Gran victoria de San Marcial ante Almagro

Con gol de Antonella Rapallo de penal, Las Bohemias derrotaron a Las Taitas por 1 a 0 y ahora lideran en soledad el Apertura. Se jugó en cancha de Almagro, ante un gran marco de público que observó un intenso y atractivo juego, donde ambos equipos demostraron porque están un escalón por encima del resto.

San Marcial ganó un partido clave en el Torneo Apertura “Juanita Calivari”. Por la 5ª Fecha derrotó a Almagro, en su cancha, por 1 a 0 y se despegó tres puntos en lo alto de las posiciones. La única diferencia en la red la consiguió Antonella Rapallo, de penal.

Como se preveía regalaron un gran partido, intenso de principio a fin. Bien jugado por momentos y demasiado friccionado en otros tantos, como una final. En el juego no se sacaron demasiadas ventajas, fue parejo y ambos equipos contaron con chances en las áreas. La diferencia en la red llegó desde el punto penal en el cierre del primer tiempo, cuando el árbitro César Vereda marcó una clara mano de Romero en el área. Antonella Rapallo cambió por gol con un remate fuerte que se metió al medio pegada al travesaño.

El gol marcaría el resultado final, Almagro intento con más decisión en los minutos finales de la segunda etapa llegar a la igualdad, pero Las Bohemias se replegaron ordenadas y defendieron la diferencia hasta el último segundo de un final abierto hasta el pitazo de cierre.

Pasó el primero de dos duelos claves que tendrá el Apertura, fue para San Marcial, que ahora lidera las posiciones en soledad tres puntos por sobre Almagro y lejos del resto. Se verán las caras nuevamente en la segunda rueda.

Síntesis 5ª Fecha

Cancha: Almagro

María Auxiliadora 0 – Don Bosco 1

Gol: Martina Ibarra (DB)

Unión y Recreo 1 – Atlético Uruguay 3

Goles: Yesica Antivero (UyR); Ana Ledesma, Yamila Kloster y Daiana Bidela (AU)

Lanús 0 – La China 0

Almagro 0 – San Marcial 1

Gol: Antonella Rapallo (SM)

San José 0 – Parque Sur 4

Goles: Noemí Sanabria-2-, Guadalupe Vázdez-2- (PS)

Los Gorilas 1 – Agrario Rocamora 1

Goles: Ana Lucía López (LG); Patricia Moreyra (AR)

Defensores 3 – Engranaje 0

Goles: Gimena Romero, Sabrina Mieres y Vanina Ramírez Oroño (D)

Libre: Colonia Elía

Árbitros: César Vereda, Juan Carlos Ardetti y Analía Escobar

Posiciones

Divisional A

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF San Marcial 15 5 5 0 0 17 2 15 Almagro 12 5 4 0 1 16 3 13 Los Gorilas 8 5 2 2 1 5 7 -2 Agrario Rocamora 7 5 2 1 2 8 8 0 Atlético Uruguay 6 5 2 0 3 7 6 1 Don Bosco 6 5 2 0 3 4 10 -6 María Auxiliadora 4 5 1 1 3 2 8 -6 Unión y Recreo 0 5 0 0 5 1 16 -15

Divisional B

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Parque Sur 11 5 3 2 0 10 1 9 Defensores 10 4 3 1 0 8 2 6 Colonia Elía 9 4 3 0 1 21 4 17 Lanús 7 5 2 1 2 5 7 -2 La China 5 4 1 2 1 4 9 -5 Engranaje 0 4 0 0 4 0 11 -11 San José 0 4 0 0 4 1 15 -14



Próxima Fecha (6ª)

Divisional A

Almagro vs. Unión y Recreo

San Marcial vs. María Auxiliadora

Don Bosco vs. Los Gorilas

Agrario Rocamora vs. Atlético Uruguay

Divisional B

Parque Sur vs. Colonia Elía

La China vs. Defensores

Engranaje vs. San José

Libre: Lanús