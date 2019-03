Flor Lazza y Maxi Jaquet conformes con su desempeño en el Campeonato República

Del 5 al 9 de marzo se realizó en Santiago del Estero el Campeonato República de Cadetes y Juveniles 2019. Este torneo fue la eliminatoria para el sudamericano que se realizará este año en Chile y el mundial juvenil de Budapest.

El club Regatas Uruguay tuvo representación con dos nadadores: Florencia Lazza y Máximo Jaquet. Ambos atletas obtuvieron buenos resultados haciendo podio en varias categorías. Maxi Jaquet fue campeón de la República en 50 metros mariposa Cadete, 200 metros libre, 100 metros espalda Cadete 1, 200 metros mariposa, 100 metros libre, 100 metros mariposa. Mientras que Flor obtuvo los siguientes resultados: 3ra en mariposa 50 metros Juvenil B, 3ra en mariposa 200 metros, campeona en 100 metros mariposa. Pese a estos logros ninguno de los nadadores pudo clasificarse para competir en el Sudamericano.

“Éramos unos 700 nadadores aproximadamente, unos 120 clubes. Nosotros tuvimos una dificultad con la edad. Por ejemplo en mi categoría (Juvenil 2) se juntan chicas de 17 y 18 años, se premia a todas juntas y el nivel con un año de diferencia es importante” dijo Florencia Lazza.

En el caso de Máximo Jaquet forma parte de la categoría Cadete 1 que está integrada solo por chicos de 14 años pero con la contra de que para poder clasificar al Sudamericano debía obtener una buena marca compitiendo con chicos un año más grandes. Cabe mencionar que para lograr la clasificación tenían que alcanzar bajar el tiempo de una marca u obtener el 1ero 2do lugar en la general de sus categorías.

Ante la consulta de en donde veían la diferencia con respecto a sus competidores Maxi Jaquet contestó: “creo que nosotros para mejorar debemos esforzarnos más en lo físico. Tal vez debimos hacer más horas de gimnasio”. Además los nadadores tuvieron el contratiempo de tener que entrenar en otras piletas durante el tiempo de refacciones que se realizaron en la piscina de Regatas. “Durante ese tiempo estuvimos trabajando en Parque Sur aunque personalmente no me pude adaptar a la temperatura del agua. Por eso me fui una semana a Buenos Aires y después estuve entrenando en el Club Remeros de Paysandú”.

Ambos nadadores coincidieron que siempre hay cosas que mejorar pero están muy conformes con el desempeño que tuvieron en Santiago del Estero. Por delante para este año tienen las competencias del torneo entrerriano y participación en el nacional de invierno.

Cristian Barreto