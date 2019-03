Alternativa Progresista presentó sus candidaturas locales y provinciales

En un acto colmado de militantes, Alternativa Progresista –Lista 50 A-, la propuesta del Partido Socialista, presentó sus candidaturas para competir en las próximas PASO.

El Partido Socialista (PS) uruguayense presentó en sociedad “Alternativa Progresista” (Lista 50 A), la propuesta con la que competirá en las próximas PASO del 14 de abril. El acto se desarrolló en Big Lola, con una importante concurrencia de militantes socialistas y de otras organizaciones políticas y sociales.

Luis Fernández, candidato a Intendente, destacó “Entendemos que el Estado Municipal no puede permanecer al margen de una realidad que genera escasas fuentes laborales, como tampoco dejarla librada al interés del individualismo económico. El Municipio debe ser un partícipe activo en la diagramación y desarrollo de políticas que promuevan la democratización de la riqueza”.

Además, sostuvo que “los y las socialistas proponemos poner como centro de nuestras vidas y gestión el espacio público por sobre el espacio privado, la participación ciudadana sobre el repliegue individualista, la inclusión social en todos los órdenes sobre la discriminación y el aislamiento”.

Por su parte, Lara Esteve, joven feminista candidata a la Viceintendencia, remarcó que “En Argentina y en el mundo, las mujeres estamos haciendo historia, somos partícipes de las realidades que nos atraviesan y reformistas de las situaciones que no volveremos a tolerar. El Partido Socialista no ha sido ajeno a este cambio de paradigma, siempre logramos ser el partido más comprometido y que más propuestas concretas presentó para erradicar las violencias sufridas por las mujeres”.

Franco Barsotti, Secretario General del PS uruguayense y candidato a primer Concejal, afirmó “Queremos recuperar la participación consciente y comprometida en el HCD. No queremos concejales que funcionen a control remoto para levantar la mano en una votación, ni tampoco que, abusando de su rol de poder, quieran prohibir la opinión de los y las jóvenes, como hizo una actual precandidata a la intendencia. Queremos que el socialismo este representado en el HCD por personas que defiendan el patrimonio de la ciudad, que se comprometan con las causas justas y en defensa de las minorías. Queremos ir por más derechos y oportunidades para los vecinos y las vecinas de la ciudad”.

LA ALTERNATIVA PARA LA PROVINCIA

Verónica Magni, Secretaria General del PS de Entre Ríos y candidata a primera Diputada Provincial, señaló “Vamos a lograr que el Partido Socialista vuelva a la Cámara de Diputados de la provincia, porque donde el socialismo está presente se gobierna mejor. Podemos lograr que las leyes que se sancionen contemplen más los principios ambientales, los de la participación de todos y todas para la toma de decisiones importantes, los derechos de los trabajadores, las mujeres, la salud y la educación pública”.

Cerrando la lista de oradores, el candidato a Gobernador, Hugo Barzola, manifestó “Tenemos que tener capacidad de diálogo entre todas las fuerzas políticas para trazar un plan a 20 años. Creemos que esto es necesario para impulsar la provincia a futuro y dejar atrás décadas de postergamiento y estancamiento social y productivo”.

Sobre el conflicto del Gobierno con los docentes, declaró “Garantizamos que vamos a dialogar siempre con las y los docentes, sin obstáculos y dándoles la importancia que merecen. Los sueldos docentes deben actualizarse mes a mes, para que la inflación no los convierta en salarios de miseria”.