Cutro ya piensa en la que viene

No fue el domingo que esperaba Nadia Cutro en la segunda fecha del Campeonato Argentino de Rally en Tafi del Valle, provincia de Tucumán. La entrerriana tuvo que abandonar tras una salida de camino que terminó en un vuelco de su Toyota Etios Jr pero sin consecuencias tanto para ella como para su navegante Luciano Bombaci.

“En una curva muy rápida, el auto salió del camino y caímos desde alto., el auto dio dos vueltas y cayó sobre las cuatro ruedas. Fueron solo plásticos rotos, y estábamos para seguir pero se arrancó la rueda trasera izquierda“, indicó Bombaci, quien además de estar en la butaca derecha es el constructor del auto en el CEO Rally Team.

“Luego de que trajimos el auto a la asistencia, lo revisaron los comisarios técnicos. No se dañó nada del Etios. La jaula ni se golpeó. Podríamos haber continuado en carrera si la rueda no se rompía“, sostuvo Nadia, que era segunda al momento de la deserción y que ahora se ubica tercera en el torneo. “Todas las medidas de seguridad funcionaron perfectamente. No tuvimos ningún inconveniente nosotros ni el auto“, resaltó Bombaci. La revancha será del 25 al 28 de abril en el Rally de Argentina junto al Mundial.

>Campeonato Junior (Disputadas 2 de 10 fechas):

1° Lucas Machado 98 puntos

2° Victorio Ballay 60

3° Nadia Cutro 52

4° Pablo Morán 38

5° Ricardo Daparte 37

Suman: 14 pilotos.

>Fotos: Daniel Halac