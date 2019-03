Gualeguaychú: Un fin de semana largo con descontrol y muchas quejas

Al parecer el fin de semana largo en la ciudad de Gualeguaychú, atrajo a gran cantidad de personas de diferentes lugares, pero lamentablemente el turismo no fue el más selecto y muchos se quejaron por el descontrol en la vía pública y la venta irregular de bebidas en puestos callejeros no habilitados.

Fue un verdadero aluvión de turistas en el cierre de la temporada del Carnaval, lo que era muy esperando por quienes habían apostado a una temporada que no fue la mejor y esperaban compensar lo que no se pudo hacer en casi dos meses del verano, pero lamentablemente no fue así.

La falta de control y sanción con la venta ilegal e irregular en la zona de la Costanera, fue la situación que generó el malestar de muchos vecinos, observándose festejos y diversión desmedida, con escenas que generaron el repudio o al menos el asombro de muchos.

La falta de controles municipales, así lo comentan los colegas de Gualeguaychú) llevaron a que comercios de un rubro determinado, mutaron de pronto y eran durante este finde, vendedores de bebidas y comidas, con la aparición de puestos improvisados con venta de frutas (sobre todo melones dulces para trago), a lo que se sumaron inesperados vendedores ambulantes de espumas, golosinas, cigarrillos y cerveza, observándose varios improvisados patrios cerveceros.

Estos comercios ilegales solo contribuyeron al desorden y el descontrol, perjudicando a quienes verdaderamente estaban en regla, pagando sus impuestos y con los controles mínimos de bromatología.

Según consignan colegas de El Día, unas semanas antes a la llegada del fin de semana largo de carnaval, los operadores turísticos de la ciudad reclamaron al Municipio que haga lo posible para evitar la proliferación de vendedores no habilitados, algo que golpea de lleno a uno de los sectores más perjudicados por la floja temporada de verano.

A principio de febrero, la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú comenzó a gestionar una reunión con el intendente Martín Piaggio para trabajar en conjunto para que suceda lo que finalmente terminó sucediendo. Y aunque los operadores han celebrado reuniones con integrantes del gabinete municipal, no recibieron una respuesta contundente y tampoco fueron recibidos por el mandatario local.

Lamentablemente, lo hecho, hecho está y con la partida de los turistas, se fueron los vendedores ambulantes, comenzaron a desaparecer los puestos sin habilitación y las parrillas improvisadas y el patio cervecero improvisado este miércoles volvió a ser la gomería de siempre, pero con una ganancia inesperada.