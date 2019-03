El Tiro Federal de San José celebró su 160º aniversario con diversos eventos

Si bien el día del aniversario de la fundación se conmemoró el pasado 19 de marzo, los actos centrales tuvieron lugar el viernes 22 y se extendían hasta el domingo con la competencia deportiva para celebrar el 160º aniversario del Tiro Federal de San José. La fecha nacional otorgaba el mayor puntaje para el campeonato Panamericano a desarrollarse en Perú, por ese motivo llegaron deportistas de diversos puntos del país.

El viernes por la mañana se llevó a cabo una invocación religiosa a cargo del cura párroco Jacinto Canaglia en la cruz mayor del cementerio local con la presencia de la intendente, Irma Monjo, y los presidentes de las federaciones de tiro nacional y provincial.

Por la tarde, el acto central tuvo lugar en la sede del polígono local, del cual participaron delegaciones escolares, autoridades, invitados especiales y público. El palco estuvo encabezado por la presidente municipal, Irma Monjo, el presidente del tiro de San José, César Udrizard, el presidente de la Federación Argentina de Tiro, Julio Escalante, el presidente de la Federación Entrerriana, Edgardo Crespo, el senador Pablo Canali, el diputado Marcelo Monfort, funcionarios y concejales. El Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos fueron interpretadas por la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, acompañados por el coro de lenguaje de señas “Manos de Esperanza”.

Luego se realizó el descubrimiento de placas recordatorias en el monolito ubicado en el ingreso al polígono, de la municipalidad y las Federaciones nacional y provincial de Tiro. También en el palco hubo intercambio de placas y presentes entre autoridades, el Comité Olímpico Argentino y la institución. La intendente Irma Monjo hizo entrega del Decreto oficial declarando de interés los festejos del aniversario.

Al finalizar la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos brindó un concierto de música popular para todo público. Por la noche, una gala ofreció música y danzas en la Casa del Bicentenario, donde además se descubrió un mural alegórico.

“Lejos de pensar en ser pioneros en el desarrollo del deporte en la región y que en ese acto se estaría fundando la primera institución deportiva de Sudamérica, solo los animaba el ansia de no perder la tradición familiar” comenzó diciendo en su discurso Irma Monjo, al referirse a la decisión de los inmigrantes que fundaron la institución.

Irma Monjo expresó además: “De aquellos primeros pasos hasta hoy, largo ha sido el camino recorrido a través de los años, viviendo diferente situaciones y porque no, dificultades económicas que lo llevaron hasta suspender sus actividades” sostuvo.

Y agregó en otro tramo de su discurso: “no podemos pasar por alto la participación que ha tenido la mujer sanjosesina en el ámbito del Tiro, destacándose en un deporte eminentemente masculino, consiguiendo valiosos trofeos por su desempeño, siendo reconocidas, no solo a nivel nacional sino internacional” señaló la intendente.

Altamente formativo

Al momento de dirigir unas palabras, el Presidente de la Federación Argentina de Tiro, Julio Escalante, dijo a su turno: “Visitando una vez un colegio militar en Brasil había una leyenda en la entrada que decía: todo aquel que se destaca en el tiro sobresale en las demás actividades de la vida”.

A lo que añadió: “Somos un deporte altamente formativo, en los países de primer mundo, a todos los chicos con problemas disciplinarios se los envía a practicar tiro para poder adecuarlos nuevamente y tenerlos dentro del aula”.

Asimismo Escalante manifestó: “Es muy difícil en este momento conseguir fondos, estamos pasando un momento delicado de los apoyos que vienen del gobierno nacional y los entes encargados”.

Sobre el nivel de la competencia que se disputaba este fin de semana en San José, el Presidente de la FAT destacó la presencia de tiradores olímpicos que llegaron para la ocasión como Facundo Firmapaz de Mendoza y Fernanda Russo de La Rioja.

También dirigió la palabra el Presidente de la Federación Entrerriana de Tiro, Edgardo Crespo, quien aseguró: “Para mí es un honor más que presidir la Federación Entrerriana de Tiro, formar parte de la Comisión Directiva de esta centenaria institución”.

“El tiro deportivo no es un deporte más, el tiro deportivo es portador de carácter, portador de personas de bien, formador de caballerosidad deportiva” dijo Crespo.

“El tirador no compite con terceros, compite consigo mismo, lo cual lo lleva a superarse no sólo en lo deportivo sino en su conducta de vida, por eso, en memoria a quienes precedieron, insto a los jóvenes tiradores a no bajar los brazos, a seguir adelante a pesar de las adversidades que se cruzan en nuestro camino ya que este deporte, el tiro deportivo, los forjará para afrontar dificultades en la vida” sostuvo.

Por su parte, el presidente de la institución local, César Udrizard, dio la bienvenida y agradeció a delegaciones e invitados por acompañar en los actos. Asimismo destacó el apoyo del municipio por los aportes realizados para las obras como así también para la realización de los festejos.

Mural alegórico y gala

Por la noche en la Casa del Bicentenario de San José, tuvo lugar el descubrimiento de un mural alegórico a la fecha del 160º aniversario, realizado por Javier Domínguez. Fue descubierto por autoridades del tiro, la intendente, el coordinador de Cultura y fue invitado también Maurice Carron, suizo del Cantón del Valais, que divide su vida entre San José y Suiza, que además practicó el tiro durante 20 años, presidiendo durante cinco la institución de su ciudad.

Luego se realizó una presentación artística con danzas y música en el escenario “Walter Ocampo”. Se presentó María Florencia Rodríguez, acompañada por su hermano Facundo, con un repertorio de canciones folclóricas. También presentó diversos bailes como chacarera, zamba y chamamé, la Compañía de Danzas “Luna Cautiva” que dirige Jorge Bonasegla.

Las actividades continuaban el sábado por la noche con la entrega de recordatorios y reconocimientos además de un lunch y brindis, mientras que el día domingo culminaban las actividades deportivas con la entrega de premios.