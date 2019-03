Bahler colmó el círculo italiano con más de 500 mujeres”

Los precandidatos a Intendente y Vice, Alejandro Bahler y Pamela Kuhn, encabezaron un acto con motivo del día internacional de la mujer trabajadora. A través de un enfático discurso, expresaron que el 50% de la lista 322 está conformado por mujeres y hablaron de sus propuestas para Concordia.

En el Círculo Italiano, más de 500 mujeres formaron parte de la convocatoria organizada por Alejandro Bahler y Pamela Kuhn, precandidatos a Intendente y Vice por Concordia de cara a las PASO del 14 de abril. En el comienzo del acto, Kuhn se refirió a las mujeres como las “ministras de economía que administran día por día cada peso para mantener a sus familias”. En ese sentido, Bahler afirmó que “siempre tuve muy presente qué era lo que tenía que hacer si llegaba a ser precandidato a Intendente y era rodearme de las mujeres que realmente saben cómo es el día a día en nuestras casas. Por eso, nos elegimos con mi compañera de fórmula y tenemos en el 50% de la lista a mujeres. La figura de mi madre, que era maestra rural, fue muy fuerte desde que era muy chico y salíamos a caminar a las cuatro de la mañana haciendo dedo por las calles de tierra para llegar a la escuela. He luchado mucho en la vida, la mayor parte del tiempo en la actividad privada. Esto significa que la actividad pública no me dio de comer como a otros tantos”, señaló.

Ambos precandidatos coincidieron en que “Concordia está en una situación grave” y que “cada uno de nosotros debemos tener conciencia de lo que está ocurriendo”. “Seguramente muchos de nosotros dejará la vida por esta ciudad y vamos a luchar hasta el último día por una mejor calidad de vida de nuestros niños, como vengo haciendo cada día desde que soy Diputado de esta provincia y no he parado un sólo día de caminar las calles, recorrer los hospitales y estar junto a quienes más los necesitan”, indicó Bahler. “Este grupo y quien lo conduce podemos hablar de honestidad, porque no le robamos la comida a ningún niño ni le robamos la salud a ningún abuelo. Tenemos las manos muy limpias y lo podemos demostrar en cada accionar que hemos tenido”, agregó.

“Cuéntenle a sus familiares y vecinos que nos estamos preparados para trabajar fuertemente y conducir los destinos de esta ciudad porque tenemos lo que se necesita para hacerlo. Si no hay corrupción, podemos lograr muchas cosas que no se han logrado. No quiero ver más chicos en las cloacas, nadando en las aguas servidas. No quiero ver más un viejo tirado, con jubilaciones mínimas y mendigándole al Gobierno Nacional. Tenemos proyectos verdaderos desde el primer día”, expresó Bahler.

El precandidato volvió a hacer referencia a un decreto que firmará para crear un Tribunal de Cuentas Municipal manejado por la oposición que audite los actos de gobierno. “No quiero que mis hijos caminen por la calle y sean señalados por tener un padre corrupto o chorro; quiero que la gente los aplaudan y abrace porque confían en mi honestidad y trabajo”.

