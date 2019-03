Comisario Pérez: “Fue un fin de semana extenso pero no hubo mayores inconvenientes”

Tras el fin de semana extra-largo por el feriado de carnavales, 03442 dialogó con el comisario mayor Miguel Anselmo Pérez, jefe de la Departamental Uruguay de Policía, quien se refirió a lo acontecido entre el viernes y este martes en la ciudad y el departamento.

El jefe policial dijo que “Este fin de semana largo se generó mucho movimiento en la ciudad, donde se desarrollaron varios eventos, ya sea deportivos, culturales, el Carnaval con casi 8000 personas y la Fiesta de la Cerveza con casi 7 u 8 mil personas, todos eventos desarrollados sin inconvenientes y yo estuve presente recorriendo todo. Se dispuso gente para controlar las zonas”.

Pérez dijo que se registraron algunas detenciones en relación a hechos delictivos y agradeció a los vecinos que llamaron de manera anónima para alertar sobre personas sospechosas, lo que evita que el delincuente se salga con la suya, a lo que se sumó el secuestro de armas, algo que viene sucediendo desde hace considerable tiempo.

“Tuvimos denuncias sobre amenazas con armas de fuego y un hecho grave en Basavilbaso, pero estamos encaminados en los esclarecimientos y ya hay detenidos, pero se siguen con las diligencias investigativas”, explicó el jefe policial.

Por otra parte se refirió a los hechos violentos que se produjeron en la zona portuaria, con estudiantes que participaban de los festejos denominados “El último primer día”, explicando que “Lamentablemente hay un festejo que se viene realizando de un tiempo a esta parte, imitando lo que se hacía en Buenos Aires, que es lo que denominan El último primer día, pero es lamentable que esto derive en hechos violentos. Nosotros sabíamos que este festejo se desarrollaría y que en el mismo participaría mucha gente joven de los últimos años de la secundaria, por lo que intentamos tomar los recaudos del caso apuntando a que esto no se malogre con la incursión de extraños o ajenos al mismo. Pese a esto, pasadas las 4 de la madrugada nos alertaron los camioneros que llevaban arroz para el buque, que los jóvenes les cortaron el paso en avenida Paysandú y San Martín, por lo que enviamos al jefe de calle en el móvil, pero al llegar fueron recibidos con piedras y botellas, por lo que tenemos un vehículo dañado y personal lesionado. Se labraron actuaciones, pero no se tiene responsables identificados. Es lamentable ver a los jóvenes evidentemente afectados por la ingesta de bebidas como se vio esta madrugada, pero afortunadamente no hubo que lamentar civiles lesionados, pero ya recibimos denuncias de vecinos que sufrieron daños en sus autos o viviendas”.

Finalizando el jede Departamental se refirió al Día de la Policía, agradeciendo el acompañamiento del intendente municipal, autoridades de fuerzas de seguridad, militares, Justicia y de instituciones civiles, destacando el sentimiento del policía en esta fecha y remarcando el compromiso del personal a su cargo en todo el departamento Uruguay, resaltando el sentido de pertenencia con la ciudad y el departamento, para velar por la seguridad y el bienestar de la comunidad.