Agrario ganó y es líder, Gimnasia debutó con triunfo y goleó Parque

Agrario Rocamora le ganó 1 a 0 a Almagro y en Los Ceibos quedaron los tres puntos y la punta. Gimnasia debutó en el torneo con un agónico triunfo sobre Rivadavia por 1 a 0 y Parque Sur goleó 7 a 0 al C.A.C.E., que también se presentó en el certamen. María Auxiliadora y Lanús igualaron 2 a 2 en un vibrante partido. Fue suspendido Atlético Uruguay – Engranaje.

El Apertura “Carlos María Casaretto” tuvo su segundo acto en la agradable tarde del domingo uruguayense. Se jugaron cuatro de los cinco partidos programados, ya que fue suspendido Atlético Uruguay – Engranaje debido a la agresión recibida por el árbitro Matías Mendoza, cuando se jugaba el partido de Veteranos entre el Decano y La China que habría dicha jornada.

En Los Ceibos, Agrario Rocamora recibió a Almagro. El Canario reafirmó lo conseguido en el debut cuando derrotó a Parque Sur, y volvió a ganar para quedar como único líder. Fue 1 a 0, con gol de Iván Davrieux a los 5’ de comenzado el partido. Dos jugados y dos ganados hacen ilusionar a todos en la colonia que desde hace tiempo esperan un arranque como el actual.

Gimnasia, el último Campeón, debutó en el torneo con un agónico triunfo sobre Rivadavia. En un partido que tuvo más tarjetas que situaciones de gol, incluyendo tres expulsados. El Lobo lo ganó en una trepada de Ignacio Rondoni, que estrelló un violento remate en el travesaño y se quedó cerca del área, para capturar luego un despeje y colársela por arriba al arquero Nicolás Sánchez marcando un golazo que sentencio el juego. Mérito para Gimnasia por no bajar los brazos a pesar de que jugó gran parte del partido con diez por la roja a Solano en la primera parte, y luego un buen rato con nueve tras la expulsión de Quintana en la segunda etapa. El Trico, que perdió a falta de diez a Brian Debrabandere por doble amarilla, nunca pudo explotar la superioridad numérica para hacer daño cerca del arco defendido por Olivera y lo pagó caro en el cierre.

Parque Sur logró un 7 a 0 sobre Atlético Colonia Elía que exime de cualquier análisis posible respecto del juego de unos y otros. Jonathan Beserer y Alan Tournour marcaron en dos ocasiones cada uno, completando la goleada Maico Loker, Eric Leiva y Emiliano Ardaiz. El Sureño se recuperó rápidamente de la derrota del debut y quiere ser protagonista.

En Cristo de los Olivos se jugaron un partidazo María Auxiliadora y Lanús. Igualaron 2 a 2 en un intenso partido, sobre todo en la segunda etapa, cuando llegaron todos los goles.

Se puso en ventaja María con un cabezazo de Valentín Acevedo, a los 4’. Jair Gay fue el gran protagonista del lado del Grana. Primero igualó de penal al cuarto de hora, tras una falta que al el mismo le cometieron. Luego, a los 27’marcó el segundo tras gran corrida aprovechando las desinteligencias del rival. El Rojo reaccionó y el tanque Damián Ortmann logró poner en parda a los 30’. De allí al final pudo ser para cualquiera, en un final que mantuvo a todos expectantes. Ya en tiempo recupera el local se quedó con diez por la expulsión de Alejandro Barrera, siendo la última incidencia de la tarde que los dejó repartiendo puntos.

Síntesis

Agrario Rocamora 1 – Almagro 0

Gol: PT: 5’ Iván Davrieux (AR)

Árbitro: Jorge Moreno

Asistentes: Gustavo Pérez y Juan Carlos Ardetti

Cancha: Agrario Rocamora

4ª División – Agrario Rocamora 1 – Almagro 1

3ª División – Agrario Rocamora 2 – Almagro 0

Veteranos – Agrario Rocamora 3 – Almagro 1

Rivadavia 0 – Gimnasia 1

Gol: ST: 40’ Ignacio Rondoni (G)

Expulsados: PT: 26’ Oscar Solano (G) ST: 27’ Gerónimo Quintana (G); 35’ Brian Debrabandere (R)

Árbitro: Cristian Debrabandere

Asistentes: Matías De León y Mauro Martínez

Cancha: Rivadavia

4ª División – Rivadavia 0 – Gimnasia 4

3ª División – Rivadavia 1 – Gimnasia 0

María Auxiliadora 2 – Lanús 2

Goles: ST: 4’ Valentín Acevedo (MA); 15’ y 27’ Jair Gay (L) el primero de penal; 30’ Damián Ortmann (MA)

Expulsado: 47’ Alejandro Barrera (MA)

Árbitro: Gastón De León

Asistentes: Fernando Díaz y Federico Suffo

Cancha: María Auxiliadora

4ª División – María Auxiliadora 1 – Lanús 1

3ª División – María Auxiliadora 1 – Lanús 0

Veteranos – María Auxiliadora 2 – Lanús 3

Veteranos – San José 2 – Gimnasia 1

Parque Sur 7 – Atlético Colonia Elía 0

Goles: PT: 5’ Jonathan Beserer, 12’ Alan Tournour, 27’ Maico Loker, 29’ Eric Leiva (PS) ST: 10’ Emiliano Ardaiz, 36’ Alan Tournour, 44’ Jonathan Beserer (PS)

Árbitro: Fabián Pérez

Asistentes: Juan Moser y Fernando Picart

Cancha: Parque Sur

4ª División – Parque Sur 1 – Atlético Colonia Elía 2

3ª División – Parque Sur 3 – Atlético Colonia Elía 0

Veteranos – Parque Sur 1 – Atlético Colonia Elía 1

SUSPENDIDO

Atlético Uruguay vs. Engranaje

Árbitro: César Vereda

Asistentes: Matías Mendoza y Marcelo Francia

Cancha: Atlético Uruguay

Posiciones

Equipos Pts. PJ G E P GF GC DF Agrario Rocamora 6 2 2 0 0 2 0 2 Parque Sur 3 2 1 0 1 7 1 6 Atlético Uruguay 3 1 1 0 0 2 1 1 Gimnasia 3 1 1 0 0 1 0 1 Rivadavia 3 2 1 0 1 2 2 0 María Auxiliadora 2 2 0 2 0 4 4 0 Lanús 1 2 0 1 1 3 4 -1 Almagro 1 2 0 1 1 2 3 -1 Engranaje 0 1 0 0 1 1 2 -1 Atlético Colonia Elía 0 1 0 0 1 0 7 -7

Goleadores

Apellido y Nombre Club Goles Gay Jair Lanús 3 Davrieux Iván Agrario Rocamora 2 Ortmann Damián María Auxiliadora 2 Beserer Jonathan Parque Sur 2 Tournour Alan Parque Sur 2 Padilla Gabriel Almagro 1 Monzón Brian Almagro 1 Guardia Juan Cruz Atlético Uruguay 1 Rougier Enzo Atlético Uruguay 1 Villanova Mauro Engranaje 1 Rondoni Ignacio Gimnasia 1 Linares Ricardo María Auxiliadora 1 Acevedo Valentín María Auxiliadora 1 Loker Maico Parque Sur 1 Leiva Eric Parque Sur 1 Ardaiz Emiliano Parque Sur 1 Brisolesi Juan Sebastián Rivadavia 1 Germanier Nicolás Rivadavia 1

Próxima Fecha (3ª)

Atlético Colonia Elía vs. Rivadavia

Gimnasia vs. Atlético Uruguay

Engranaje vs. María Auxiliadora

Lanús vs. Agrario Rocamora

Almagro vs. Parque Sur