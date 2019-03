Básquet Masculino: Regatas fue local en una nueva fecha de las formativas

Este sábado por la tarde se disputó una nueva fecha del torneo provincial de categorías formativas masculinas. Regatas Uruguay fue anfitrión de La Unión de Colón en lo que sería una tarde de puro básquet.

Abriendo la jornada a partir de las 15 horas se enfrentaron los planteles U15 de ambos clubes. En un partido muy entretenido Regatas pudo imponerse sin dificultad ante La Unión y sacar una amplísima ventaja en el marcador. Lo ganó Regatas por 77 – 34.

Para darle continuidad a la jornada saltaron a la cancha los chicos de la categoría U13. El primer tiempo fue dominado por el conjunto local y nada hacía pensar que el partido se le escaparía a Regatas. Sin embargo una levantada de La Unión en el tercer capítulo hizo que viviéramos un final muy ajustado. Los últimos 10 minutos fueron palo por palo. Faltando menos de un minuto para el final La Unión encestó un triple que lo hizo ponerse al frente en el marcador. Regatas perdió el balón en la siguiente posesión permitiendo que de contra La Unión con una bandeja estire la diferencia. El partido terminó 74 a 71 a favor de los colonenses.

Para cerrar la tarde era turno de que juegue la U17. En este encuentro se notó un poco más la diferencia entre ambos planteles. Claramente no fue la tarde de los chicos de Regatas que se vieron ampliamente superados por La Unión, no solamente en el resultado sino en el juego. Todos los parciales quedaron en manos de los colonenses quienes no tuvieron sobresaltos para quedarse con el partido. Fue 70 – 41 a favor de La Unión.

Como novedad Regatas Uruguay ha encarado el proyecto de transmitir a través del Facebook oficial, todos los partidos que las categorías formativas del club disputen de local. Durante la tarde del sábado se hizo la primera experiencia en esta modalidad permitiendo que aficionados al “Celeste” e incluso los familiares de los chicos de La Unión puedan disfrutar de los partidos.

Convenios de Regatas con instituciones de la ciudad

Regatas Uruguay dentro del compromiso que tiene con la comunidad uruguayense, ha rubricado a lo largo de este tiempo diferentes convenios con instituciones de la ciudad para el uso de sus instalaciones.

En la tarde de este jueves la profesora María Daniela Celesia, en representación de la escuela Nº18 “Juan Alberto Marcó”, se reunió con el presidente del club Diego Cherot para realizar la firma del acuerdo que permite a los alumnos de dicha escuela utilizar la pileta de la institución.

La docente le ha manifestado su agradecimiento para con Regatas por permitir que alumnos de una escuela de barrio puedan acceder a realizar una actividad física como la natación. La profesora Celesia contó que el alumnado de su escuela pertenece a un grupo social vulnerable, que en muchas oportunidades se autoexcluyen y que si no fuese por este convenio sería muy difícil que esos chicos tengan la posibilidad de ingresar a un club.

Por otra parte Regatas tiene otros convenios ya en vigencia como por ejemplo con la Escuela Normal “Mariano Moreno”, la escuela Nº11 “Pedro Ponce de León” y apadrina a la escuela “Juan José Viamonte”. Los alumnos de todos estos establecimientos educativos pueden realizar cualquiera de las disciplinas que en el club se practican sin abonar ningún tipo de cuota societaria.

Los alumnos de la Universidad de Concepción del Uruguay también utilizan las instalaciones del club de manera gratuita y los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional tienen importantes descuentos.

Por último y no menos importante cabe mencionar que todas aquellas personas que posean el Carnet Nacional de Discapacidad tampoco pagan ningún tipo de arancel.

Esta es otra de las maneras que tiene Regatas Uruguay para vincularse fuertemente con la comunidad cumpliendo la función social que todo club debería.

Cristian Barreto – Prensa Regatas