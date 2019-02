Un campamento sanitario de la Universidad Nacional de Rosario evaluará la salud de los sanjosesinos

En una experiencia inédita para la zona, durante una semana alrededor de 240 personas, entre médicos y docentes, trabajarán en San José para relevar importantísimos datos sobre la situación sanitaria de la ciudad, a la vez que trazar una planificación en salud a 20 años. Se trata de un campamento sanitario que se instalará en San José del 11 al 15 de marzo para lleva adelante un trabajo científico que permitirá realizar proyecciones y prevención en temas de salud. Será además el trabajo final de la carrera de medicina.

El pasado viernes la intendente Irma Monjo acompañada por el viceintendente, Gabriel Truffa, y el equipo de San José Sustentable, recibió a los responsables del programa de la Universidad Nacional de Rosario para la firma del convenio.

“Es un plan estratégico de salud de la ciudad para conocer de qué manera estamos parados, en qué incide nuestra actividad diaria en la salud de nuestra población, nuestros jóvenes, niños y adultos, de ahí poder conocer cuáles son las medidas que se deben tomar al respecto de lo sanitario y nuestro desarrollo como ciudad, en qué debemos tener precaución” sostuvo la intendente al finalizar la reunión.

El trabajo revelará también, dijo Irma Monjo, “si nuestra Ordenanza de zonificación está bien rumbeada, si tenemos bien definidas las zonas, dónde tenemos que llevar tal industria o .admitir que se desarrolle tal o cual actividad, porque impactan mal nuestra ciudad”

Y agregó la intendente: “Es sumamente beneficioso para San José tener a esta cantidad de estudiantes de medicina, nos van a dar ese gran pantallazo de saber cómo estamos con respecto a nuestra salud y nuestra vida diaria”.

Logística del campamento

“Tenemos una menuda tarea por delante para atender a más de 200 personas, por suerte tenemos la ayuda de muchas instituciones, entre ellas la comunidad de la Escuela 54 que se ha ofrecido para la elaboración y la recolección de alimentos” señaló la jefa comunal sanjosesina.

Irma Monjo añadió además: “Para el alojamiento hemos pedido parte del Club San José, el Centro de Jubilados para poder darles la comida ahí, la Casa del Bicentenario para sus actividades y reuniones, es toda una logística que tenemos que tener para que ellos estén haciendo su trabajo lo más cómodo posible” afirmó.

Arduo trabajo

“Con los años se ha vuelto más amplio este campamento, lo comenzamos en 2010 como la última evaluación de los estudiantes de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y con el tiempo se ha ido conformando con diferentes equipos con los cuales participan distintas Universidades nacionales como la Universidad Nacional de la Plata, la Universidad Nacional de Entre Ríos, diferentes equipos de investigación y docentes que vienen a desarrollar distintas actividades que complementan con lo que se inició en el trabajo del año 2010” dijo uno de los médicos responsables del programa.

“Para nosotros son cinco días de trabajo muy arduo con casi 240 personas, y después hay además un trabajo posterior al campamento de mucha intensidad y muy amplio en lo que es la limpieza de datos, el trabajo en relación a la sistematización de lo trabajado en San José para después ofrecer un trabajo final de todo lo realizado” explicaron.

“En Entre Ríos hemos tenido campamentos en Basavilbaso, en Bovril, en General Mansilla, en Larroque, ya tenemos bastante trabajo por lo menos en Entre Ríos, en Santa Fé y en el norte de Buenos Aires” detallaron a la prensa.

Organización de las jornadas

Los primeros dos días los estudiantes de medicina y los docentes van a estar recorriendo las casa de la ciudad, conociendo a través de una encuesta cuál es la situación de salud de la ciudad de San José, según comentaron los encargados de coordinar el campamento.

“El tercer día concurrimos habitualmente a las escuelas, vamos a hacer algunas actividades con los chicos de la primaria, y el cuarto día es cuando hacemos varios talleres en las escuelas secundarias, centros de jubilados, para la comunidad en general”.

“El viernes es el día donde nosotros vamos a entregar los datos preliminares de toda esa información que fuimos recopilando sobre todo en los primeros tres días” informaron.

La población como protagonista

“Para nosotros sinceramente los protagonistas de esto es la población, el campamento siempre decimos que es por, para y con la población, sin duda alguna si las personas no participan en contestar una encuesta que es en relación a su salud y los últimos quince años de salud de la población” remarcaron.

A lo que añadieron: “si no nos permiten hacer una valoración y una evaluación física de los niños en edad escolar, si no nos permiten la entrada a las escuelas donde podamos hacer talleres de promoción y prevención, y si no llegan al informe preliminar que antes de irnos están invitados a participar, el campamento sanitario no existe”.

Participación de la comunidad

“Para eso es importante que a quien le interesa, que tenga dudas, se puedan acercar continuamente en esos cinco días donde estemos trabajando en el centro de cómputos, pueda acompañar a los estudiantes en los exámenes de las escuelas, el vecino y la vecina tienen la posibilidad de participar y acompañarnos en cada una de nuestras actividades, ser parte porque para nosotros esto es fundamental ya que el campamento sanitario es un muy buen punto de partida pero que después también queda una enorme tarea, y por eso es importante esta iniciativa por parte de la municipalidad, ya que es lo que va a definir la planificación como decía la intendente en los próximos quince o veinte años de salud de la comunidad de San José, algo que no es una moneda corriente en lo que es la planificación de un estado argentino” concluyeron desde la Universidad de Rosario.