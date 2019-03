Arduino Day 2019 en Villa Elisa

Desde el Punto Digital Villa Elisa se invita a la comunidad en general a participar de la Arduino Day 2019 a concretarse el próximo sábado 16 de marzo a partir de las 16 horas en instalaciones del Centro Comunitario Pancho Ramírez (Tratado del Pilar 1073, Villa Elisa).

El evento, único en la ciudad, está dirigido a todos los interesados a partir de los 12 años en adelante, con entrada libre y gratuita.

Los disertantes, profesionales, estudiantes, freelancers (persona que realiza una actividad de forma independiente o se dedican a realizar trabajos de manera autónoma) y aficionados al mundo maker (cultura maker, a veces también conocida como “cultura hacedora”, “movimiento maker”, es una cultura o subcultura contemporánea que representa una extensión basada en la tecnología de la cultura DIY -Do it Yourself o hágalo-usted-mismo-).

Además, se contará con la prestigiosa exposición del Ingeniero en Sistemas Avanzados en Mercado Libre, Rodolfo Bonin, de la localidad de Primero de Mayo.

El programa contempla:

· 16:30 hs. Bienvenida,

· 17 a 17:30 hs. ¿Qué es Arduino? (Sebastián Castro)

· 17:30 a 18 hs. Domotica sencilla: Arduino&blink (Leandro Schroeder)

· 18 hs. Break

· 18:15 a 18:45 hs. Robodactica (Gerardo Graziano, Graciela López y Rodrigo Fernandez)

· 18:45 a 19:15 hs. Lámpara Wifi rgb (Facundo Carroz)

· 19:15 a 20:15 hs. Arduino+esp8266+Mqtt (Guillermo Gerard)

· 20:15 hs. Creando música, Arduino&midi (Rodolfo Bonin)

· 20:30 hs. Break

· 21 a 21:30 hs. Impresiones 3D (Leandro Schroeder)

· 21:30 hs. Despedida

#arduinodayVillaElisa #worldmaker #culturahacedora #freelance #PuntoDigitalVillaElisa #ArduinoD19

PRÁCTICAS EDUCATIVAS VOCACIONALES OCUPACIONALES EN LA MUNICIPALIDAD

La Escuela Integral N°29 “Centenario” y la Municipalidad de Villa Elisa celebraron días atrás un nuevo acta-acuerdo de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales.

Se define la propuesta de Prácticas Educacionales Vocacionales Ocupacionales como una estrategia de la formación integral, que posibilita y habilita a los adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en ejercicio pleno de sus derechos, la participación real en el ámbito social y laboral y la iniciación y preparación para la inserción laboral. El sistema de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales no establece entre las partes otro vínculo que no sea pedagógico, no generándose relación jurídica laboral alguna entre el practicante y la Municipalidad.

A partir de la firma de éste convenio, la alumna Micaela Leiva del Taller de Formación Laboral Ocupacional, realizará tareas y prácticas educativas-vocacionales ocupacionales. Las prácticas se llevarán a cabo en dependencias de municipalidad de Villa Elisa. Las jornadas a cumplir por el estudiante serán de lunes a viernes en el horario de 8 a 11, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2019.

Las prácticas relacionadas con su educación y formación contemplan tareas de cadetería del personal municipal, llevar documentación de un área a otra, entre otras.

La alumna estará acompañada, durante éste período, por tutores por parte de la institución educativa y una instructora desde la Municipalidad, quienes deberán presentar un informe mensual acerca de la actuación del practicante y de las tareas desarrolladas. #PrácticasEducativasVocacionalesOcupacionales #actaacuerdo

TALLER DE APOYO A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Se trata de una gran herramienta para quienes se encuentran en la búsqueda de empleo, brindando la orientación apropiada para cada caso.

Desde la oficina de empleo se llama a inscripción a los interesados en participar del taller de “Apoyo a la búsqueda de empleo” a realizarse durante los próximos meses de abril y mayo.

El mencionado taller tiene como finalidad acompañar y asistir a las personas en el diseño, ejecución y seguimiento de un plan de búsqueda de empleo, reflexionar acerca de sus propios proyectos ocupacionales en relación con el mercado laboral local y regional.

Las inscripciones se realizan en la oficina de empleo Villa Elisa, Pto. Hoflack 1447 (terminal de Ómnibus), (03447)- 480235, oficinadeempleove@gmail.com

TALLERES CULTURALES EN EL COMEDOR EVITA

Las propuestas son: Panificación, Crochet y Tejido a dos Agujas, Guitarra y Canto y Aprender Jugando.

La Dirección de Cultura de Villa Elisa informa que están abiertas las inscripciones de los talleres de Panificación, Crochet y Tejido a dos Agujas, Guitarra y Canto que se dictan en el Comedor Evita. Las inscripciones se realizan directamente en el Comedor en el horario de 9 a 13. Los mismos darán inicio a partir del lunes 18 de marzo próximo.

Por otro lado, también están abiertas las inscripciones para el taller “Aprender Jugando” destinado a niños entre 2º y 5º grado. Este taller se focaliza en el aprendizaje de la lectura y la escritura a partir de juego desarrollando las habilidades de comunicación de los niños. Las inscripciones se realizan en la Oficina de Cultura entre las 7 y 14 horas, de lunes a viernes. El dictado de clases comienza el miércoles 20 de marzo en el Comedor Evita. #talleresculturales2019 #culturaVillaElisa #ComedorEvita

TORNEO DE MUAY THAI Y KICK BOXING

Habrá competidores de las ciudades de Colón, San José, Villa Elisa, Concepción del Uruguay, Chajarí, Gualeguay, Paraná y Santiago del Estero.

Mañana sábado 9 de marzo Villa Elisa será sede de un Torneo de Muay Thai y Kick Boxing a partir de las 20:30 horas en el Polideportivo Municipal de Villa Elisa.

El torneo contempla 10 peleas amateurs, 5 semiprofesionales, 1 profesional y competidores de las ciudades de Colón, San José, Villa Elisa, Concepción del Uruguay, Chajarí, Gualeguay, Paraná y Santiago del Estero.

Se invita a toda la comunidad a disfrutar y a apoyar los eventos deportivos de la ciudad. Habrá servicio de cantina y comidas rápidas. Organiza La Organización Entrerriana de Kick Boxing y Muay Thai OEK.

Auspicia: Área de Deportes de la Municipalidad de Villa Elisa. #TorneodeMuayThaiyKickBoxing #VillaElisa #deportes

RECATEGORIZACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Vale destacar que estas inspecciones son solicitadas por el propietario del alojamiento, quien procura la mejora continua en sus servicios hacia sus huéspedes.

Villa Elisa sigue apostando a la calidad de sus servicios. El pasado día jueves, inspectores del área de servicios turísticos de la Secretaria de Turismo de la Provincia de Entre Ríos, junto a personal de Turismo Villa Elisa, estuvieron recorriendo tres establecimientos hoteleros para otorgar nuevas categorías.

Vale destacar que estas inspecciones son solicitadas por el propietario del alojamiento, quien procura la mejora continua en sus servicios hacia sus huéspedes. #Alojamientos #Calidad #Servicios #VillaElisaturismo