecho ocurrido en la zona portuaria de Concepción del Uruguay.

Se trata Roberto Asandri (oriundo de Buenos Aires que cuenta con antecedentes penales por piratería del asfalto), Juan Bidolini (santafecino que está prófugo) y Guillermo Ocampo, a quienes el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Juan Pablo Gile, les imputa que pasadas las 23 horas del 2 del corriente, cuando tres jóvenes estaban dentro de un Renault Clío en la zona de Prefectura, llegaron al lugar un Ford Escort blanco, bajando del mismo Roberto Asandri quien le exigió al conductor del Clio (de apellido Orcellet) la devolución de 10 mil dólares que decía le debía.

En ese momento, el agresor obligó al joven a salir del auto y cuando intentaba subirlo al Escort, este escapó, siendo perseguido mientras efectuaba disparos con un arma de fuego por la espalda.

Según relató el fiscal, el sujeto volvió sobre sus pasos y fue hacia los acompañantes del muchacho que había escapado, advirtiéndoles a estos “Ustedes no vieron nada”, retirándose del lugar con las llaves del Renault y el celular del joven.

Estos hechos pudieron constatarse en las desgravaciones de la cámara de Prefectura que muestran la secuencia de lo ocurrido, así como el momento de los disparos, confirmándose que la Policía secuestró una que había sido arrojada en la zona del Ejército, la que será sometida a peritajes y comparada con balas secuestradas en la casa del principal acusado.

Tras lo alegado por el fiscal, la defensora oficial, doctora Romina Pino, argumentó que su defendido, el joven Ocampo tiene temor de Asandri que lo había obligado a llamar a Orcellet y pidió que su cliente pueda cumplir su preventiva en un Hogar de Recuperación de Adicciones.

Por su parte, el doctor José Pedro Peluffo, defensor particular de Asandri, objetó los dichos del fiscal afirmando que no está probada la autoría de Asandri y que cuando ocurrió el hecho, su ahijado procesal estaba en Colón, agregando que su cliente siempre estuvo a derecho, incluso antes de que se lo buscara, él mismo había preguntado a Fiscalía si le interesaba la detención de su defendido y se le respondió que no, entregándose al conocer el pedido de detención.

Escuchadas las partes, la jueza Melisa Ríos pasó a cuarto intermedio, tras lo cual concedió la palabra al acusado Asandri que dijo tener cuatro hijos que alimentar y solicitó que se le permita tener prisión domiciliaria para poder seguir trabajando para ellos.

A lo expuesto la jueza le recordó al acusado que tiene otra causa por Desobediencia Judicial, ya que violó una perimetral concedida a su ex pareja, en cuya casa lo encontró la Policía durmiendo tras el alerta de esta, por lo que la mujer se fue de la ciudad con sus cuatro hijos y se negó a dar su nueva dirección.

La doctora Ríos realizó un análisis de lo expuesto por las partes y finalmente dispuso la prisión preventiva de Ansaldo por 45 días y su alojamiento en la UP4, en tanto que en el caso de Ocampo le impuso 20 días de prisión preventiva que deberá cumplir en el mencionado hogar de recuperación de adicciones.

Respecto a Juan Bidolini, que se encuentra prófugo y tiene antecedentes por homicidio, se supo que podría presentarse a la Justicia en las próximas horas, con su abogado defensor, el doctor José Pedro Peluffo.