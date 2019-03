Daniel Pietroboni: “La versión oficial no es tal cual sucedieron los hechos”

Como era de esperar y en todo su derecho, el empresario Daniel Pietroboni se comunicó con 03442 y dio su versión de los hechos, desmintiendo lo que trascendió respecto a la supuesta evasión a un control policial y posterior persecución.

Pietroboni dejo que no viajaba a Concepción del Uruguay, sino que lo hacía a Pronunciamiento, por lo que negó haber ido en dirección al sur, asegurando que tomó el camino hacia el oeste por el lógico recorrido que debía realizar.

“No fue ni parecido a lo que intentan decir. El radar sí lo pasé, pero no hubo persecución. Sí hubo agresión y golpiza por parte de un funcionario no uniformado. Para mí la pifiaron y las autoridades ya están en conocimiento. Creo que estaban buscando otro auto y se equivocaron, pero no se puede actuar de esa manera, ya que esto le puede pasar a cualquiera. Nunca me resistí a nada, ni siquiera pasé un control. El exceso de velocidad, sí puede ser, pero siempre hay alguien que se cree más y se pasa”, señaló el empresario.

Pietroboni fue claro al destacar que hay quienes buscan decir algo que lo perjudique, pero aseguró que está tranquilo con su vida de trabajo constante y solo pretende que no se digan cosas que no son la realidad.

“Lo único que está en discusión, es la forma del operativo, que se pudo hacer más allá de que pudieron desconocer el auto. Está todo perfecto, pero no el abuso de autoridad, la golpiza, que no pasó a mayores porque intervino el personal policial de Pronunciamiento. Hoy tengo una fisura y estuve en observación por una persona que se le salió la chaveta. Que nos hagan un operativo está bien y no tenemos ninguno impunidad para que nos hagan eso, pero no nos pueden agredir por gusto”, recalcó.

Lo sucedido sin dudas traerá aparejada una investigación, pero lo cierto es que Pietroboni, seguirá el caso hasta las últimas consecuencias.