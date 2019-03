El tenis de Itapé en Gualeguaychú

El tenis de Itapé felicita a sus 15 jugadores que integran el plantel de competencia, a los profesores Pablo Cladera y Franco Dellavedova, por los logros obtenidos en el torneo de tenis Nacional Abierto y Provincial Promocional, realizado en la ciudad de Gualeguaychú el pasado fin de semana. Los resultados fueron los siguiente, categoría single sub 10 promocional, Campeón Felipe Zanetti Molina, sub Campeón Juan Ignacio Guy, categoría single sub 12 promocional, sub campeón Salvador Uncal, categoría sub 14 promocional, campeón Joaquín Richard, categoría doble sub 10 promocional, sub campeones Diego Lambert y Juan Ignacio Guy.