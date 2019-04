Gimnasia y Almagro ganaron los clásicos

El Lobo derrotó a Atlético Uruguay 2 a 0 y el Taita superó a Parque Sur 2 a 1. El puntero Agrario Rocamora igualó sin goles con Lanús y mantuvo el liderazgo. Rivadavia se trajo tres puntos en su visita a Colonia Elía ganándole al C.A.C.E. 3 a 0 y María Auxiliadora se impuso por 1 a 0 a Engranaje.

Se jugó la 3ª Fecha del Apertura “Carlos María Casaretto”, la jornada que presentó dos clásicos de nuestro fútbol. Las convocatorias estuvieron acordes a las propuestas, tanto en el Núñez como en cancha de María -a pesar de jugarse solo con público de Almagro- el público acompaño con dos buenas concurrencias.

En el clásico más añejo de la histórica, Gimnasia derrotó a Atlético Uruguay 2 a 0. El Lobo la pasó mal en la primera media hora de juego, donde el Deca fue el dominador y tuvo las mejores chances de abrir el marcador. Apenas comenzado el juego, Juan Cruz Guardia se filtró entre los centrales y definió cruzado, el palo le dijo que no. Pinki Rodríguez ensayó una chilena que pasó cerca y Hernán Palacio definió desviado apareciendo solitario en el punto penal. La más clara la tuvo Guardia y Olivera la detuvo sobre la línea de gol.

A partir de allí, Gimnasia comenzó a emparejar el trámite, aunque no contaba con situaciones. Carrizo contuvo un violento remate de Juan Gómez y Juan Manuel Rodríguez remató desviado con Thea llegando por el medio pidiendo pase, entre las que se pueden contar como llegadas.

Pero lo que el Decano no pudo en el arco de enfrente lo sufrió en el propio a los 40’. Juanma Rodríguez encontró un vació por la derecha del ataque, desbordó a Rougier y mandó -en esta si- el centro atrás para la llegada de Gabriel Thea que tocó al gol. Así se iba la primera etapa.

El complemento fue parejo en el trámite, sin dominios de unos sobre otros. Un golazo marcó el 2 a 0 y la bajada de cortina. Llegó a los 27’, en una jugada que comenzó en Rondoni en su propio campo, que incluyó doble pared entre Piñon y Musico para limpiarla y pasar a campo rival, pase entre líneas de Musico para dejar a Juan Manuel Rodríguez cara a cara con Carrizo y cuando este achicaba el ángulo, toque a la derecha para la llegada de Agustín García que mandó a la red con el arco solo. Atlético sintió el impacto, del que pudo salir en los minutos finales y estuvo cerca de descontar pero se encontró con Olivera en una gran tarde. Lentamente fueron pasando los minutos hasta el final que Vereda marcó el final.

Almagro lo primerió.

En Cristo de los Olivos se jugó el clásico barrial por excelencia y el más convocante de la histórica, Almagro – Parque Sur, que a pesar de jugarse solo con público local presentó un gran marco.

Almagro sostuvo la victoria 2 a 1 sobre Parque en las conquistas tempraneras. En solo 10’ lo ganaba 2 a 0. Primero Gabriel Monzón y luego Rodrigo Saavedra le llenaron la boca de gol al pueblo Taita. Descontó Jonathan Beserer a los 24’.

El partido en general fue de trámite parejo, el Taita aprovechó en el arranque los desacoples defensivos del Sureño y capitalizó.

Parque pudo llegar a la igualdad con un tiro libre de Ardaiz que pasó cerca y en la última del partido en un cabezazo de Jorge López que encontró a Germanier bien ubicado. Pero también Almagro pudo estirar diferencias, lo impidi+o Irisarri tapándole el gol a Noir en una contra y quedándose con una buena media vuelta de Padilla.

Finalmente los primero diez minutos del juego fueron fundamentales para el triunfo aurinegro, que festejó largamente la victoria en el clásico y su primer triunfo en el torneo.

Agrario Rocamora mantuvo la punta.

El Canario tuvo una dura prueba ante Lanús. Igualaron sin goles en la auxiliar de Atlético Uruguay en un juego más friccionado que jugado. Con tres expulsiones, Julián Reyes y Leandro Segovia en el Granate y Nahuel Gómez en la visita. El escenario auxiliar del Decano, por sus dimensiones, comúnmente presenta este tipo de partidos y esta no fue la excepción.

El punto le sirvió a Agrario para mantener la primera ubicación en la tabla, aunque ahora con Gimnasia -con un partido menos- y Rivadavia a solo un punto.

El Tricolor se trajo tres importantes puntos desde Colonia Elía. Goleó 3 a 0 al C.A.C.E. con goles de Juan Sebastian Brisolesi, Mauro Debrabandere y Franco Machado. Todos los gritos llegaron en la primera etapa, cuando el partido prácticamente se definió. El segundo tiempo tuvo poco, el resultado se iba solidificando con el pasar de los minutos y solo fue cuestión de esperar el final.

En Villa Sol se enfrentaron Engranaje y María Auxiliadora, en otra de las atractivas propuestas que tenía el domingo. Lo ganó el Rojo por 1 a 0, el único tanto del partido lo consiguió Damián Ortmann a los 39’ de la primera etapa. María consiguió su primera victoria en el torneo, en tanto que el Mecánico todavía no ha sumado puntos, aclarando que tiene el juego pendiente frente a Atlético Uruguay por la 2ª Fecha.

Síntesis

Gimnasia 2 – Atlético Uruguay 0

Goles: PT: 40′ Gabriel Thea (G) ST: 27′ Agustin Garcia (G)

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Matías De León y Adrián Martínez

Cancha: Gimnasia

4ª División – Gimnasia 2 – Atlético Uruguay 1

3ª División – Gimnasia 2 – Atlético Uruguay 0

Almagro 2 – Parque Sur 1

Goles: PT: 7′ Gabriel Monzón y 10′ Rodrigo Saavedra (A); 24′ Jonathan Beserer (PS)

Expulsado: ST: Alan Quittet (A)

Árbitro: Cristian Debrebandere

Asistentes: Fernando Díaz y Mauro Martínez

Cancha: María Auxiliadora

4ª División – Almagro 2 – Parque Sur 1

3ª División – Almagro 2 – Parque Sur 0

Engranaje 0 – María Auxiliadora 1

Gol: PT: 39′ Damián Ortmann (MA)

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: José López y Agustín Zamaniego

Cancha: Engranaje

4ª División – Engranaje 2 – María Auxiliadora 0

3ª División – Engranaje 1 – María Auxiliadora 2

Lanús 0 – Agrario Rocamora 0

Expulsados: Julián Reyes y Leandro Segovia (L); Nahuel Gómez (AR)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Marcelo Francia y Claudio Larrea

Cancha: Atlético Uruguay -auxiliar-

4ª División – Lanús 2 – Agrario Rocamora 0

3ª División – Lanús 0 – Agrario Rocamora 1

Atlético Colonia Elía 0 – Rivadavia 3

Goles: PT: Juan Sebastian Brisolesi, Mauro Debrabandere y Franco Machado (R)

Expulsado: ST: Catriel Murua (CACE)

Árbitro: Gastón De León

Asistentes: Gustavo Pérez y Federico Suffo

Cancha: Atlético Colonia Elía

4ª División – Atlético Colonia Elía 1 – Rivadavia 0

3ª División – Atlético Colonia Elía 1 – Rivadavia 2

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Agrario Rocamora 7 3 2 1 0 2 0 2 Rivadavia 6 3 2 0 1 5 2 3 Gimnasia 6 2 2 0 0 3 0 3 María Auxiliadora 5 3 1 2 0 5 4 1 Almagro 4 3 1 1 1 4 4 0 Parque Sur 3 3 1 0 2 8 3 5 Atlético Uruguay 3 2 1 0 1 2 3 -1 Lanús 2 3 0 2 1 3 4 -1 Engranaje 0 2 0 0 2 1 3 -2 Atlético Colonia Elía 0 2 0 0 2 0 10 -10

Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Gay Jair Lanús 3 Ortmann Damián María Auxiliadora 3 Beserer Jonathan Parque Sur 3 Davrieux Iván Agrario Rocamora 2 Tournour Alan Parque Sur 2 Brisolesi Juan Sebastián Rivadavia 2