Se define el TC Mouras y el TC Pista Mouras en el Autódromo Concepción

Palazzo (Torino) y Nefa (Chevrolet) ganaron las series del TC Mouras, en Concepción del Uruguay. La más rápida quedó en manos del piloto de Torino, quien este domingo largará primero en la final.

En la primera batería, Pedro Boero, con la Dodge del Martos Med, arriesgó en la largada, pero al ver que no podía sobrepasar al rionegrino Nefa lo respetó y cuidó el segundo lugar. La contundencia del representante del Coiro Dole Racing, permitió imaginar que podría ser la serie más rápida, pero un derrame de aceite por parte de Gandulia (Torino) generó que Nefa tome precaución haga más lento el último giro y se eleven sus tiempos.

Diego Azar, a bordo del Ford de su propia estructura, tuvo un buen rendimiento en su regreso a la categoría, ya que largó octavo y pudo avanzar hasta la sexta colocación.

La segunda serie también se mostró competitiva desde el inicio: Palazzo, protagonista de la temporada pasada, supo cómo defenderse de los embates del Ford de Nico Ghirardi y retuvo el liderazgo.

A partir de ese momento, el oriundo de Pinamar sólo tuvo el objetivo de ganar la serie más rápida, y lo pudo lograr por más de cuatro décimas. Ghirardi, Lo Valvo y Moscardini pudieron concluir en la misma posición en la que partieron: segundo, tercero y cuarto, respectivamente.

Lucas Granja, el último campeón del TC Pista Mouras, hilvanó un buen trabajo con la Dodge del Benavídez Racing tras largar décimo y cruzar la bandera a cuadros en la quinta colocación.

TC PISTA MOURAS

Eduardo Bracco, con la Dodge del FP Racing, ganó la serie del TC Pista Mouras en Concepción del Uruguay.

El experimentado piloto impuso se experiencia y, antes de culminar la primera vuelta, pudo dar cuenta de Fritzler (el poleman) para convertirse en el nuevo líder. El joven del Quilmes Plas Racing apretó el acelerador y en las dos siguientes vueltas le descontó la diferencia a Pancho, pero desde el tercer giro debió preocuparse más por sus perseguidores que por el líder.

Juan Ignacio Maceira, con el Chevrolet del AA Racing, intentó acercarse al lote de punta, pero no consiguió emparejar el ritmo de Fritzler para poder sobrepasarlo. De todas maneras, quien ya corrió el año pasado en la divisional consiguió un buen tercer puesto, cruzando la bandera a cuadros por delante de Feito, Castro Serrano (debutante), Fidalgo Peduzzi, Granara y Reutemann, respectivamente.

Mañana, la final, tendrá en la primera fila a pilotos con características muy distintas. Bracco, con 59 años, intentará doblegar a Fritzler, de 15 años, en la búsqueda de la primera victoria para ambos corredores.

Formula Metropolitana

Por otra parte de Valentín Jara terminó de la manera menos impensada. Logró subir al podio en su primera final en la Formula Metropolitana al ser 3° y fue el mejor debutante tras caer la bandera a cuadros.

Tras una largada donde perdió algunas colocaciones, Valentín se propuso avanzar y tratar de completar la carrera. Ese era el objetivo principal. Con el pasar de las vueltas el joven piloto logró escalar y cuando marchaba en la lucha por el 5° lugar, un cierre de otro competidor hizo peligrar el lugar al acercarse al paredón de boxes, pero Jara pudo controlarlo y seguir en pista.

Demostrando el potencial entregado por el Pieraligi Sprint, Valentín mantuvo el ritmo y tras aprovechar diferentes situaciones ajenas al él encontró su primera bandera a cuadros a nivel nacional en el 3° lugar, subir al podio y ser el mejor debutante en la primera competencia de la Formula Metropolitana en Concepción del Uruguay.

Valentín Jara: “La verdad que no lo puedo creer, estoy muy contento con este resultado, en mi carrera a nivel nacional, quiero agradecerle a mi familia por acompañarme y ayudarme a cumplir este sueño que si no fuera por ellos no podría haberlo hecho, a todo el Pieraligi Sprint por darme el auto que tengo”.