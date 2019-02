Voley: Intensa actividad este domingo por el Nocturno de Rivadavia

Este domingo habrá fecha por la edición 2019 del Nocturno de Voley que organiza la entidad Tricolor. Será una larga jornada de 5 partidos, muchos de los cuales de importancia para definir la continuidad de algunos equipos en el campeonato.

Esta etapa clasificatoria ya va transitando sus últimos momentos, este domingo habrá una extensa jornada que prevee la disputa de cinco juegos a partir de las 17 hs. Son varios los equipos que pondrán en juego su continuidad en el certamen, por lo que se espera un gran marco de espectadores que presencien esos partidos cruciales.

El programa de encuentros para este domingo, será el siguiente:

17:00 hs (Masc-Zona A) PROGRESO UNIDOS -S.Salvador- vs VILLA LAS LOMAS

18:00 hs (Masc-Zona B) CENTRO PELOTARIS -Paysandu- vs CENTRAL LARROQUE

19:00 hs (Fem-Zona A) CENTRAL LARROQUE vs VILLA LAS LOMAS

20:00 hs (Masc-Zona A) PROGRESO UNIDOS -S.Salvador- vs C.E.F Nº 3

21 hs (Masc-Zona B) CENTRO PELOTARIS -Paysandu- vs RIVADAVIA “A”

Estadio: Miguel A Gregori

Árbitro: Juan Damer (Gchú)

Disputadas ya once jornadas, las tablas de posiciones en ambas ramas están de esta manera:

Tabla de Posiciones Rama Femenina:

Zona A

LA ARMONÍA … 8 PTS (3 Pj)*

C. LARROQUE .. 4 PTS (2 Pj)*

SAN JOSÉ “A” .. 3 PTS (3 Pj)

V. LAS LOMAS .. 0 PTS (2 Pj)

Zona B

ALMAFUERTE .. 6 PTS (2 Pj)*

RIVADAVIA B .. 5 PTS (2 Pj)*

TROMBA TEAM ..1 PT (2 Pj)

LAS COLIFATAS. 0 PTS (2 Pj)

Zona C

BASSO VOLEY .. 9 PTS (3 Pj)*

PAYSANDÚ …… 6 PTS (3 Pj)*

RIV. MAXI ……. 0 PTS (2 Pj)

U.T.N …………. 0 PTS (2 Pj)

(*) Clasificados a Cuartos de Final

Tabla de Posiciones Rama Masculina:

Zona A

COLÓN VOLEY … 12 Pts (4 Pj)*

PROGRESO UN… 3 PTS (2 Pj)

C.E.F Nº 3 …….. 3 PTS (2 Pj)

V. LAS LOMAS .. 2 PTS (2 Pj)

TRICO VOLEY … 1 PT (4 Pj)

Zona B

LOS ENTRERRIANOS .. 4 PTS (3 Pj)

CENTRO PELOTARIS .. 3 PTS (1 Pj)

RIVADAVIA “A” ……… 3 PTS (2 Pj)

CENTRAL LARROQUE ..2 Pts ( 2 Pj)

(*) Clasificado a Semifinales

Para este domingo la entrada general tendrá un valor de $25 con la cual se participa de sorteos sorpresa, gentileza de las casas comerciales que apoyan a la realización del torneo además del acostumbrado servicio de cantina.