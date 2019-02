Se pone en marcha el Apertura del Fútbol Femenino

Las chicas arrancan con una doble fecha, el sábado se juega la primera en Don Bosco y el Lunes la segunda en María Auxiliadora. La temporada tendrá la novedad de jugarse en dos categorías, “A” y “B”, con la participación de ocho equipos en cada una. Habrá dos ascensos y dos descensos.

Este fin de semana se pondrá en marcha el Apertura 2019 “Profesora Juanita Calivari” del Fútbol Femenino de la histórica. El nombre recuerda y homenajea a quién durante muchos años diera clases de Educación Física y promoviera la actividad en el Centro de Educación Física.

Será la décima temporada consecutiva tras el regreso de la categoría al seno liguista en el 2010. Este año la novedad es la creación de dos categorías, “A” y “B”. Los ocho equipos mejores clasificados en la tabla general del 2018 integrarán la Divisional A, ellos son Agrario Rocamora, Almagro, Atlético Uruguay, Don Bosco, Los Gorilas, María Auxiliadora, San Marcial y Unión y Recreo de San Justo. Por otro lado, la Divisional B estará integrada por los restantes equipos y los que se sumaron este año, Atlético Colonia Elía, Defensores, Engranaje, La China, Lanús, Parque Sur, San José y Sporting. Al cierre de la temporada habrá dos ascensos y dos descensos.

La forma de disputa del certamen será al sistema todos contra todos, a dos ruedas y por acumulación de puntos.

Otra de las novedades para este año es la incorporación de una enfermera, que contratada por los clubes, permanecerá en la cancha desde el inicio al cierre de cada jornada.

También se sumará en este 2019 la transmisión radial de un partido por fecha. El juego elegido será transmitido por la FM 98.9, CdelUSport.

El próximo sábado se pondrá en marcha el Apertura en cancha de Don Bosco, comenzando la jornada a las 13:00 Hs. El lunes se jugará la segunda fecha en cancha de María Auxiliadora desde las 9:00 Hs. La entrada general tendrá un valor de $ 50.

La programación

Sábado 02/03

Cancha: Don Bosco

13:00 Hs. Don Bosco vs. Agrario Rocamora

14:10 Hs. Lanús vs. San José

15:20 Sporting vs. Defensores

16:30 Hs. Unión y Recreo vs. María Auxiliadora

17:40 Hs. La China vs. Atlético Colonia Elía

18:50 Hs. Almagro vs. Los Gorilas

20:00 Hs. San Marcial vs. Atlético Uruguay

21:10 Hs. Engranaje vs. Parque Sur

Lunes 04/03

Cancha: María Auxiliadora

09:00 Hs. San José vs. Defensores

10:10 Hs. Engranaje vs. Sporting

11:20 Hs. Parque Sur vs. La China

12:30 Hs. Agrario Rocamora vs. San Marcial

13:40 Hs. Lanús vs. Atlético Colonia Elía

14:50 Hs. Don Bosco vs. Unión y Recreo

16:00 Hs. Atlético Uruguay vs. Almagro

17:10 Hs. María Auxiliadora vs. Los Gorilas