Se cumplen 20 años del asalto a la sucursal del Banco Galicia de Concepción del Uruguay

Hace 20 años, un 9 de febrero de 1999, se registraba un hecho policial histórico en Concepción del Uruguay, cuando en horas de la mañana, una banda de delincuentes fuertemente armada, perpetraba el segundo asalto a una entidad bancaria de la provincia.

Cuatro sujetos, al estilo comando, irrumpieron con armas de grueso calibre en la sucursal del Banco Galicia, ubicada en calles Leguizamón y 8 de Junio, y tras reducir al personal y varios clientes que realizaban depósitos y en cuestión de poco más de dos minutos, se apoderaron de una suma aproximada de 250 mil pesos, para luego emprender una espectacular fuga en un auto blanco que estaba estacionado sobre Leguizamón con un cómplice al volante, que pese a la persecución policial, permitió escapar a los asaltantes que se perdieron por caminos vecinales del interior del departamento Uruguay.

Con el correr del tiempo se supo que la llegada policial a la entidad bancaria, se debió al parecer porque se pensó que se trataba de una falla del sistema de alarma, muy común en esos momentos.

Auto robado en Colón

Durante la huida, el auto en el que escapaban, un Renault 19 de color blanco que había sido robado esa mañana en una agencia de ruta 14 y ruta 135 del acceso a Colón, chocó de frente con un camión en una curva del camino viejo a San Justo, cerca de la Planta de Porcomagro, pero así y todo, lograron los sujetos interceptaron una camioneta Ford F 100 que pasaba y lograron continuar, haciendo estériles los esfuerzos de búsqueda de la Policía, que realizó rastrillajes hasta con el empleo de perros.

Luego se supo que en ese accidente, uno de los integrantes de la banda sufrió graves lesiones en una de sus piernas, pero habrían llegado en la Ford hasta donde los esperaba un vehículo tipo Trafic, y así se fugaron.

Todo resultó un misterio, ya que se sospechaba que alguien de la ciudad podría haberles prestado colaboración, no solo en la fuga, sino también en la asistencia médica, pero todo quedó en la nada y el caso quedó sin resolverse.

En ese entonces, el jefe de la Departamental Uruguay, era el comisario mayor Jorge Cabrera, que al momento del atraco, se encontraba de licencia, por lo que la Jefatura estaba a cargo del comisario inspector Carlos Seves.

Conocido el hecho, el comisario Cabrera dejó su licencia y se puso al frente de las tareas, pudiéndose observar que el funcionario se veía muy alterado y enojado por lo sucedido.

Año complicado

Ese año 1999 fue un año complejo en materia de seguridad bancaria en la provincia, ya que Concepción del Uruguay fue la segunda entidad asaltada, primero había sido Paraná, pero la serie de atracos continuó y llegaron a ser 14 asaltos a bancos en Entre Ríos, situación que no era ajena a otros puntos del país con robos millonarios.

Se trataba de hombres de aproximadamente unos 30 a 35 años, según datos aportados por los testigos y que actuando a cara descubierta demostraban un alto profesionalismo, situación que se reiteraba en casi todos los hechos, en los que fueron blanco entidades como el Banco Nación y el Bersa.

Ante esta situación, donde se tenía sospecha de entregadores y relaciones políticas de por medio, el entonces gobernador Jorge Pedro Busti, tomó medidas drásticas y reemplazó al jefe de la Policía, poniendo en el cargo a quien era subjefe, el comisario mayor Ernesto Ángel Geuna, buscando una restructuración de la fuerza, en procura de esclarecer los asaltos, al tiempo que se comenzaban a implementar los operativos bancarios con Grupos Especiales.

Serían los mismos

El tiempo pasó y lo sucedido en Concepción del Uruguay, que seguramente estará incrustado en la memoria de quienes fueron involuntarios protagonistas, nunca llegó a ser aclarado, pero se sospecha policialmente que los integrantes de esta banda serían los mismos que perpetraron un atraco tiempo después en Monte Caseros y que fueran detenidos en el Uruguay y Chajarí, donde había integrantes que eran ex militares y un ex gendarme, situación que para loa Justicia no quedó clara.