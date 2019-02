Vecinos del Predio Multieventos reclaman por ruidos molestos

El Predio Multieventos, es sin dudas un punto ideal para la realización de espectáculos, dada su gran superficie, facilidad de acceso y por su ubicación, razón por la cual es elegido constantemente para eventos musicales, festivales, prácticas deportivas, encuentros de batucadas y hasta como parque cerrado en oportunidades del Rally.

Si bien esto va en beneficio de numerosas organizaciones o instituciones, hay cuestiones que la comunidad en general desconoce y esto sale a la luz con las quejas de los vecinos de la zona, que a lo largo de todo el año, se sientes damnificados, no por los eventos en sí, sino más que nada por el nivel de ruidos.

Por esta razón decidieron hacer conocer su situación, levantar notas y presentar reclamos ante las autoridades.

En su nota destacan la necesidad de hacer público un problema grave que aqueja desde hace mucho tiempo a los vecinos de la vieja estación de trenes, señalando que realmente “se ha vuelto imposible vivir en paz, por los constantes ruidos molestos provocados por los ensayos de las batucadas. Como consecuencia de ello, hemos sufrido desde deficiencia auditiva; trastornos del sueño y reposo; efectos psicofisiológicos sobre la salud mental y el rendimiento, como así también efectos sobre el comportamiento más allá de interferencia en la comunicación oral. Los ruidos afectan a las personas a nivel psicológico, porque generan diferentes síntomas como la irritación; falta de concentración y problemas de memoria, producto del estrés que genera este tipo de contaminación. Es dable destacar que los ruidos que superan el límite de tolerabilidad, es considerado por Organización Mundial de la Salud como contaminación y grave afectación a la salud. Asimismo es necesario hacerle saber que nos hemos comunicado en innumerables oportunidades con la Guardia Urbana, obteniendo de su parte solo respuestas esquivas, quedando totalmente desprotegidos ante las graves molestias provocadas por las batucadas, pero aún más grave es la desidia y falta de comprensión por el prójimo, que no denota otra cosa más que una falta total de educación y empatía por sus vecinos (existiendo innumerables lugares en la ciudad donde no molestarían a nadie)”.

Los vecinos que envían la nota a los medios destacan que no están en contra de las batucadas ni de los eventos que en el predio se organizan, señalando que “simplemente no es el sitio adecuado, ya que con total carencia de sentido común los hacen días laborables hasta la madrugada, sin tener en cuenta la premisa más grande de cualquier sociedad civilizada, que dice que el derecho de uno termina donde comienza el de los demás”.

El relato de estos vecinos continúa explicando que “Asimismo, no solo todo el año debemos soportar las batucadas a toda hora, sino que desde el 24 y 31 de diciembre con las fiestas organizadas en el predio, más el Itapé Folclore, Recital del Pato Viganoni desde un jueves hasta un domingo hasta las 3 de la mañana la Fiesta de la Playa, sumado a los carnavales (que si fuese esto solamente no debería haber problemas, pero tanta acumulación, hace que moleste también) no hemos podido estar en paz en todo el verano”.

Al parecer, cansados de insistir con la guardia urbana, más de 40 vecinos en representación de la mayoría, presentaron el 8 de febrero pasado nota al intendente y a la Secretaria de Salud, la cual ingresó con el Nro. 119223.

Según lo manifestaron los denunciantes, “las autoridades han hecho caso omiso del reclamo, siendo aún más peculiar que la Dirección que permite estos eventos se llama de Comunicación Ciudadana y nunca han conversado con los vecinos y que dos candidatos a Intendente son Médicos y pertenecen a la actual gestión”.

“Esperamos que haciendo este reclamo público, alguna autoridad se acerque a nuestros hogares y consulte sobre la situación que nos toca vivir y encontrar una solución”, finalizaron.