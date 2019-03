Almagro – San Marcial la atracción de la fecha

Se juega la 5ª Fecha del Apertura Femenino “Juanita Calivari” y el duelo entre Taitas y Bohemias acapara la atención. La jornada se programó en cancha de Almagro para el próximo sábado y arrancará a las 13:00 Hs. con un partido amistoso de infantiles entre el local y Atlético Uruguay.

El partido más esperado del torneo entre Almagro y San Marcial se jugará desde las 17:30 Hs.

Programación 4ª Fecha

Sábado 23/03

Cancha: Almagro

13:00 Hs. Almagro vs. Atlético Uruguay Amistoso Infantil Sub 12

14:00 Hs. María Auxiliadora vs. Don Bosco

15:10 Hs. Unión y Recreo vs. Atlético Uruguay

16:20 Hs. Lanús vs. La China

17:30 Hs. Almagro vs. San Marcial

18:40 Hs. San José vs. Parque Sur

19:50 Hs. Los Gorilas vs. Agrario Rocamora

21:00 Hs. Defensores vs. Engranaje

Libre: Colonia Elía

Se ratifico el mismo programa para la segunda fecha

Tras la suspensión por el mal tiempo, este lunes por la noche se ratificó la programación de la 2ª Fecha del Apertura para el próximo domingo.

Se reunieron el Consejo Directivo y los Delegados de los clubes, como es habitual el lunes por la noche, y ratificaron la mismo programación de partidos que esteba dispuesta por la 2ª Fecha del Torneo Apertura 2019 ”Carlos María Casaretto”. La misma no pudo jugarse el pasado domingo por la intensa lluvia durante la madrugada que dejó en malas condiciones los terrenos de juego.

Programación 2ª Fecha

Domingo 24/03

Cancha: Agrario Rocamora

Agrario Rocamora vs. Almagro

Horarios: 11:00 Hs. Veteranos • 12:30 Hs. 4ª División • 14:00 Hs. 3ª División • 16:00 Hs. 1ª División

Cancha: Rivadavia

Rivadavia vs. Gimnasia

Horarios: 13:00 Hs. 4ª División • 14:30 Hs. 3ª División • 16:30 Hs. 1ª División

Cancha: María Auxiliadora

María Auxiliadora vs. Lanús

Horarios: (10:00 Hs. Veteranos San José vs. Gimnasia) • 11:30 Hs. Veteranos • 13:00 Hs. 4ª División • 14:30 Hs. 3ª División • 16:30 Hs. 1ª División

Cancha: Parque Sur

Parque Sur vs. Atlético Colonia Elía

Horarios: 11:30 Hs. Veteranos Atlético Uruguay vs. La China • 13:00 Hs. 4ª División • 14:30 Hs. 3ª División • 16:30 Hs. 1ª División

Cancha: Atlético Uruguay

Atlético Uruguay vs. Engranaje

Horarios: 12:00 Hs. Veteranos • 13:30 Hs. 4ª División • 15:00 Hs. 3ª División • 17:00 Hs. 1ª División