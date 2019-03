Entregaron una ambulancia para San José, aportes, y se firmó el inicio de la obra de la ex Ruta 26

La Intendente de la ciudad de San José, Irma Monjo, junto al senador Pablo Canali, recibieron el viernes en San José al gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que llevó a cabo distintas actividades en la ciudad.

En el hospital local se hizo entrega de dos ambulancias, una para San José y otra para el hospital de Arroyo Barú. También se entregaron aportes para Bomberos Voluntarios de San José y Villa Elisa y la Escuela Nº 1 “Colonia San José”.

Además se llevó a cabo la firma del acta de inicio de la esperada obra de reconstrucción de la ex Ruta 26 desde Arroyo El Doctor hasta la intersección con la Autovía Nacional Ruta 14.

Finalizados los actos oficiales, la comitiva oficial se trasladó hasta la Escuela Nº 83 “Justo José de Urquiza” donde recorrieron las instalaciones y se contactaron con directivos, docentes y alumnos. Luego visitaron el terreno adquirido recientemente con fondos provinciales donde comenzaron trabajos con la colaboración de la municipalidad.

“Nos es muy grato estar aquí cumpliendo compromisos que teníamos asumidos desde el inicio de la gestión, sabíamos la necesidad de la ambulancia aquí para el hospital de San José, el año pasado compramos 20 unidades de alta complejidad para los hospitales cabeceras del departamento, pero también nos habían quedado muchos hospitales y centros de salud de derivación que teníamos que cumplir” expresó el gobernador al dirigir unas palabras.

Gustavo Bordet celebró también “estar comenzando una obra tan importante que venimos trabajando junto con la intendenta y el senador desde principios de la gestión, poder llegar a ver el resultado concreto de la repavimentación de la Ruta 26 con el inicio de obra, también corona de algún modo el esfuerzo en conjunto que venimos desarrollando” resaltó el primer mandatario provincial.

Escuela Nº 54

Sobre las obras en la Escuela 54 de barrio Perucho “Carlos Sourigues”, el gobernador adelantó que se ocupa personalmente del tema para destrabar los fondos y poder reiniciar las obras.

“Me lo había planteado el senador Canali días atrás en mi despacho en Paraná, me estoy ocupando personalmente de destrabar el envío de fondos, no es problema financiero, no es un problema de la disponibilidad de fondos porque están previstos” afirmó Bordet-

Y agregó al respecto: “Lo que sucede a veces es que el entramado burocrático de funcionarios que están sentados detrás de un escritorio y no conoce la realidad porque están en Paraná a 300 kilómetros de acá, hacen que demoren los papeles y no tengan en cuenta las necesidades de toda una comunidad”.

El gobernador de Entre Ríos dijo además: “En momentos difíciles que a nadie escapa la situación realmente compleja en la macroeconomía, y lo que es peor en la economía real que vive cada vecino de cada ciudad de la provincia, nosotros con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y también asignando recursos para obras” subrayó.

Muy necesaria

A su turno, la presidente municipal de San José, Irma Monjo, agradeció por la visita y remarcó: “todos sabemos que nuestro hospital es un hospital de derivación, donde se hace la atención primaria, cada uno de los casos que se atienden acá tienen que ser derivados al hospital de Colón o de Concepción del Uruguay, era sumamente necesario tener una ambulancia de estas características” indicó Irma Monjo.

Asimismo añadió la intendente: “Otro tema largamente esperado y gestionado ha sido la reparación de la Ruta 26, ya prácticamente teníamos barrios que están aislados porque los colectivos no pasan por el lugar por el mal estado de la ruta” dijo.

Irma Monjo sostuvo además: “Hoy poder firmar este inicio de obra para nosotros es sumamente satisfactorio, y poder darle a los vecinos la respuesta que estaban esperando” puntualizó.