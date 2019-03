Bahl: “La formación de los trabajadores públicos nos permite consolidar un Estado Moderno”

El Vicegobernador Adán Bahl participó del acto inaugural del “1º Congreso Internacional de Derecho Administrativo de la Región Centro y Áreas Metropolitanas” que reúne en la capital provincial a cientos de trabajadores y profesionales que se desempeñan en la administración pública. Se firmó además el acta compromiso para crear la Red de investigación y Desarrollo de Derecho Administrativo de la Región centro y áreas metropolitanas.

El Centro Provincial de Convenciones reunió a cientos de trabajadores y profesionales del derecho que participan del Congreso. Junto al Vicegobernador, participaron del acto inaugural el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castillón; la Ministra de Gobierno, Rosario Romero; el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el director del Congreso, Justo Reyna; autoridades universitarias y los secretarios generales de UPCN Santa Fe y Entre Ríos.

En el año 2014 la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas crearon la Escuela de Administración pública de Entre Ríos; desde entonces se generan capacitaciones y jornadas de formación, en el 2018 en convenio con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, lanzaron carreras de formación y hoy anfitrionan este congreso internacional que pone eje en el “conocimiento, innovación y transformación de las administraciones públicas”.

Al hacer uso de la Palabra frente a las más de 500 personas de Entre Ríos, de otras provincias y países vecinos Bahl dijo: “La alianza estratégica entre el Estado, los sindicatos que nuclean a empleados públicos y la universidad nos permite prepararnos de cara a las exigencias y demandas que tiene los ciudadanos en el siglo XXI”.

Más adelante, en referencia a los trabajadores expresó: “Valoro especialmente el hecho de que hoy esta sala esté repleta, realmente demuestra un compromiso de parte de ustedes” y agregó: “la capacitación en el sector público cumple al menos con dos objetivos: por un lado, con el desarrollo y la realización personal y profesional y por otro, fortalece a cualquier organización pública en el logro de los objetivos que se proponga porque no hay cambios posibles si las personas que trabajan no están involucradas, no son parte de él”.

Por ultimo resaltó que “tenemos que entender que la sociedad ha cambiado y el Estado debe modernizarse, innovar, prepararse para responder a las demandas y desafíos de los ciudadanos de este siglo y de las nuevas generaciones y este Congreso es una oportunidad”.

También el Director del Congreso, el docente de la UNL, Justo Reyna hizo hincapié en el vínculo que la provincia y la universidad han consolidado en estos años de trabajo. “Este congreso no se agota en este evento académico, es un proceso que ya está en marcha hace mucho y continúa con la presentación de un nuevo proyecto para abrir al conocimiento a diversas áreas y generar un proceso de construcción social donde se involucren los actores de los gobiernos provinciales, y municipales”.

Por último dijo que: “El objetivo de generar estos espacios donde interviene la universidad, el gobierno de Entre Ríos y los sindicatos es sostener espacios de de formación a partir de las demandas de los propios trabajadores o de las autoridades de gobierno pero siempre bajo la premisa que la administración debe atender al ciudadano de este nuevo tiempo”.

Acta acuerdo

Antes de finalizar el acto inaugural, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Javier Aga, los secretarios gremiales de UPCN Entre Ríos y Paraná, José Allende y Jorge Molina, respectivamente y las autoridades provinciales firmaron el acta compromiso para crear la Red de investigación y Desarrollo de Derecho Administrativo de la Región centro y áreas metropolitanas. La misma tiene como propósito la promoción de acciones de formación e investigación en la temática referida bajo la premisa de un Estado Constitucional de Derechos y la dignidad Humana.

Ejes del congreso

Durante toda la jornada, los disertantes convocados iban a trabajar sobre los siguientes ejes:

El Estado Constitucional de Derecho y la servicialidad de la administración.La tutela de la dignidad humana. Relaciones intergubernamentales.Áreas metropolitanas.

Derecho Administrativo e incertidumbre. El capital intelectual y la administración del conocimiento. Las universidades públicas y as asociaciones gremiales en el siglo XXI.

Procesos de innovación y transformación de la administración pública en el siglo XXI.

Presentación CAI+D: “La tutela del Mínimo para una Existencia Digna en la administración pública del siglo XXI”.